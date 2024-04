Wyniki wyborów we Wrocławiu. Będzie druga tura! Jacek Sutryk zmierzy się z Izabelą Bodnar! Głosowanie już 21 kwietnia

Prosił swoich działaczy o ciężką i wytężoną pracę przez najbliższe 2 tygodnie.

- Zapraszam moją kontrkandydatkę do wspólnej rzeczowej dyskusji o Wrocławiu. Tej dyskusji trochę mi zabrakło. Zbyt wiele było złych emocji. Chciałbym, żebyśmy to mieli za sobą. Skupmy się na tym, co jest pozytywne i dobre dla Wrocławia. Pokażmy mieszkańcom, jaką mamy dla nich ofertę i jakiego Wrocławia chcemy - zapowiedział J. Sutryk.