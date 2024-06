Wyniki wyborów na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Kto z mandatem, a kto jescze nie jest go pewny?

- Mamy prawo do radości i wzruszenia. Nie będę ukrywał, że przełykam łzy. Jestem bardzo wzruszony. Wzrusza mnie to, że mimo niełatwych czasów, mimo, że Polki i Polacy chcieliby więcej i szybciej - bo jesteśmy krajem ludzi ambitnych - ale w tym momencie mam poczucie osobistej i wspólnej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat i tych pięknych miesięcy po 15 października - mówi Donald Tusk.

Z kolei Jarosław Kaczyński zapowiedział, że czas wyciągnąć wnioski.

- Poziom wyników, jaki osiągnęliśmy w tych wyborach nie jest satysfakcjonujący. Wiemy w tej chwili, co trzeba zrobić, aby ten poziom naszych wyników podnieść. Jeśli to uczynimy, to droga do zwycięstwa jest gwarantowana - mówił Jarosław Kaczyński. - Musimy iść do przodu wyciągając wnioski z tego - dodał.