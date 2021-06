Wyłapią żółwie z Fosy Miejskiej. Co się z nimi stanie?

W fosie umieszczone zostaną pułapki plażowiskowe, w które chwytane będą żółwie (głównie czerwonolice). Pułapki ustawią członkowie Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX, którzy w latach ubiegłych prowadzili monitoring żółwi w Fosie.

W trosce o ich dobro, po odłowieniu zostaną umieszczone w uprzednio przygotowanych dla nich miejscach. Żaden żółw nie zginie w wyniku realizacji projektu – uspokaja Aleksandra Kolanek, prezeska TH NATRIX – trafią one do azylu, gdzie dożyją bezpiecznie reszty swoich dni, a nasza przyroda też będzie bezpieczniejsza.

Żółwie trafiają do środowiska w wyniku niewiedzy właścicieli. Kupowane jako urocze żółwiki wielkości pięciozłotówki, szybko rosną i sprawiają coraz więcej problemów hodowlanych. Wówczas są „uwalniane” do środowiska naturalnego, co jest niezgodne z prawem, a w dodatku nie jest dobre ani dla przyrody, ani też dla samych żółwi.

Żółwie w fosie cieszą się dużym sentymentem Wrocławian. Musimy jednak pamiętać, że to gatunki inwazyjne, które są zagrożeniem zarówno dla rodzimej przyrody, jak i mogą stanowić zagrożenie dla człowieka - tłumaczy Aleksandra Kolanek.