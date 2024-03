Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.03

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 24.03? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w dolnośląskim.

Gdzie obecnie (24.03 5:03) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat oleśnicki Syców ulica Szarych Szeregów 22. od 23.03 godz. 15:00 do 25.03 godz. 13:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Mostowa 6.

26.03 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Wzgórze Wandy parzyste od 8 do 30, nieparzyste 13, 17, 19, od 25 do 37.

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Wałbrzych WBW15329/375/PANATTONI

24.03 od godz. 9:00 do 10:00 Wałbrzych ul. Lubelska 21

26.03 od godz. 8:00 do 11:00 Wrocław Wrocław Krzyki: Iracka od 16 do 26 parzyste, Woskowa 27.

25.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Gnieźnieńska dz.4/2.

25.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Kwiatkowskiego 3, Grabiszyńska 97, Murarska od 45 do 47a nieparzyste.

26.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Pęgowska od 8 do 40 i od 9 do 37, Zaziębie, Zarzecze, Zagaje, Zabłocie od 1 do 13 i od 2 do 14, Dalimira, Mikory.

26.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Drobnera od 1 do 7 nieparzyste.

26.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Hallera od 36 do 38 parzyste, Mandarynkowa od 1 do 5 nieparzyste.

27.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Kutrzeby dz.5/25, dz.5/31, dz.5/32, dz.5/35 i dz.5/37, Strachowskiego od 19 do 51a nieparzyste.

27.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: pl. Nowy Targ 22, Kraińskiego 10-12 parzyste.

27.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Dzierżonia 25b i od 32 do 38, Rzeszowska od 21 do 41 i od 24 do 42, Dębicka 10.

3.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Lechitów od 35 do 45 i od 72 do 78, Obornicka od 79 do 85d nieparzyste.

3.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Idzikowskiego dz.4/11 i dz.5/79.

4.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Parafialna 22 i od 23 do 59, Grota-Roweckiego 73, Snopkowa od 8 do 14 i 11a, Kosmiczna od 4 do 6 parzyste, Radarowa, Daleka, Wróbla od 40 do 70 parzyste, Sztabowa od 25 do 37 i od 28 do 32, Gajowicka od 145 do 161 i od 120 do 148 oraz dz.55/2, Łączności 18, Podchorążych 3, Słowicza od 17 do 19 nieparzyste, Hallera od 21 do 29a nieparzyste, Wałbrzyska 52 oraz dz.51/1.

4.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Dmowskiego od 19 do 19k, Ładna od 4 do 22 parzyste, Piwna od 13 do 23 i od 10 do 22.

4.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Grębocicka od 2 do 4 parzyste oraz dz.9/5 i dz.9/4, Małomicka od 8 do 10 parzyste, Dolnobrzeska od 61 do 61c.

5.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Postolińska od 17 do 27 i 14 oraz dz.47/2 i dz.48, Krzywoustego od 172 do 176 parzyste oraz dz.3/1 i dz.3/7.

5.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Probusa od 1 do 11 nieparzyste, pl. Św. Macieja od 1 do 9 i od 2 do 10.

5.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Kwiatkowskiego 3.

6.04 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki OTOK - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

25.03 od godz. 8:00 do 9:00 Bolesławiec, ul. Zaułek 26.

25.03 od godz. 9:00 do 14:00 OTOK - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

25.03 od godz. 15:00 do 16:00 Nowogrodziec, ul. Bolesławiecka, 1-go Maja, Klasztorna, Kościelna, Ogrodowa, Strzelecka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.03 od godz. 8:00 do 9:00 Kraszowice, 14B, od 16 do 23, sklep Lewiatan, Kolonia Śliszów 1.

26.03 od godz. 9:00 do 15:00 Nowogrodziec, ul. Bolesławiecka, 1-go Maja, Klasztorna, Kościelna, Ogrodowa, Strzelecka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.03 od godz. 13:00 do 15:00 Nowogrodziec, ul. Bolesławiecka, 1-go Maja, Klasztorna, Kościelna, Ogrodowa, Strzelecka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.03 od godz. 8:00 do 9:00

Nowogrodziec, ul. Bolesławiecka, 1-go Maja, Klasztorna, Kościelna, Ogrodowa, Strzelecka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.03 od godz. 13:00 do 15:00 Nowogrodziec, ul. Bolesławiecka, 1-go Maja, Klasztorna, Kościelna, Ogrodowa, Strzelecka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.03 od godz. 8:00 do 9:00 Trzebień, ul. Strażacka 3, budynek Straży Pożarnej, przepompownia wody.

28.03 od godz. 9:00 do 14:00 Nowogrodziec, ul. Bolesławiecka, 1-go Maja, Klasztorna, Kościelna, Ogrodowa, Strzelecka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.03 od godz. 13:00 do 15:00 powiat dzierżoniowski Piława Dolna ul. Główna od nr 4A do 21A.

25.03 od godz. 8:00 do 15:00 Stasin, Wojsławice, Piotrówek.

26.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat głogowski miejscowości Czerna gmina Żukowice - brak prądu

25.03 od godz. 8:00 do 15:00

Głogów ul Kosmonautów Polskich 119

26.03 od godz. 7:00 do 15:00 Cała miejscowość Dankowice

26.03 od godz. 8:00 do 14:00 Głogów ul Działkowa

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Głogów ul Działkowa, Kwiatowa, Sikorskiego 33

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Jerzmanowa ul. Głogowska, Obiszowska, Topolowa, Świerkowa - brak prądu

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Głogów ul Obrońców Pokoju 22 - SKLEP

28.03 od godz. 9:00 do 14:00 powiat jaworski Bolkowice nr 30 ,30A, 31

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Brak prądu :Bolkowice nr 30 ,30A, 31

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Bolków, ul. Waryńskiego działka budowlana 844/4.

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Grodno, Jastrowiec - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.03 od godz. 8:00 do 19:00

Grodno, Jastrowiec - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.03 od godz. 8:00 do 19:00 Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat karkonoski Szklarska Poręba, ul. 1-go Maja 32, 34, 36, 36A, 37, 37A, 38, 40, 44, 53 do 53C, Okrzei 7, Mała 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 8 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.03 od godz. 8:00 do 10:00 Kowary, ul. Dworcowa 10, 12 - Apartamenty Lena, NETTO.

27.03 od godz. 9:00 do 11:00 Karpniki, ul. Sportowa 2, 2A, 2B, 4, 6, Łąkowa, Pałac, Rudawska 1, 2, 4, 6, 6A, 6B, 8.

27.03 od godz. 9:00 do 17:00

Szklarska Poręba, ul. 1-go Maja 32, 34, 36, 36A, 37, 37A, 38, 40, 44, 53 do 53C, Okrzei 7, Mała 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 8 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.03 od godz. 17:00 do 19:00

powiat kłodzki Krosnowice numery 146, 147, 148, 149, 149A, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155A, 156, 157, 157A, 158, 159, 160, 161, 161A, 162, 162A, 163, 163A, 166, 1660, 167, 168, 169, 170, działka nr 1089

26.03 od godz. 9:00 do 13:00 Ścinawka Górna od 36 do 45 oraz działki 404/81, 404/84, 404/82, 398/3

27.03 od godz. 9:00 do 14:00 powiat legnicki Grzybiany ul Topolowa 16b, 35, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 60, 62, 64, dz. 103/2, dz. 102/2, dz.102/3, dz. 829/14

2.04 od godz. 8:00 do 16:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Jałowiec, od 26 do 29A, 40, 41, 42, 44, 45, 51.

25.03 od godz. 8:30 do 13:30

Jałowiec, od 16 do 24.

26.03 od godz. 8:30 do 13:30 Świeradów Zdrój, ul. Brzozowa 10, 22, 24, 26, działka budowlana 4/14, 44, 48.

26.03 od godz. 9:00 do 14:00 Jałowiec, od 16 do 29A, 40, 41, 42, 44, 45, 51.

27.03 od godz. 8:30 do 13:30 Jałowiec, od 16 do 29A, 40, 41, 42, 44, 45, 51.

28.03 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński Lubin ull. Gajowa ST-967-2 ujęcie wody ZUW V

26.03 od godz. 8:00 do 18:00

Grzybów gmina Ścinawa numery: od 1 do 11, działki nr 482, 482/7, obiekty byłego PGR ( cała wieś )

27.03 od godz. 8:00 do 18:00 powiat lwówecki Kotliska, od 69 do 110, przepompownia.

26.03 od godz. 9:00 do 14:00

powiat milicki Słączno 43, dz. 101/14 i działki przyległe. Gm. Milicz.

25.03 od godz. 11:30 do 15:00 Luboradów i działki przyległe. Gm. Krośnice.

27.03 od godz. 8:00 do 15:00 Stara Huta od nr 9 do 15, 16A, 45. Gm. Krośnice.

27.03 od godz. 8:30 do 14:00 Krośnice ul. Wiśniowa, Brzozowa, Śliczna, Kasztanowa, Sosnowa, Parkowa od nr 1 do 47, Lipowa 3a, Szkolna od nr 1 do 5 i działki przyległe. Gm. Milicz.

27.03 od godz. 12:00 do 14:30 Milicz ul. Stawna 6, (Brokelmann sp. z o.o.).

29.03 od godz. 9:00 do 14:00 Miłochowice dz. 146/6, dz. 146/8 i działki przyległe. Gm. Milicz.

3.04 od godz. 8:00 do 12:00 Wróbliniec od nr 12 do 23, Górale 1 i działki przyległe. Gm. Milicz.

3.04 od godz. 8:00 do 9:00

Wróbliniec od nr 1 do 10, 24 i działki przyległe. Gm. Milicz.

3.04 od godz. 9:00 do 16:00 Wróbliniec od nr 12 do 23, Górale 1 i działki przyległe. Gm. Milicz.

3.04 od godz. 15:00 do 17:00 Wróbliniec od nr 12 do 23, Górale 1 i działki przyległe. Gm. Milicz.

4.04 od godz. 8:00 do 9:00 Milicz ul. Armii Krajowej od nr 5 do 16, Szkoła Podstawowa, Biedronka, Kościuszki od nr 1 do 23, Policja, Grota Roweckiego od nr 1 do 15 nieparzyste, nr 2 Szkoła Liceum , Przychodnia Zdrowia, Grunwaldzka od nr 7 do 13, 16 i działki przyległe.

4.04 od godz. 8:00 do 17:00

Wróbliniec od nr 1 do 10, 24 i działki przyległe. Gm. Milicz.

4.04 od godz. 9:00 do 16:00

Wróbliniec od nr 12 do 23, Górale 1 i działki przyległe. Gm. Milicz.

4.04 od godz. 15:00 do 17:00 powiat oleśnicki Zimnica od nr 14A do 20 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

25.03 od godz. 8:00 do 9:30 Oleśnica u. Lelewela, Słoneczna od nr 17 do 21, Krzywoustego od nr 12 do 15D, od nr 70 do 75, Józefa Poniatowskiego 4CDE, 6B, od nr 18 do 28 parzyste, Sudoła od nr 3 do 7, od nr 13 do 18, od nr 33 do 40B, Narutowicza, Armii Krajowej 5, 6, Lwowska 31.

26.03 od godz. 7:00 do 9:00 Bierutów ul. Młyńska, Kościelna, Mickiewicza od nr 8 do 28A, Boisko, Szkoła Ponadgimnazjalna i działki przyległe.

26.03 od godz. 8:00 do 11:00 Spalice ul. Świerkowa, Dębowa 28, 32, dz. 250/2, Sosnowa, Jodłowa od nr 10 do 26. Gm. Oleśnica.

26.03 od godz. 8:00 do 14:00

Oleśnica ul. Kopernika od nr 14 do 14L i działki przyległe.

26.03 od godz. 11:30 do 15:00 Oleśnica u. Lelewela, Słoneczna od nr 17 do 21, Krzywoustego od nr 12 do 15D, od nr 70 do 75, Józefa Poniatowskiego 4CDE, 6B, od nr 18 do 28 parzyste, Sudoła od nr 3 do 7, od nr 13 do 18, od nr 33 do 40B, Narutowicza, Armii Krajowej 5, 6, Lwowska 31.

26.03 od godz. 14:00 do 15:00 Oleśnica ul. Demokratów 9, 12.

27.03 od godz. 8:00 do 14:00

Dobra dz. 74/4,5 i działki przyległe. Gm. Bierutów.

28.03 od godz. 8:00 do 11:00 Siekierowice od nr 63 do 74C i działki przyległe. Gm. Dobroszyce.

28.03 od godz. 11:30 do 15:00 Wabienice od nr 47 do 51 i działki przyległe. Gm. Bierutów.

3.04 od godz. 8:00 do 11:00

Dobroszyce ul. Wojska Polskiego 34, 35, 39, dz. 35/3, dz. 63, dz. 22, dz. 37/5 i działki przyległe, Rumiankowa. Gm. Dobroszyce.

3.04 od godz. 8:00 do 16:00 Dąbrowa od nr 42 do 144, dz. 242/2 i działki przyległe. Gm. Twardogóra.

3.04 od godz. 11:30 do 15:00 powiat oławski Nowy Dwór ul. Porzeczkowa , Mickiewicza 14, 18B, Malinowa 7, 9 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Miłoszyce ul. Asnyka 18, Miłosza działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

26.03 od godz. 8:00 do 12:00 Oława: ul. Rubinowa 58, 60.

27.03 od godz. 7:00 do 16:00 Ścinawa obręb działek numer 5/8.

27.03 od godz. 7:00 do 16:00 Sobocisko: obręb działek numer 4/6, 5/8.

28.03 od godz. 7:00 do 16:00

Stanowice: ul. Klonowa 1

28.03 od godz. 7:00 do 16:00 Marcinkowice: ul. Jaworowa od numeru 2 do 8, ul. Spółdzielcza od numeru 33 do 36.

28.03 od godz. 7:00 do 16:00 Piekary ul. Główna od nr 11 do 23, Średnia 10a. Gm. Jelcz-Laskowice.

28.03 od godz. 8:30 do 14:00 Piekary ul. Górna oprócz nr 14a. Gm. Jelcz-Laskowice.

4.04 od godz. 8:00 do 10:00 Piekary ul. Górna od nr 1 do 7c, działka 104/5. Gm. Jelcz-Laskowice.

4.04 od godz. 10:00 do 12:30

Piekary ul. Górna oprócz nr 14a. Gm. Jelcz-Laskowice.

4.04 od godz. 12:30 do 15:00 powiat polkowicki Kaźmierzów dz. nr 184/18

26.03 od godz. 8:00 do 17:00 Kaźmierzów dz. nr 184/18

28.03 od godz. 8:00 do 17:00

powiat strzeliński Mikoszów

26.03 od godz. 7:00 do 17:00 Ulsza

27.03 od godz. 7:00 do 16:00 Krzepice

28.03 od godz. 7:00 do 16:00 powiat trzebnicki Kobylice.

25.03 od godz. 8:00 do 9:30 Kobylice.

25.03 od godz. 16:30 do 18:00 Świerzów 1, 1a, 2, 2a, 12-21; 55a, 61, 77, 80, dz. 35/4, 35/6, 38/2.

26.03 od godz. 7:30 do 9:00 Świerzów 1, 1a, 2, 2a, 12-21; 55a, 61, 77, 80, dz. 35/4, 35/6, 38/2.

26.03 od godz. 16:00 do 18:00 Osiek Mały.

27.03 od godz. 7:30 do 9:00 Psary ul. Wolności, Parkowa, Główna hotel "Vena", sklep Expres, studio urody Glamur, Apteka.

27.03 od godz. 7:30 do 9:00 Osiek Mały 18-22.

27.03 od godz. 9:00 do 16:00

Osiek Mały.

27.03 od godz. 16:00 do 17:00 Psary ul. Wolności, Parkowa, Główna hotel "Vena", sklep Expres, studio urody Glamur, Apteka.

27.03 od godz. 16:00 do 18:00 Rzędziszowice dz.13/1-dz.13/7,Zakład Rolny

28.03 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wałbrzyski ul. Tadeusz Kościuszki 27,31, 10, 12,14, dz. nr 550/1, 33, 35, 16, 41,45, 47,49 dz. nr 732/3, 26, dz. nr 719, dz. nr 708/2 ul. Srebrna 2, 28, 6, 30, ul. Różana 23,21, 17A, 15,13,11, 21, 3, 1, 2, dz. nr 405/6 Walim

29.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat wołowski Stary Dwór 3a-36c

25.03 od godz. 9:00 do 16:00 Lipnica.

26.03 od godz. 8:00 do 18:00 Pełczyn 4-54

26.03 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wrocławski Oczyszczalnia Żórawina

25.03 od godz. 7:00 do 16:00

Nasławice: ul. 1-go Maja

25.03 od godz. 7:00 do 16:00 Kiełczów ul. Wrocławska dz. 253/4A,4B i działki przyległe. Gm. Długołęka.

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Żerniki Wrocławskie: Jastrzębia, Sowia.

26.03 od godz. 7:00 do 16:00 Garncarsko: ul. Azaliowa

26.03 od godz. 7:00 do 18:00 Będkowice

26.03 od godz. 7:00 do 18:00 Sobótka: ul. Świdnicka 30A, Rubinowa, Szmaragdowa, Szafirowa, Polna przy Szafirowej, oraz obręb działek numer 2227.

26.03 od godz. 8:00 do 14:00 Pasikurowice ul. Kasztanowa 11, 15 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

26.03 od godz. 8:00 do 14:00 Jordanów Śląski: ul. Wrocławska 73A oraz obręb działek numer 151/10, 151/5.

27.03 od godz. 7:00 do 16:00 Nasławice: ul. Słonecznikowa.

27.03 od godz. 7:00 do 20:00 Piecowice ul. Lawendowa, Leśna dz. 131/15-55 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

27.03 od godz. 8:00 do 11:00

Chrząstawa Mała ul. Jagodowa 2, 4, Rajska 25A, 27 i działki przyległe. Gm. Czernica.

27.03 od godz. 8:00 do 12:00 Chrząstawa Wielka ul. Spokojna od nr 7 do 11, Cicha, Pogodna od nr 1 do 5 i działki przyległe. Gm. Czernica.

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Kątna ul. Leśna od nr 18 do 47, Lawendowa, Ogrodowa, Spokojna od nr 9 do 18, dz. 98/2, Sportowa od nr 10 do 26, 32, dz. 108/3, 108/4, Pogodna 29. Gm. Długołęka.

27.03 od godz. 8:00 do 14:00

Chrząstawa Mała ul. Lipowa, Akacjowa od nr 44 do 52, dz. 283/53 i działki przyległe. Gm. Czernica.

27.03 od godz. 12:00 do 15:00 Maniów Wielki

28.03 od godz. 7:00 do 16:00 Pustków Żurawski: ul. Wiosenna, Słoneczna. Spacerowa, Kolejowa, Pałacowa.

28.03 od godz. 7:00 do 18:00

Gajków ul. Azaliowa STEELWOOD i działki przyległe. Gm. Czernica.

28.03 od godz. 8:00 do 12:00 Kiełczówek ul. Parkowa od nr 7 do 9C i działki przyległe. Gm. Długołęka.

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gajków sklep NETTO, przepompownia, paczkomat. Gm. Czernica.

28.03 od godz. 12:00 do 15:00 Smardzów: Radosna, Wesoła.

3.04 od godz. 7:00 do 16:00 Długołęka ul. Wiejska od nr 59 do 64, Biedronka, Wrocławska 52, Serwisowa, dz. 130/2, dz. 131/7 i działki przyległe.

3.04 od godz. 8:00 do 13:00 Oleśniczka od nr 16 do 41 oraz Oleśniczka dz. 106, 122/2, 175/4, 249/3-6. Gm. Długołęka.

3.04 od godz. 8:00 do 14:00 Kiełczów ul. Wilczycka dz. 335/4, od nr 40 do 48, od nr 83 do 95, Srebrna od nr 1 do 11, Miodowa i działki przyległe. Wilczyce ul. Sosnowa, Złota, Rubinowa, Wrocławska 27A, od nr 35 do 36K, od nr 55 do 75 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczodre ul. Modrzewiowa, Klonowa, Słoneczna, Bratkowa, Różana, Kwiatowa, Liliowa, Tulipanowa, Makowa, Trzebnicka od nr 8 do 10, od nr 12 do 18, Klonowa od nr 1 do 11 nieparzyste, 2, 14, Zakrzowska 12, 14. Gm. Długołęka.

4.04 od godz. 8:00 do 9:30

Długołęka ul. Modrzewiowa, Świerkowa, Sosnowa, Zawadzkiego od nr 35 do 65, od nr 70 do 110, Jarzębinowa, Dębowa, Bukowa, Południowa od nr 1 do 27, dz. 437/2 i działki przyległe.

4.04 od godz. 9:30 do 14:00 Szczodre ul. Modrzewiowa, Klonowa, Słoneczna, Bratkowa, Różana, Kwiatowa, Liliowa, Tulipanowa, Makowa, Trzebnicka od nr 8 do 10, od nr 12 do 18, Klonowa od nr 1 do 11 nieparzyste, 2, 14, Zakrzowska 12, 14. Gm. Długołęka.

4.04 od godz. 12:30 do 14:30 powiat zgorzelecki Lutogniewice, działka budowlana 245, 246.

25.03 od godz. 9:00 do 14:00

Zgorzelec, ul. Muzyczna działki budowlane od 9/22 do 9/26.

27.03 od godz. 9:00 do 14:00 Tylice, ul. Widokowa, działka budowlana 157/12.

27.03 od godz. 9:00 do 16:00 powiat złotoryjski Stacje PV LGC24797 i LGC24798

28.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat ząbkowicki Jaworek numer 66 i od numeru 66A do numeru 66I

28.03 od godz. 8:30 do 15:00 Kamieniec Ząbkowicki ul. Szkolna dz. nr 223/1

28.03 od godz. 9:00 do 14:30 powiat średzki Wilkszyn: ul. Leśna, Brzozowa, Borowikowa i wszystkie do nich przyległe

25.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wilkszyn: ul. Skowronkowa, Słowicza i wszystkie do nich przyległe

26.03 od godz. 7:00 do 16:00 Brzezina: ul. Lazurowa, Polna, Prosta i wszystkie do nich przyległe.

27.03 od godz. 7:00 do 16:00

Brzezina: ul. Kręta

28.03 od godz. 7:00 do 16:00 Damianowo -Księżyce od nr 63 do nr 70

29.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat świdnicki Strzegom ul. Dolna od nr 14 do nr 48, ul. M. Konopnickiej dz. nr 103, ul. Parkowa 28, ul. Brzegowa od nr 17 do 59, dz. nr 571/3, ul. Malinowa 6A i 6B, dz. nr 286/1, 192/3.

26.03 od godz. 9:00 do 12:00 Strzegom ul. Wałbrzyska od nr 11 do 29, R-Gnitecki, R-Wilk, R-PLT, R-KAM-TRANS, R-Morstone.

28.03 od godz. 8:00 do 18:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

