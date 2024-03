Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 2.03

Czy są planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim 2.03? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 2.03. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (2.03 23:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat kamiennogórski Jarkowice, Szarocin, Jarkowice, Ogorzelec, Jarkowice, Leszczyniec, Leszczyniec, Szarocin, Jarkowice, Nowa Białka, Jarkowice, Ogorzelec, ulica INCO, Paczyń, Ogorzelec, ulica Kamieniołom, Szarocin, Leszczyniec, Szarocin, Miszkowice, Jarkowice, Leszczyniec, Ogorzelec, Szarocin od 2.03 godz. 19:40 do 3.03 godz. 1:00 Szarocin, Leszczyniec, Leszczyniec, Ogorzelec, Ogorzelec, Szarocin, Leszczyniec, Szarocin, Ogorzelec, ulica Kamieniołom, Ogorzelec, ulica INCO, Ogorzelec, ulica Kamieniołom od 2.03 godz. 20:05 do 3.03 godz. 1:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Legnica miejscowości Legnica ul. Koskowicka Ogródki Działkowe WODNIK -brak prądu

6.03 od godz. 8:00 do 15:00 ASC Invest stacja LGL27594

11.03 od godz. 7:30 do 17:00 Legnica ul Kołodziejska 34c, Kunicka 10, Wrocławska 306, Graniczna 4 i 5, Kunice ul. Ogrodowa 4a, 4

11.03 od godz. 8:00 do 15:00

Legnica ul Ścinawska Ścianka Wspinaczkowa

13.03 od godz. 8:00 do 14:00 Wałbrzych Wałbrzych ul. Browarna 3- przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

4.03 od godz. 8:00 do 11:00 Wałbrzych ul.: Lubelska 4, 6, 13, 14, 15, 15A, 19, 22, 25, 26, 27, Przebieg 1, 3, 4, 4A, 5A, Mazowiecka 6, 8, Kasprzaka 1, 2, 3,

4.03 od godz. 11:00 do 14:00 Wałbrzych ul. Lubelska 21

6.03 od godz. 8:00 do 11:00 Wrocław Wrocław Krzyki: Ołtaszyńska 44.

4.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Kołłątaja 19 i 20.

4.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Prądzyńskiego 22, Czerniawska od 5 do 67 i od 4 do 6, Strońska od 7 do 13 nieparzyste, Piławska 28 oraz dz.184/5, Radkowska 26, Niemczańska 38, Borowska od 152 do 156, 174 i od 189e do 189g oraz dz.28/11 i dz.23/7, Działkowa 10.

5.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Kłokoczycka dz.7/1, dz.26/1, dz.26/2 i dz.31/1.

5.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Dembowskiego od 18 do 22 parzyste, Partyzantów od 1 do 5a i od 2 do 10a.

5.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Słonecznikowa od 1 do 27 i od 2 do 20.

6.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Prądzyńskiego od 15 do 27 i od 18 do 26d, Komuny Paryskiej od 70 do 88 i od 67 do 81.

6.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Obornicka 108 i od 187 do 235 oraz dz.3/1.

6.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Flisacka 1, Łowiecka od 13 do 21 nieparzyste.

6.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Oławska od 22 do 28 parzyste, Biskupia od 2 do 6 parzyste.

6.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Ostroroga od 2 do 2a, Murarska od 45 do 47a nieparzyste.

7.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Świt od 65 do 81 i od 26 do 80, Kosmiczna od 1 do 17 i od 2 do 22, Chlebowa od 1 do 3 i od 2 do 4, Snopkowa od 1 do 17 i od 2 do 18, Radarowa, Daleka, Grota-Roweckiego od 41 do 73 nieparzyste, Parafialna 22 i od 23 do 59, Kutrzeby dz.5/25, dz.5/31, dz.5/32, dz.5/35 i dz.5/37.

7.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Poświęcka od 15 do 31 i od 8 do 18 oraz dz.10/9 i dz.11/2.

7.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Maślicka od 171 do 175 nieparzyste oraz dz.26/2.

8.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Grota-Roweckiego od 30 do 74 i 73, Jasienicy, Będzińska, Wylotowa od 2 do 2a, Ratajów 18, od 25 do 31 i od 36 do 52, Oraczy 15, Skibowa, Żniwna.

8.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Młodnickiego od 9 do 15 i od 12 do 50, Pasterska 1.

8.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Długa 78 oraz dz.2/6, dz.7/2, dz.12/2 i dz.7/1, Starogroblowa 4 oraz dz.4/9, Gnieźnieńska dz.4/2.

8.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Jarnołtowska od 83 do 87 nieparzyste oraz dz.15/5, dz.9/1 i dz.9/2.

11.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Wesoła 1, Wilcza od 23 do 37 i od 18 do 40, Międzyrzecka 4 i 5.

11.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Pawłowicka od 53 do 53e oraz dz.68/1, Hiacyntowa.

11.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Świstackiego 13, Prądzyńskiego 49 i od 32 do 36, Masztalerza od 7 do 9 nieparzyste, Abrahama od 15 do 63 nieparzyste, Filipowicza od 1 do 11 i od 2 do 12, Kleeberga od 1 do 11 i od 2 do 12, Sucharskiego od 1 do 51 i od 2 do 52, Dąbka od 1 do 25 i od 2 do 8, Unruga od 1 do 19 i od 2 do 18, Włada od 3 do 9 i od 2 do 20, Bołtucia od 1 do 15 i od 2 do 10, Grzmota-Skotnickiego od 1 do 9 i od 2 do 14, Starzyńskiego od 1 do 43 i od 2 do 10, Obrońców Poczty Gdańskiej od 1 do 19a i od 10 do 44, Okólna od 8 do 30 parzyste oraz dz.18, Na Niskich Łąkach 8 oraz dz.14, Strachowskiego od 19 do 51a nieparzyste.

12.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Niemcewicza 5.

12.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: pl. Westerplatte 4.

12.03 od godz. 9:00 do 18:00 Wrocław Krzyki: Piękna od 23 do 23g.

12.03 od godz. 10:00 do 15:00 Wrocław Fabryczna: Urodzajna od 10 do 28 parzyste oraz dz.18/4, Brodzka dz.18/7.

13.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Krynicka od 33 do 39 nieparzyste, Pszczelarska od 9 do 37 nieparzyste oraz dz.7/3, Strachowskiego od 4 do 18 parzyste, Rzepakowa, Łubinowa 7 i od 20 do 22.

13.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Wilczkowska, Pedagogiczna od 1 do 19 i od 2 do 18, Bratysławska od 7 do 27 i od 12 do 20, Siedzikówny od 7 do 57 i od 12 do 50 oraz dz.19, dz.29/2 i dz.30/2, Brzuchowicka od 9 do 31 nieparzyste, Charkowska od 1 do 9 nieparzyste, Odesska od 1 do 17 nieparzyste, Sewastopolska od 2 do 10 parzyste, Omska od 1 do 15 nieparzyste, Wołgogradzka od 2 do 10 parzyste, Ryska od 1 do 15 nieparzyste, Kurska od 2 do 6 parzyste, Motykówny od 1 do 39 i od 2 do 28, Belgradzka od 1 do 31 i od 2 do 70, Okulickiego 2, Lublańska, Sarajewska od 1 do 13 i od 2 do 14, Zagrzebska od 1 do 11 i od 2 do 14, Dubrownicka od 1 do 39 nieparzyste, Irkucka 5 i od 12 do 18 oraz dz.102/43, Bora-Komorowskiego od 69 do 73 nieparzyste, Wilanowska dz.25/15.

13.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Bieszczadzka, Pienińska, Kruszcowa 1 i od 4 do 10, Amarantowa, Boguszowska od 46 do 84 i od 67 do 77, Niecała, Starogajowa od 1 do 57, od 2 do 50, od 61 do 77 i od 66 do 68, Przechodnia, Głuszycka od 15 do 17 nieparzyste, Niebieska 2, Perłowa, Przesiecka, Jagniątkowska, Drogosławicka, Piechowicka, Mysłakowicka, Fieldorfa dz.29/5 i dz.29/15, Jeżowska, Miłkowska, Porębska od 1 do 23, od 2 do 46 i od 91 do 93, Kosmonautów dz.45/5, Nowodworska od 38a do 40 parzyste, Gubińska 10.

14.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Schuberta od 23 do 25a nieparzyste oraz dz.427/24, dz.427/25 i dz.425/27.

14.03 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki OTOK - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

4.03 od godz. 7:30 do 9:00

Otok, od 1 do 34F, 35A, 35B, 35C, 35G, 35K, 36A, 36B, 36C, 36F, od 38 do 40, 40C, 112, 114, 121, 123, 131, 133.

4.03 od godz. 12:00 do 14:00 OTOK - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

4.03 od godz. 13:00 do 15:00 Osiecznica, ul. Lipowa 2, 3, 4, 6A.

5.03 od godz. 9:00 do 14:00 Godzieszów, od 11 do 42.

5.03 od godz. 9:00 do 14:00 Bolesławiec, PKS.

6.03 od godz. 9:00 do 11:00 powiat jaworski Jawor Rynek od nr 38 do nr 42

4.03 od godz. 8:00 do 10:00 Brak prądu miejscowość Jawor Rynek od nr 38 do nr 42

4.03 od godz. 8:00 do 10:00 Sady Górne, od 8 do 22, od 24 do 32, Figlów, od 1 do 6, Nagórnik, od 13 do 35, Kocików 1, od 4 do 7, 10.

4.03 od godz. 9:00 do 11:00

Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kamiennogórski Chełmsko Śląskie, ul. Sądecka 25A, od 26 do 45, 50, od 61 do 95, Podhalańska od 1 do 18, od 26 do 28, 19, 34.

7.03 od godz. 9:00 do 11:00 powiat karkonoski Przesieka, ul. Kamienna 6, Słoneczna 1, 2, 3, 3A, 4, 5, Krótka 4, Karkonoska 26, 26A, 35A.

5.03 od godz. 8:00 do 14:00 Szklarska Poręba, ul. Piastowska od 15 do 41, od 28 do 52, Kościuszki 1, Orla Skała, Ludowa 1, Zielona, Wiejska 1, 2 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

6.03 od godz. 8:30 do 9:00 Szklarska Poręba, ul. Kolejowa od 1 do 24, Rataja 1, 3, Piotra Skargi od 1 do 6, Piastowska od 1 do 28, Waryńskiego od 1 do 20, Zielona 2, Spokojna od 2 do 11, Piekarnia, Kościół - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

6.03 od godz. 8:30 do 9:00

6.03 od godz. 14:00 do 14:30 Szklarska Poręba, ul. Piastowska od 15 do 41, od 28 do 52, Kościuszki 1, Orla Skała, Ludowa 1, Zielona, Wiejska 1, 2 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

6.03 od godz. 14:00 do 14:30 Karpacz, ul. Cicha, Górna, Kolejowa 14, 14a, 15, 18, 22 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

8.03 od godz. 8:00 do 10:00

8.03 od godz. 14:00 do 16:00

powiat kłodzki Radochów od 116 do 150, Trzebieszowice od 1 do 12, działka 586, Trzebieszowice 1a

5.03 od godz. 9:00 do 12:00 Kłodzko ulica Lisia numery 1, 1A, 1B, 3, 4, 40, 5, 6, 8, 8A, działka nr 2

5.03 od godz. 9:00 do 13:00 Ołdrzychowice ulice Kłodzka numery 32, 32A, 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 38, 39, 40, 41, 42, 42/3, Kolejowa numery 1, 3, 3A, działka nr 338, Osiedlowa numery 9, 10, 11, Sportowa numery 1, 1B, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, garaż, działki nr 716/1, 716/14, 716/5, 716/6, 716/7, 716/8, 716/9, Wodna numery 8, 9, 11

6.03 od godz. 9:00 do 13:00 Polanica Zdrój ulice Graniczna od 4 do 10, Kościuszki 12, od 18 do 24, przekaźnik GSM, Reymonta od 1 do 10, Wybickiego 2, 3a, 5, 6, 8, 10, 12, Bema 4, 8a, Starkówek od 29 do 31 i działki 9/2, 355/6, 1310/2, 1310/3, 1456/1, Stary Wielisław 188, 188a, 189

7.03 od godz. 8:00 do 16:00

kaplica świętego Jerzego

7.03 od godz. 9:00 do 15:00 Kłodzko ulica Wielisławska numery 10, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, działka nr 2, Stary Wielisław numery 10, 189, 2,3, 4, 5, 5A, 6

8.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat legnicki Brennik/Prząśnik

7.03 od godz. 10:00 do 16:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

powiat lubański Olszyna Dolna, od 3 do 28, od 50 do 58, 60G.

4.03 od godz. 8:30 do 13:30 Olszyna Dolna, od 28 do 41, od 53 do 61.

5.03 od godz. 8:30 do 13:30 Olszyna Dolna, od 3 do 28, od 50 do 58, 60G.

6.03 od godz. 8:30 do 13:30

Świeradów Zdrój, ul. Zakopiańska 22a.

6.03 od godz. 9:00 do 14:00 Olszyna Dolna, od 3 do 28, od 50 do 58, 60G.

7.03 od godz. 8:30 do 13:30 Olszyna Dolna, od 3 do 28, od 50 do 58, 60G.

8.03 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński miejscowości Niemstów - okolice numerów: 124 M, dz.679/23, dz.679/24- brak prądu

6.03 od godz. 8:00 do 16:00 Rudna ul. Ogrodowa

12.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat lwówecki Włodzice Małe - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

5.03 od godz. 7:30 do 15:00 Włodzice Małe, od 1 do 9, od 25 do 32, Oczyszczalnia ścieków, działka budowlana 128/2.

5.03 od godz. 9:00 do 15:00 powiat milicki Krośnice ul. Sosnowa 17, Malinowa i działki przyległe.

4.03 od godz. 8:00 do 12:00

Stara Huta 50, od nr 53 do 100, dz. 30/28-30 i działki przyległe. Gm. Krośnice.

4.03 od godz. 8:00 do 15:00 Wąbnice 1, dz. 3/1, dz. 99/4, dz. 96 (wieża telekomunikacji) oraz Duchowo 47.

4.03 od godz. 8:00 do 9:00

4.03 od godz. 18:00 do 19:00 Milicz ul. Garncarska, Rzeczna od nr 31 do 35 i działki przyległe.

5.03 od godz. 8:00 do 12:00 Pierstnica od nr 2 do 17 i działki przyległe. Gm. Krośnice.

5.03 od godz. 8:00 do 12:00 Wąbnice 1, dz. 3/1, dz. 99/4, dz. 96 (wieża telekomunikacji) oraz Duchowo 47.

5.03 od godz. 8:00 do 9:00 Stara Huta od nr 9 do 15, 16A, 45. Gm. Krośnice.

5.03 od godz. 8:30 do 14:00

6.03 od godz. 18:00 do 19:00 Bukowice ul. Przysiółek Olszówka. Gm. Krośnice.

7.03 od godz. 8:00 do 9:00 Bukowice ul. Przysiółek Olszówka. Gm. Krośnice.

7.03 od godz. 18:00 do 19:00

Milicz ul. Dworcowa, Wojciecha Korfantego, Netto i działki przyległe.

8.03 od godz. 8:00 do 9:00

8.03 od godz. 18:00 do 19:00 Milicz ul. Szewska, Polska od nr 1 do 15, Rynek od nr 13 do 17 i działki przyległe.

12.03 od godz. 8:00 do 15:00 Cieszków ul. Ogrodowa 2, 4 i działki przyległe.

13.03 od godz. 8:00 do 12:00 powiat oleśnicki Smolna 88A, 88B, 88K, 88W, 88Z, oraz Smolna dz. 178/6, 284/18,19, 736/3,5,6. Gm. Oleśnica.

4.03 od godz. 8:00 do 14:00 Goszcz ul. Parkowa, Rzemieślnicza od nr 2 do 4, Leśna od nr 5 do 8, oraz ul. Leśna dz. 267/1, 272/7, 298/3, 301/2, 305/2. Gm. Twardogóra.

5.03 od godz. 8:00 do 14:00

Chełstów dz. 161/1-3, dz. 164/3 i działki przyległe. Gm. Twardogóra.

6.03 od godz. 8:00 do 12:00 Ligota Mała od nr 45 do 53B, od nr 74 do 76, 125 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

6.03 od godz. 8:00 do 16:00 Holendry. Gm. Dobroszyce.

7.03 od godz. 8:00 do 16:00 Sokołowice 103B, 103o, 103N, dz. 513/2, dz. 511, dz. 514,513, dz. 506, dz. 510/3 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

8.03 od godz. 8:00 do 11:00 Sokołowice 108NA, 108NB, 108NC, 108ND, 108NE, 108ZJ, dz. 632, dz. 243/8 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

8.03 od godz. 12:00 do 15:00 Ligota Mała dz. 823, dz. 825 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

11.03 od godz. 8:00 do 11:00 Ligota Mała dz. 332/22,23 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

11.03 od godz. 12:00 do 15:00

Goszcz ul. Ogrodowa, Spacerowa, Księżnej Eleonory, Wschodnia, Sycowska, Leśna, Parkowa, Rzemieślnicza, Ks. Alojzego Gwoździa, Milicka od nr 2 do 4, 19, 30, Kościelna, Jodłowa, Fabryka Mebli Bodzio. Gm. Twardogóra.

12.03 od godz. 12:00 do 14:00 powiat oławski Chwalibożyce: od numeru 16 do 51, 77, Spokojna oraz obręb działek numer 131/5, 194/2.

4.03 od godz. 7:00 do 16:00 Gać: od numeru 24 do 44 oraz obręb działek numer 11/2.

5.03 od godz. 7:00 do 16:00 Marszowice: od numeru 1 do 6A, od 40 do 51 oraz obręb działek numer 98/2.

5.03 od godz. 7:00 do 16:00 Godzinowice

5.03 od godz. 7:00 do 16:00

Dębina ul. Kasztanowa, Klonowa, Akacjowa, Nowa, Leśnia, Świerkowa, Krótka, Słoneczna, Długa, Jałowcowa, Jodłowa, Wiśniowa, Cisowa, Wierzbowa, Brzozowa i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

5.03 od godz. 8:00 do 9:00 Gać: od numeru 24 do 44 oraz obręb działek numer 11/2.

5.03 od godz. 15:30 do 18:00 Oława: ul. Karola Miarki 3, 14, Brzeska 25, 21, 23, 27, 19, 15, Browarniana 1, 3.

6.03 od godz. 7:00 do 16:00 Gać: od numeru 24 do 44 oraz obręb działek numer 11/2.

6.03 od godz. 8:00 do 20:00 Oława: ul. Karola Miarki 3

7.03 od godz. 7:00 do 16:00

Oława: ul. Wiosenna 63, oraz obręb działek numer 1/282, 1/283, 1/284, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

8.03 od godz. 7:00 do 16:00 Miłocice ul. Główna 45, od nr 60 do 66, dz. 720, dz. 659/2A-F, Stacja Uzdatniania Wody i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

8.03 od godz. 8:00 do 16:00 Lizawice: od numeru 21 do 23B oraz obręb działek numer 150.

11.03 od godz. 7:00 do 16:00 Marcinkowice: ul. Sportowa od numeru 1 do 29, od 36 do 40A, ul. Wiśniowa

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 Osiek: od numeru 133 do 139, od 41 do 63, 127, 127a, 128, 131, 132 oraz obręb działek numer 357/4, 401, 360.

19.03 od godz. 7:00 do 16:00 Bystrzyca: ul. Boczna, Generała Józefa Bema, Kasztanowa, Sportowa, Tadeusza Kościuszki od numeru 104 do 107H, Stefana Czarneckiego, Stefana Batorego od numeru 22 do 36 oraz obręb działek numer 173/2.

20.03 od godz. 7:00 do 16:00

powiat polkowicki Nowa Wieś Lubińska 38A-38B

8.03 od godz. 8:00 do 15:00 Polkowice ul. Miłosna od nr 2 do nr 12

13.03 od godz. 8:00 do 15:00 Polkowice, ul. Głogowska nr 20

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat strzeliński Kowalskie od numeru 35b do 23b

5.03 od godz. 7:00 do 16:00 Ludów Śląski od numeru 1 do 24, od 69 do 88 oraz działki przyległe.

6.03 od godz. 7:00 do 16:00 Piotrków Borowski 44 oraz obręb działek numer 43/9, 53.

6.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wąwolnica: od numeru 1 do 14 oraz działki przyległe

7.03 od godz. 7:00 do 16:00 Krzepice

7.03 od godz. 7:00 do 16:00 Chociwel

8.03 od godz. 7:00 do 16:00

Grzegorzów 40

11.03 od godz. 7:00 do 16:00 Bartoszowa

12.03 od godz. 7:00 do 16:00 Gębice od numeru 1 do 23.

12.03 od godz. 7:00 do 16:00 Biały Kościół: ul. Nad Stawami, Okrężna, Prosta oraz obręb działek numer 322, 26/1, 314, 295, 277.

12.03 od godz. 7:00 do 16:00 Biedrzychów obręb działek numer 79.

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 Podgaj

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 powiat trzebnicki Strzeszów, Ligota Piękna ul. Kontenerowa, Jałowcowa, Krótka.

4.03 od godz. 7:30 do 14:00 Golędzinów.

5.03 od godz. 7:30 do 16:00 Golędzinów ul. Trzebnicka, Moniuszki, Bacewicz, Lutosławskiego, Chopina, Szymanowskiego, Wieniawskiego.

6.03 od godz. 7:30 do 9:00 Pęgów ul. Obornicka, Głowna, Pszenna, Zielona, Piaskowa, Gajowa, Leśna, Pod Lasem, Ogrodowa.

6.03 od godz. 7:30 do 9:00

Koniowo 18, 39-55, dz.144, dz.186, dz.194, dz.196,

6.03 od godz. 8:00 do 15:00 Pęgów ul. Mickiewicza, Pod Lasem, Zaciszna, Gajowa, Wiśniowa, Polna, Śliwowa. Golędzinów ul. Trzebnicka, Obornicka.

6.03 od godz. 9:00 do 16:00 Golędzinów ul. Trzebnicka, Moniuszki, Bacewicz, Lutosławskiego, Chopina, Szymanowskiego, Wieniawskiego.

6.03 od godz. 15:00 do 17:00 Pęgów ul. Obornicka, Głowna, Pszenna, Zielona, Piaskowa, Gajowa, Leśna, Pod Lasem, Ogrodowa.

6.03 od godz. 15:00 do 17:00 Pęgów ul. Dworcowa, Peronowa, Kolejowa, Azaliowa, Jemiołowa, Tęczowa, Topolowa, Betonowa, Wierzbowa, Brzozowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Jarzębinowa, Kalinowa.

7.03 od godz. 7:30 do 15:00

Pęgów ul. Dworcowa, Poprzeczna, Mickiewicza, Słowackiego.

7.03 od godz. 14:00 do 16:00 Pęgów ul. Wypoczynkowa, Aroniowa, Orzechowa, Stawowa, Malinowa, Morelowa, Wiśniowa, Kościelna, Morwowa, Wąska, Główna 30-42, Krótka, Gliniana.

8.03 od godz. 7:30 do 9:00

Pierwoszów ul. Osiedlowa ,Leśna.

8.03 od godz. 9:00 do 15:00 Pęgów ul. Wypoczynkowa, Aroniowa, Orzechowa, Stawowa, Malinowa, Morelowa, Wiśniowa, Kościelna, Morwowa, Wąska, Główna 30-42, Krótka, Gliniana.

8.03 od godz. 14:00 do 16:00 powiat wałbrzyski Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 15,16,17, 18, 19, 20, 21B, 23, 24, 25, 25A, 25B, 25C, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 25A, boisko_sportowe dz. 252, dz. 194/5 ul. Strumykowa 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106 dz. 327/3, dz. 327/4, dz. 327/5.

4.03 od godz. 9:00 do 13:00 Głuszyca ul. Sienkiewicza działka 4/17.

4.03 od godz. 9:00 do 16:00 Jedlina Zdrój ul. Moniuszki działki 19/12, 19/15, 18/10, 19/13.

8.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wołowski Głębowice 33a, 61, dz. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2.

7.03 od godz. 9:00 do 12:00

powiat wrocławski Stary Śleszów: ul. Ogrodowa od numeru 14 do 19.

4.03 od godz. 7:00 do 16:00 Nowa Wieś Kącka: ul. Promykowa oraz obręb działek numer 227/2, 238/8, 238/11, 238/16, 238/14.

4.03 od godz. 7:00 do 16:00 Rogów Sobócki: ul. Radosna, Złoty Widok, Szkolna od Radosnej w kierunku Żerzuszyc.

4.03 od godz. 7:00 do 16:00 Kotowice: Ogrodowa od 1 do 1k oraz dz.185/6 i dz.185/7, Kościelna 3a.

4.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wysoka: Konna od 1 do 5b i od 2 do 4e, Cztery Podkowy od 1 do 1a, Nastrojowa dz.43/69.

4.03 od godz. 7:00 do 16:00 Węgry: ul. Polna, ul. Adama Mickiewicza, ul. C. K. Norwida, Kolejowa od numeru 1 do 3.

4.03 od godz. 7:00 do 18:00

Jaszkotle Caritas

5.03 od godz. 7:00 do 16:00 Mnichowice ul. Jesionowa, Kasztanowa, Topolowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Leszczynowa, Lipowa od numeru 38 do 75

6.03 od godz. 7:00 do 16:00 Mokronos Górny: ul. Wrocławska 15, 15a oraz obręb działek numer dz.66/5, 67/10.

6.03 od godz. 7:00 do 18:00 Kębłowice: obręb działek numer 20/391, 20/331, 20/316, 20/212, 20/308.

6.03 od godz. 7:00 do 18:00 Żerniki Małe: obręb działek numer 188/13.

6.03 od godz. 7:00 do 18:00 Zacharzyce: Akacjowa od 12 do 18 parzyste oraz dz.4/1, dz.4/6 i dz.4/10, Jabłeczna od 33 do 39 i od 36 do 38 oraz dz.3/7/8, Lipowa 4 oraz dz.3/7/8, Orzechowa od 1 do 25 nieparzyste.

7.03 od godz. 7:00 do 16:00 Kobierzyce: ul. Kolejowa oraz obręb działek numer 18/3, 19/4, 18/4, 18/6, 18/10.

7.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wojnowice ul. Szczere Pole, Główna 21a, 25, 27, Pałac, Poprzeczna 7, 9, 18, Ogrodowa 1, 3, 5, Czereśniowa 1, 2, 5, 11, 13, od nr 4 do 24c parzyste, działka 208/3. Gm. Czernica.

7.03 od godz. 8:30 do 14:00 Wilczkowice od numeru 23 do 24, od 34 do 55, Suszarnia

8.03 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Wielkie 50, Sadków

8.03 od godz. 7:00 do 16:00

Domasław: obręb działek numer 52/15.

8.03 od godz. 7:00 do 16:00 Brzezia Łąka ul. Winogronowa, Leśna, Jagodowa, Wierzbowa, Sportowa od nr 7 do 11 nieparzyste, Wrocławska od nr 89 do 111 nieparzyste, 108, 110, 122B, 122C, 122D. Gm. Długołęka.

8.03 od godz. 9:00 do 11:00 Kamieniec Wrocławski ul. Cytrynowa, Jagodowa, Gruszkowa, Niedźwiedzia, Wrzosowa, Miodowa, Kwiatowa, Lawendowa, Daktylowa, Rolna 8, 10, 23, 25. Gm. Czernica.

8.03 od godz. 9:00 do 14:00

Cieszyce: ul Zachodnia 6.

11.03 od godz. 7:00 do 16:00 Zacharzyce: Kościuszki od 1 do 11a i od 2 do 4, Robotnicza od 1 do 3 i od 2 do 4a, Jarzębinowa 1 i 14 oraz dz.32/1, dz.90/4, dz.90, dz.104/5, dz.108/8, dz.110/3 i dz.113/5.

11.03 od godz. 7:00 do 16:00 Stary Śleszów: ul. Słoneczna, Parkowa, Oławska od numeru 1 do 10, Lipowa od numeru 1 do 8a.

11.03 od godz. 7:00 do 16:00 Biskupice

12.03 od godz. 7:00 do 16:00 Iwiny: Brochowska dz.130/2 i dz.130/3.

12.03 od godz. 7:00 do 16:00 Biestrzyków: Warsztatowa 15 oraz dz.43/5, dz.43/4 i dz.45/2, Lipowa od 17 do 27 nieparzyste oraz dz.43,42/1, Jesionowa dz.98/3, dz.3/21, dz.3/24, dz.3/32, dz.3/31, dz.3/22 i dz.3/23.

12.03 od godz. 7:00 do 16:00

Żerzuszyce.

12.03 od godz. 7:00 do 18:00 Stępin. Gm. Długołęka.

12.03 od godz. 8:00 do 9:00 Domaszczyn ul. Stawowa, Wrocławska 7, 8, dz. 113/26, dz. 113/27,28 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

12.03 od godz. 10:00 do 12:00 Stępin. Gm. Długołęka.

12.03 od godz. 15:00 do 17:00

Radwanice: Spacerowa od 37 do 37d oraz dz.1050/6, dz.1060/4, dz.1060/5 i dz.1060/6.

13.03 od godz. 7:00 do 16:00 Łany dz. 42/3. Gm. Czernica.

13.03 od godz. 8:00 do 15:00 Domaszczyn ul. Stawowa od nr 1 do 13, Łąkowa, Wrocławska od nr 45 do 102B, 120A, dz. 216/15, dz. 107/3, Kwiatowa, Leśna od nr 1 do 2, Wrzosowa, Dębowa, Fiołkowa, Słoneczna, Spacerowa, Oliwkowa Kościół, Św. Judy Tadeusza, Trzebnicka od nr 2 do 29, od nr 51 do 77. Pruszowice ul. Trzebnicka, Oleśnicka, Dębowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

13.03 od godz. 8:00 do 9:00

Domaszczyn ul. Stawowa 1, Łąkowa od nr 9 do 11L. Gm. Długołęka.

13.03 od godz. 8:30 do 18:00 Domaszczyn ul. Stawowa od nr 1 do 13, Łąkowa, Wrocławska od nr 45 do 102B, 120A, dz. 216/15, dz. 107/3, Kwiatowa, Leśna od nr 1 do 2, Wrzosowa, Dębowa, Fiołkowa, Słoneczna, Spacerowa, Oliwkowa Kościół, Św. Judy Tadeusza, Trzebnicka od nr 2 do 29, od nr 51 do 77. Pruszowice ul. Trzebnicka, Oleśnicka, Dębowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

13.03 od godz. 16:00 do 18:00 Karwiany: ul. Owocowa oraz obręb działek numer 8/1, 72/3, 73/2, 7/3, 75/2, 3/4, 2/2, 2/3.

14.03 od godz. 7:00 do 16:00 Iwiny: Malinowa 11 i od 26 do 32 oraz dz.537, dz.529 i dz.28/8.

14.03 od godz. 7:00 do 16:00

Radwanice: Wrocławska od 109 do 117 nieparzyste, Wańkowicza od 5 do 11 i od 6 do 10.

15.03 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zgorzelecki Bogatynia, ul. Szpitalna 17, 19, 21, 23, 23A.

4.03 od godz. 9:00 do 14:00

Pieńsk, ul. Wysoka, działka budowlana 297, 298.

7.03 od godz. 8:00 do 14:00 Zawidów, ul. Zgorzelecka 3, Lubańska, od 1 do 9, Niecała od 1 do 7.

7.03 od godz. 8:00 do 15:00 Skrzydlice 33, działka budowlana 128/2.

8.03 od godz. 9:00 do 14:00 powiat ząbkowicki Ząbkowice Śląskie ul. Cukrownicza 2C, działka numer 17/3, 17/6, 17/11

6.03 od godz. 8:00 do 15:00 Ząbkowice Śląskie ul. Łąkowa, Kamieniecka od nr 42 i 19 do nr 90 i 55 - przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

8.03 od godz. 7:30 do 15:00

Ziębice ul. Wrocławska działka nr 942 i 943

8.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat średzki Lutynia: ul. Nowa, Oliwkowa.

4.03 od godz. 7:00 do 16:00 Środa Śląska: ul. Jarzębinowa, Kolejowa, Jesionowa i wszystkie do nich przyległe.

4.03 od godz. 7:00 do 16:00 Ogrodnica

5.03 od godz. 7:00 do 16:00 Rusko: ul. Malczycka, Ferma drobiu

6.03 od godz. 7:00 do 16:00 Dębice: ul. Szkolna, Topolowa, Leśna, Długa i wszystkie do nich przyległe

7.03 od godz. 7:00 do 16:00 Łowęcice

7.03 od godz. 7:00 do 16:00 Środa Śląska: ul. Kopernika, Chwalimierska, Piastów Śląskich

7.03 od godz. 7:00 do 16:00 Lusina numery 28; od 41 do 44, od 56 do 66, od 69 do 76, 90

7.03 od godz. 8:00 do 14:00

Proszków, Jastrzębce

8.03 od godz. 8:00 do 14:00 Damianowo -Księżyce od nr 63 do nr 70

8.03 od godz. 8:00 do 14:00 Kostomłoty: ul. Krótka, Wąska 7, 7A.

11.03 od godz. 7:00 do 16:00

powiat świdnicki Tomkowice 47.

4.03 od godz. 8:00 do 14:00 Wyłączeni odbiorcy: Świebodzice ul. Pileckiego nr 58,60,62.

4.03 od godz. 9:00 do 12:00 Stary Jaworów dz. nr 153/1.

5.03 od godz. 8:00 do 14:00 Świdnica ulica Okrężna od 9 do 11B, od 14 do 24 oraz działka 61/52

5.03 od godz. 9:00 do 13:00 Marcinowice ulice: Kolejowa 11,13/A,B,15, 20, Parkowa 10 i Działki nr 49/2, 482

5.03 od godz. 9:00 do 14:00 Strzegom ul. Wałbrzyska od nr 11 do 29, R-Gnitecki, R-Wilk, R-PLT, R-KAM-TRANS, R-Morstone.

6.03 od godz. 9:00 do 12:00

6.03 od godz. 9:00 do 19:00 Świebodzice Ciernie, ul. Lawendowa od nr 3 do nr 22.

7.03 od godz. 8:00 do 14:00 Strzegom ul. Wałbrzyska od nr 11 do 29, R-Gnitecki, R-Wilk, R-Morstone, R-PLT, R- KAM-TRANS.

7.03 od godz. 8:00 do 18:00 Boleścin od 17 do 18 od 20 do 27 od 29 do 33 oraz działka 78/1;

7.03 od godz. 9:00 do 12:00 Goczałków Dolny dz. nr 383/8.

8.03 od godz. 8:00 do 14:00 Żarów ul. Górnicza 30A.

8.03 od godz. 9:00 do 12:00 Marcinowice ul. J. Tuwima 17A, ul. Leśna dz. nr 219, 220/4, 222/3, 251/1, 253/5, 471, 478, 480.

9.03 od godz. 9:00 do 16:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

