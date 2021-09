Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 7.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w dolnośląskim (7.09)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w dolnośląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim Jelenia Góra JELENIA GÓRA, ul. Wczasowa od 5 do 10, Agnieszkowska od 5 do 15, Narciarska, Michałowicka od 23 do 30, Myśliwska 1.

8.09 od godz. 9:00 do 10:00 JELENIA GÓRA, ul. Wiejska od 128 do 160.

13.09 od godz. 8:00 do 14:00 Wałbrzych Wałbrzych ulice: Grzybowa działki 68/2, 68/9, 68/32, 68/33, 68/13.

9.09 od godz. 9:00 do 16:00 Wałbrzych ulica: Beethovena 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 11A, 12A, 3A, 3B, 5A, 6A, 8A, 9a, garaże, 2, 19, 10, 10A, 14D.

10.09 od godz. 8:00 do 14:00 Wałbrzych ulica: Ceglana działka 551, 552, 553, 554.

10.09 od godz. 9:00 do 16:00 Wrocław Wrocław Krzyki: Strońska od 12 do 14 i od 22 do 24 parzyste, Piławska od 9 do 11, od 19 do 25 i od 18 do 24a, Orzechowa 2.

7.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Mennicza od 1 do 5, od 2 do 6, 20 Hala Maszyn, od 39 do 43 i od 40 do 44, Świdnicka od 28 do 32 parzyste, Wierzbowa od 6 do 10, od 7 do 11, 24 oraz 24 garaże.

7.09 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Zarembowicza, Rdestowa od 1 do 7 i od 2 do 18, Skarżyńskiego z wyjątkiem Portu Lotniczego, Braci Wardzyńskich, Desantowa, Błękitna, Śnieżna od 14a do 22 i od 13 do 25, Granatowa od 14 do 20 i od 19 do 31, Beżowa od 15 do 21 i od 28 do 30.

7.09 od godz. 7:00 do 16:00

Krzeptów: Rakietowa.

8.09 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Błękitna, Śnieżna od 14a do 22 i od 13 do 25, Główna od 30 do 38 parzyste, Rakietowa od 31 do 117 i od 32 do 116 oraz dz15/1.

8.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Powstańców Śląskich od 96 do 110 parzyste, Wielka od 27 do 31 nieparzyste.

8.09 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Pomorska 28.

8.09 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Kowieńska od 1 do 7 i od 2 do 8, Szewczenki 30 TPSA.

9.09 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Błękitna, Śnieżna, Amarantowa od 5 do 9 i od 4 do 6, Zielona od 11 do 47 i od 10 do 44, Żółta 20, 38, 47 i 48, Złota 1 i 2, Źródlana 2.

9.09 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: pl. Strzelecki od 5 do 9 i od 4 do 28, Ptasia od 15 do 27 nieparzyste oraz dz.44/13, Podwórcowa, pl. Staszica 2 i 6.

9.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Ostroroga od 1 do 5 nieparzyste, Nałkowskiej od 11 do 25 i od 10 do 28, Australijska od 49 do 53 i od 62 do 64.

10.09 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Marszowicka od 21 do 69, od 24 do 68 i 131, Bojanowska od 1 do 11 i od 2 do 12, Krzelowska Kościół.

10.09 od godz. 7:00 do 20:00 Wrocław Psie Pole: Paprotna 8.

10.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Junacka od 44 do 48 parzyste, Polkowicka od 1 do 19 i od 2 do 22, Mokrzańska od 1 do 5 nieparzyste, Prężycka od 62 do 68 i od 76 do 82.

13.09 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Pełczyńska od 43 do 61 i od 46 do 60, Miętowa od 7 do 15 i od 8 do 18.

13.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Okólna 23 Pracowniczy Ogród Działkowy.

13.09 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Litomska 36, Łęczycka od 8 do 22b parzyste.

13.09 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki PAROWA, od 77 do 88, od 153 do 165.

9.09 od godz. 9:00 do 13:00 BOLESŁAWIEC, ul. Starzyńskiego, Łasicka garaże, sklep Dino -chwilowe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.

10.09 od godz. 7:30 do 14:00 powiat dzierżoniowski Pożarzyce, Trzebnik

8.09 od godz. 7:00 do 16:00 Włóki działki nr: 253, 329/3, 303/3, 358, 351, 408/2, Osiedle Zielone od nr 1 do 10, ul. Radosna działki nr: 414 i 416/1.

10.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat głogowski Chwaliszewo cała miejscowość

9.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat jaworski WOLBROMEK, 101, 105, 107.

8.09 od godz. 8:30 do 11:30 powiat kamiennogórski CZADRÓW,48, 51, 53, 54, 56, 57, 60, od 95 do 117, Ferma Drobiu.

7.09 od godz. 8:30 do 11:30 JARKOWICE, od 4 do 12, 168.

7.09 od godz. 11:00 do 14:00 MARCISZÓW, ul. Główna od 1 do 12, od 16 do 22, Nadrzeczna 2, 4, 55, 57, 59.

8.09 od godz. 11:00 do 14:00

powiat karkonoski PODGÓRZYN, Restauracja FOLKO.

7.09 od godz. 8:00 do 14:00 SZKLARSKA PORĘBA, ul. Waryńskiego 2a, 4, 8b, 10, 16.

7.09 od godz. 8:00 do 16:00 JEŻÓW SUDECKI, ul. Zachodnia, Północna, Południowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

7.09 od godz. 8:00 do 18:00 JEŻÓW SUDECKI, ul. Długa od 108 do 133, Górna - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

7.09 od godz. 8:30 do 18:00

MYSŁAKOWICE, Czerwony Dworek 8b, 8c.

8.09 od godz. 8:00 do 14:00 JANOWICE WIELKIE, ul. Parkowa, Kolejowa, Pierwszego Maja od 1 do 19 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

9.09 od godz. 7:30 do 20:30 KOWARY, ul. Jeleniogórska działka budowlana 732/7.

9.09 od godz. 8:00 do 14:00 SOSNÓWKA, ul. Urocza 4, 6.

13.09 od godz. 8:00 do 14:00 JEŻÓW SUDECKI, ul. Kwiatowa, Polna 26a, 26b, 28a, 28b, 41, 43.

13.09 od godz. 8:00 do 14:00 SIEDLĘCIN, ul. Topolowa, Lawendowa.

13.09 od godz. 8:00 do 12:00 WRZESZCZYN.

13.09 od godz. 11:00 do 14:00 powiat kłodzki Nowa Morawa od nr 1 do 4, Bolesławów 40.

7.09 od godz. 8:00 do 15:00 Szczytna ulica: Zacisze 10 i 12 oraz działki budowlane.

7.09 od godz. 9:00 do 15:00

Kłodzko ulice: Lipowa, Kasztanowa, Grabowa, Sosnowa, Świerkowa, Morelowa, Krzywa, Cisowa, Śliwkowa - odbiorcy będą zasilani z agregatu prądotwórczego

8.09 od godz. 7:30 do 14:30 Gorzuchów nr: 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34A, 35, SKLEP, 39.

8.09 od godz. 9:00 do 16:00

powiat lubański LEŚNA, ul. Żeromskiego od 51 do 57 A. SMOLNIK, od 22 do 50 B.

7.09 od godz. 8:30 do 13:30 OLSZYNA LUBAŃSKA, ul. Legnicka od 71 do 85. UBOCZE, od 5 do 11.

7.09 od godz. 9:00 do 14:00 LEŚNA, ul. Żeromskiego od 51 do 57 A. SMOLNIK, od 22 do 50 B.

8.09 od godz. 8:30 do 13:30 KRZEWIE MAŁE, od 8 do 33.

8.09 od godz. 8:30 do 13:30

KRZEWIE MAŁE.

9.09 od godz. 8:30 do 13:30 LUBAŃ, ul. Mieszka Drugiego 1.

9.09 od godz. 9:00 do 14:00 ŚWIERADÓW ZDRÓJ, ul. Strażacka, Zacisze, Łowiecka, Spokojna , Stacja Meteo.

9.09 od godz. 9:00 do 14:00 WOLIMIERZ, 76, od 107 do 129, od 205 do 213.

10.09 od godz. 9:00 do 14:00 GRABISZYCE DOLNE, 52 , 53 , JURKÓW.

13.09 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lwówecki MACIEJOWIEC, 24, 26, od 30 do 48.

8.09 od godz. 8:00 do 15:00 POKRZYWNIK, od 1 do 35, MACIEJOWIEC - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

8.09 od godz. 8:00 do 15:00 GÓRCZYCA, od 2 do 27.

8.09 od godz. 9:00 do 15:00 powiat milicki Brzezina Sułowska 1-3b, 10-23e, działki 44/9, 44/7. Gm. Milicz.

8.09 od godz. 8:30 do 14:00

Góry cała miejscowość oprócz nr 10 i działki 22/2. Gm. Cieszków.

9.09 od godz. 8:00 do 10:00 Cieszków dz. 106/18; dz. 504; dz. 109/2,3; dz. 109/7-16.

9.09 od godz. 8:30 do 10:00 Góry 1 - 8. Gm. Cieszków.

9.09 od godz. 9:00 do 14:00

Góry cała miejscowość oprócz nr 10 i działki 22/2. Gm. Cieszków.

9.09 od godz. 13:00 do 15:00 Kuźnica Czeszycka 35, 35A, 40, 27. Gm. Krośnice.

10.09 od godz. 8:00 do 13:00 powiat oleśnicki Nowica 15I; 15L; dz. 65/2,3; dz. 65/6-23 i przyległe. Gm. Dobroszyce.

7.09 od godz. 8:30 do 18:00 Oleśnica ul. Krzywoustego dz. 18, dz. 18/1, dz. 20, dz. 21, dz. 13, dz. 39/10.

8.09 od godz. 8:00 do 15:00 Dobroszyce ul. Liliowa, Storczykowa, Azaliowa 8, 11. Nowosiedlice 83a, 83g, 85, 105, 107, 112, 112a, ulice Orzechowa, Migdałowa, Komis Samochodowy i Myjnia ARTEX, LA STRADA, STRAMA, KREDENS.

9.09 od godz. 9:00 do 14:00

Spalice dz. 256/12,13; dz. 256/21 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

9.09 od godz. 9:00 do 13:00 Sokołowice 74h, 75-81, 86, 87, 88, 89a, działki 303/2-303/6, 331/3, 331/4, 302/15-302/20. Gm. Oleśnica.

10.09 od godz. 9:00 do 14:00 Solniki Wielkie dz. 279/10,11; dz. 279/13; dz. 257/3. Gm. Bierutów.

13.09 od godz. 8:00 do 12:00 Kruszowice 37A, 37B i działki przyległe. Gm. Bierutów.

13.09 od godz. 11:00 do 14:00 powiat oławski Miłoszyce ul. Wiśniowa dz. 326/4-20 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

8.09 od godz. 8:00 do 11:00 Miłoszyce ul. Ogrodowa 11 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

8.09 od godz. 11:00 do 16:00 Oława: ul. Zwierzyniec Duży, Wilcza, Niedźwiedzia, Lisia, Zajęcza Borsucza, Jelenia, Sarnia, Zwierzętnik.

9.09 od godz. 7:00 do 10:00

Oława: ul. Zwierzyniec Duży, Wilcza, Niedźwiedzia, Lisia, Zajęcza Borsucza, Jelenia, Sarnia, Zwierzętnik.

9.09 od godz. 14:00 do 20:00

Oława: ul. Zwierzyniec Duży, Wilcza, Niedźwiedzia, Lisia, Zajęcza Borsucza, Jelenia, Sarnia, Zwierzętnik.

10.09 od godz. 7:00 do 10:00 Grędzina ul. Szkolna 11-14 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

10.09 od godz. 8:30 do 15:00 Oława: ul. Zwierzyniec Duży, Wilcza, Niedźwiedzia, Lisia, Zajęcza Borsucza, Jelenia, Sarnia, Zwierzętnik.

10.09 od godz. 14:00 do 20:00 Wierzbno Oczyszczalnia ul. Zachodnia 2

13.09 od godz. 7:00 do 14:00 powiat strzeliński Białobrzezie

8.09 od godz. 7:00 do 16:00 Strzelin ul. Wolnośc1,3, 5 oraz lokal gastronomiczny.

10.09 od godz. 7:00 do 16:00 powiat trzebnicki Komorowo, Jaźwiny, Kanice, Komorówko.

7.09 od godz. 7:30 do 9:00 Kobylice, Szczytkowice.

7.09 od godz. 7:30 do 16:00

Kobylice dz.88; 140; 86/2 (BAR).

7.09 od godz. 8:00 do 13:00 Komorowo, Jaźwiny, Kanice, Komorówko.

7.09 od godz. 14:00 do 16:00 Stanięcice, Złotów.

8.09 od godz. 7:30 do 9:00 Stanięcice, Złotów.

8.09 od godz. 18:00 do 19:30 Pęgów ul. Wiśniowa dz. 667/3; 664/2; 278/6; 259/1, Morwowa dz. 265/17; 258/3, Kościelna dz. 667/4; 274/7

10.09 od godz. 9:00 do 15:00 powiat wałbrzyski Jedlina-Zdrój ulica: dz. 44/10, 44/12, 48/1 Poznańska od bud.1 do 17 i od bud.2 do 42, Sienkiewicza od bud.7 do 11 i 16.

7.09 od godz. 9:00 do 16:00 Cieszów ulica: Główna działki 139/13, 139/14, 139/17, 139/40.

8.09 od godz. 9:00 do 16:00 Sokołowsko ulice: Osiedle, Słoneczna, Parkowa, Różana, Główna, Unisławska, Szkolna, Pocztowa, Radosna.

13.09 od godz. 7:30 do 13:00

powiat wrocławski Radwanice: Katarzyńska dz.780/781.

7.09 od godz. 7:00 do 16:00

Dobrzykowice ul. Szafirowa, Brylantowa, Złota, Topazowa, Widawska 15-39, Diamentowa, Koralowa, Ametystowa, Szmaragdowa, Rubinowa, dz. 3/19-22 i działki przyległe. Gm. Czernica.

7.09 od godz. 8:00 do 15:00 Tokary 6A-24B i działki przyległe. Gm. Długołęka.

7.09 od godz. 8:30 do 15:00 Borowa ul. Akacjowa 24, 24A, 24B i działki przyległe. Gm. Długołęka.

8.09 od godz. 8:00 do 16:00 Żerniki Wrocławskie: Letnia od 3 do 29 i od 8 do 30.

9.09 od godz. 7:00 do 16:00 Mędłów

9.09 od godz. 7:00 do 11:00 Brzezia Łąka ul. Spokojna 15-15d, 18, 22 i działki przyległe. gm. Długołęka.

9.09 od godz. 8:00 do 15:00 Dobrzykowice ul. Kwiatów Polnych 10. Gm. Czernica.

9.09 od godz. 8:00 do 15:00

Siedlec ul. Polna. Gm. Długołęka.

9.09 od godz. 9:00 do 14:00 Domasław: ul. Słoneczna oraz działki numer 276, 275.

10.09 od godz. 7:00 do 16:00 Mędłów

10.09 od godz. 7:00 do 16:00 Kamieniec Wrocławski ul. Kolejowa, Podhalańska, Leszczynowa, Jasia i Małgosi. Dobrzykowice ul. Kolejowa 1, 2. Gm. Czernica.

10.09 od godz. 8:00 do 15:00 Tomice obręb działek numer 61, 113/1

13.09 od godz. 7:00 do 16:00 Chrząstawa Mała ul. Rajska, Malinowa, Jagodowa, Główna 6, Rumiankowa, dz. 478, dz. 470/20 i działki przyległe. Gm. Czernica.

13.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat zgorzelecki ZGORZELEC, ul. Kościuszki 27. JERZMANKI, działka budowlana 388.

7.09 od godz. 9:00 do 14:00 STARY ZAWIDÓW, 56, 56 A.

7.09 od godz. 9:00 do 13:00

BIELAWA DOLNA - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

8.09 od godz. 8:00 do 15:00

BIELAWA DOLNA, od 88 do 90.

8.09 od godz. 9:00 do 14:00 CZERWONA WODA, ul. Czerwionki 5, 8, 9, od 11 do 24 A.

9.09 od godz. 9:00 do 14:00 CZERWONA WODA, ul. Czerwionki 5, 8, 9, od 11 do 24 A.

10.09 od godz. 9:00 do 14:00 powiat ząbkowicki Ząbkowice Śląskie ulice: Traugutta 5, 7, 10, Wrocławska 19, 21, 34, 36, 38 i 40.

7.09 od godz. 7:00 do 8:00 Ząbkowice Śląskie ulica: Traugutta 10, Wrocławska 19, 21, 34, 36, 38 i 40.

7.09 od godz. 8:00 do 14:00 Ząbkowice Śląskie ulice: Kłodzka 2, Krzywa 1.

9.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat średzki Miękinia: Szkolna i przyległe

7.09 od godz. 7:00 do 16:00 Lenartowice: obręb działek numer 186.

8.09 od godz. 7:00 do 16:00 Brzezinka Średzka: obręb działek numer 53

8.09 od godz. 7:00 do 16:00 Malczyce: 1-go Maja, Poprzeczna, Różana, Sadowa, Południowa, Spokojna i wszystkie do nich przyległe.

9.09 od godz. 7:00 do 16:00 Miękinia: ul. Willowa, Jesionowa oraz obręb działek numer 495, 498, 499, 496, 480.

13.09 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Milikowice ulice: Kościuszki 27 – 39, 20 – 32, dz. nr 254/8; Spacerowa 11 – 15, 14 – 20 dz. 206/1; 208/3, Parkowa 1 – 3, dz. 376, ul. Lazurowa (cała), Błękitna (cała).

7.09 od godz. 9:00 do 15:00 Nowy Jaworów - całość łącznie z stacja paliw PIEPRZYK, stacja przepompowni gazu, ferma drobiu, Stary Jaworów (całość), Witków nr 15B – 48, dz. 117/1, stacje: R-EKOTRAKT/485, R-FERIMP/485.

9.09 od godz. 11:00 do 14:00

Strzegom ulice: Szarych Szeregów 18, 20, 24, 24a, 26, 28, 31, 32 dz.927, 1053, 1054/1, 1046, 1048, Morska 1, 1a, 1b, 2, 3, 5, dz.131, 1027.

10.09 od godz. 8:00 do 15:00 Świdnica ulica: Składowa

10.09 od godz. 8:00 do 15:00 Zebrzydów 4 – 11, 19 – 20, 22 – 31, 39 – 56, dz. 16; 48/1; 49/4; 97/3; 103/4; 103/5; 162/2; 162/4; 195/3; 196; 227; 232/1; 232/2; 232/3; 232/4; 245/4; 252; 266/1; 336/6.

10.09 od godz. 10:00 do 14:00 Zebrzydów 4 – 11, 19 – 20, 22 – 31, 39 – 56, dz. 16; 48/1; 49/4; 97/3; 103/4; 103/5; 162/2; 162/4; 195/3; 196; 227; 232/1; 232/2; 232/3; 232/4; 245/4; 252; 266/1; 336/6.

13.09 od godz. 10:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

