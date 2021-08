Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 7.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (7.08 16:06) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat kłodzki

Polanica-Zdrój ulice: Bystrzycka, Wojska Polskiego, Zdrojowa

7.08 od godz. 15:14 do 17:15

powiat wałbrzyski

Boguszów-Gorce ulice Olimpijska, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Warszawska

7.08 od godz. 15:09 do 17:15

powiat świdnicki

Stanowice, Czechy

7.08 od godz. 14:55 do 20:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Zgorzelecka, Jagiełły, Karola Miarki, Sobieskiego 82, 82 A, Dom Dziecka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

9.08 od godz. 7:30 do 16:30

JELENIA GÓRA, ul. Ludowa, Objazdowa, Łąkowa, Wolności - młyn, piekarnia.

9.08 od godz. 8:00 do 14:00

JELENIA GÓRA, ul. Wolności od 163 do 187, Cinciały, Gminna, Ludowa od 25 do 29 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

10.08 od godz. 8:00 do 14:00