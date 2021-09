Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 6.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (6.09 9:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Karkonowska, Wałbrzych ulica: Beethovena

6.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Krzyki: Strońska od 16 do 20 parzyste, Piławska od 13 do 17b nieparzyste.

6.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Jordanowska od 46 do 50 parzyste.

6.09 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

BOLESŁAWIEC, ul, Dolne Młyny, Górne Młyny, Łokietka, Kubika - chwilowe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.

6.09 od godz. 6:37 do 14:00

powiat kamiennogórski

MARCISZÓW, ul. Spółdzielcza 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Nadrzeczna 89, 91, Główna 19, 20, 21, 21B, 23.

6.09 od godz. 7:37 do 13:00

powiat karkonoski

PODGÓRZYN, Restauracja FOLKO.

6.09 od godz. 6:38 do 14:00