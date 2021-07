Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 6.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (6.07 8:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Strumykowa, Mała.

6.07 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Śródmieście: Sępa-Szarzyńskiego od 61 do 65a nieparzyste.

6.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Rzeźnicza od 1 do 5 i od 2 do 6, Ruska 8, 9 i 10.

6.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Kwaśna od 2 do 4 parzyste oraz garaże, Krucza 53 garaże.

6.07 od godz. 7:00 do 16:00

powiat dzierżoniowski

Bielawa ulice: Bohaterów Getta 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17A, Żeromskiego 41, 41A, 42B.

6.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat karkonoski

KOMARNO, ul. Letnia 177a, 177b.

6.07 od godz. 8:00 do 14:00