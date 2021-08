Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 31.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (31.08 5:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław, ul. Gajowa 30 i 32

od 30.08 godz. 23:20 do 31.08 godz. 6:00

powiat lubiński

Lubin, ulice: BUDZISZYŃSKA, LEGNICKA, ODRODZENIA, KOLEJOWA, KOPERNIKA, SPÓŁDZIELCZA, II ARMII WOJSKA POLSKIEGO, SIKORSKIEGO, LOTNIKÓW, PARKOWA, CMENTARNA, ZIELONA, ŁOKIETKA, GÓRNICZA, KONSTYTUCJI 3-GO MAJA, SKŁODOWSKIEJ, BIESZCZADZKA, 1-GO MAJA, PIŁSUDSKIEGO, WILLOWA, NIEPODLEGŁOŚCI, TYSIĄCLECIA, ŻWIRKI I WIGURY, TRAUGUTTA, Księginice, Lubin, ulice: MAŁOMICKA, MALINOWSKIEGO, OSIEDLE MAŁOMICE, Składowice

31.08 od godz. 4:53 do 7:00

powiat polkowicki

Chocianów, ulice: GŁOGOWSKA, OSIEDLE PODLESIE, LEŚNA, DAGLEZJOWA, WIĄZOWA

31.08 od godz. 4:03 do 6:15

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Osiedle Robotnicze nieparzyste od 17 do 49, 55, od 61 do 87, parzyste od 24 do 30, Ośrodek Zdrowia, hurtownie, sklepy, Rodzinna od 1 do 11 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

1.09 od godz. 8:00 do 14:00

JELENIA GÓRA, ul. Kadetów, Elewów - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

2.09 od godz. 8:00 do 14:00