Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 3.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (3.09 11:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Czarnoleska od 7 do 40, Malinowa od 2 do 4, Kalinowa.

3.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

NOWOGRODZIEC, ul. Moniuszki, 1- go Maja od 40 do 45, MILIKÓW, od 83A do 83I - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

3.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kamiennogórski

GORZESZÓW, działki budowlane 48/2, 48/3.

3.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kłodzki

Wójtówka nr 30, 31 oraz działki nr 83 i 84/2.

3.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat lubański

RADOSTÓW ŚREDNI, od 38 do 52 A.

3.09 od godz. 8:30 do 13:30

powiat lubiński

Dziesław: okolice numerów: 26<->37 oraz 57<->64, dz. 369, kościół, świetlica

3.09 od godz. 8:00 do 17:00