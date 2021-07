Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 3.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Strumykowa, Mała.

6.07 od godz. 8:00 do 14:00

JELENIA GÓRA. ul. Podchorążych od 44 do 48. JEŻÓW SUDECKI, ul. Wojska Polskiego, Długa od 1 do 20 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

7.07 od godz. 7:30 do 18:00

JELENIA GÓRA, ul. Sudecka 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, od 105 do 117 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

7.07 od godz. 8:00 do 14:00

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Boya-Żeleńskiego nr parzyste od 60 do 72 i od 80 do 92.

7.07 od godz. 9:00 do 14:00

Wałbrzych ulica: Wysockiego 14, 16F, 16E, 16, 18, 18A, 18B, 16A, 16B, 16C, 16D, 20, 20A, dz. 181/24, dz. 181/20.

7.07 od godz. 9:00 do 16:00