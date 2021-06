Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 29.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (29.06 7:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Psie Pole: Sułowska od 12 do 16 parzyste, Zegarmistrzowska od 36 do 40 parzyste.

29.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Benedyktyńska 14, Sępa-Szarzyńskiego od 39 do 43 nieparzyste, Wojtkiewicza od 5 do 19 i od 6 do 22, Żaka od 1 do 11 i od 2 do 10.

29.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Grota-Roweckiego od 2 do 32 i od 13 do 41, Spokojna od 1 do 19 i od 2 do 38, Oraczy od 1 do 15 nieparzyste, Przystankowa, Świt, Motylkowa 1.

29.06 od godz. 7:00 do 16:00

powiat głogowski

Głogów ul Brzoskwiniowa 54, 54a, 56

29.06 od godz. 7:00 do 15:00