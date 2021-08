Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 27.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

BOLESŁAWIEC, ul. Parkowa od 1 do 11, Cicha od 18 do 21, Bielska od 6 do 18 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. 27.08 od godz. 8:00 do 14:00

ul. Barlickiego 24 do 28 27.08 od godz. 7:51 do 12:00

Wrocław Psie Pole: Chrząstawska od 1 do 33 i od 2 do 34. 27.08 od godz. 7:00 do 16:00

MŚCISZÓW, od 118 do 128. 27.08 od godz. 8:30 do 13:30

JELENIA GÓRA, ul. Osiedle Robotnicze nieparzyste od 17 do 49, 55, od 61 do 87, parzyste od 24 do 30, Ośrodek Zdrowia, hurtownie, sklepy, Rodzinna od 1 do 11 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. 1.09 od godz. 8:00 do 14:00

Dźwigórz od nr 1 do nr 9. 27.08 od godz. 9:00 do 12:00

Środa Śląska: ul. Fiołkowa, Waniliowa i wszystkie go nich przyległe oraz obręb działek numer 1. 27.08 od godz. 7:00 do 16:00

Sieroszów od nr 17 do 30. 27.08 od godz. 8:00 do 15:30

RUSZÓW, ul. Żagańska od 18 do 31, Dębowa, Akacjowa. 27.08 od godz. 7:15 do 13:00

Wrocław Krzyki: Dożynkowa od 39 do 51 i 68 oraz dz.27/1 i dz.28/1. 30.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Długa od 50 do 54 parzyste. 30.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Cerekwicka od 3 do 29 i od 2 do 28, Brzostowska od 5 do 29 i od 2 do 28. 30.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Wieniawskiego od 17 do 25 i od 26 do 40, Paderewskiego od 30 do 36 i od 31 do 37, Noskowskiego od 26 do 38 parzyste.

31.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Jordanowska, Solskiego 50, Śniegockiego od 1 do 11 i od 2 do 8, Darwina od 7 do 19 i od 12 do 16, Harcerska, Dzierżonia od 14 do 22 parzyste.

31.08 od godz. 7:00 do 16:00