Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 27.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (27.07 16:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat bolesławiecki

Raciborowice Górne od nr 20 do nr 29.

27.07 od godz. 8:00 do 19:00

powiat kłodzki

Rzeczka cała, Sokolec 30 31 32 50 dz. 249/9, dz. 249/11, wyciąg narciarski, schronisko Orzeł, dz. 128/6,9, 10, 8, 7, 11, 12 100/17, 18, 19, 20, 40, 134/5, 199, 97/4,5.

27.07 od godz. 8:00 do 18:00

powiat lubański

Bożkowice

27.07 od godz. 15:18 do 17:00

powiat polkowicki

Przemków Ogrody Działkowe

27.07 od godz. 14:40 do 23:00

powiat wrocławski

Sulęcin: wszystkie ulice.

27.07 od godz. 7:00 do 18:00

powiat ząbkowicki

Bardo ulica Fabryczna, Przyłęk ulica Fabryczna

27.07 od godz. 12:53 do 17:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Agnieszkowska od 1 do 4, Wczasowa 2, Michałowicka od 1 do 27, Saneczkowa.

29.07 od godz. 11:00 do 14:30

JELENIA GÓRA, ul. Cyprysowa.