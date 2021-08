Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 26.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Powstańców Śląskich, Hurtownia Omega, Zakład Kamieniarski - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.08 od godz. 8:00 do 14:30

JELENIA GÓRA, ul. Zgorzelecka, Jagiełły, Karola Miarki, Sobieskiego 82, 82 A, Dom Dziecka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

30.08 od godz. 7:30 do 16:30

JELENIA GÓRA, ul. Osiedle Robotnicze nieparzyste od 17 do 49, 55, od 61 do 87, parzyste od 24 do 30, Ośrodek Zdrowia, hurtownie, sklepy, Rodzinna od 1 do 11 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

1.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Krzyki: Strączkowa od 38-do 40 i od 43 do 49, Jarzynowa 32 i 34, Gałczyńskiego od 30 do 38 parzyste, Grota Roweckiego od 137 do 143 i 160.

26.08 od godz. 7:00 do 16:00