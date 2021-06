Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 25.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (25.06 13:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Śródmieście: Sępa-Szarzyńskiego od 62 do 72 parzyste.

25.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Pochyła od 8 do 10 parzyste, Zdrowa od 2 do 20 i 17, Szpitalna od 2 do 6 i 3, Grabiszyńska od 73 do 89 i 78.

25.06 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

Nowogrodziec, ulice: Mickiewicza, Pierwszego Maja, Lubańska, Asnyka, Lipowa, Kościuszki, Szpitalna, Krótka, Bolesławiecka, Klasztorna, Szkolna, Kościelna, Strzelecka, Jodłowa, Chopina, Sosnowa, Sienkiewicza, Kolejowa, Parkowa, Rynek, Ogrodowa, Grabowa, Młyńska, Henryka Brodatego, Ćwiklińskiej, Górników, Kwiatowa, Milików, ulice: Sienkiewicza, Dębowa, Morelowa, Kolejowa, Wiśniowa, Jodłowa, Bukowa, Nowogrodziec, Cisowa

25.06 od godz. 12:46 do 14:45

powiat dzierżoniowski

Józefówek działki nr: 299/16, 299/20, 925 i 926.

25.06 od godz. 8:00 do 15:00