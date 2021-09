Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 24.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Wałbrzych ulica: Aleja Podwale 1, 3, dz. 199/6, 202, garaże.

26.09 od godz. 8:00 do 12:00

Wrocław

Wrocław Krzyki: Nasypowa od 49 do 53 i od 32 do 36, Międzyrzecka 1, Bierdzańska od 6 do 12 parzyste.

24.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Długa od 78 do 98 i od 53 do 81.

24.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Cinciały od 6 do 14 parzyste.

24.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Rumiankowa od 55 do 57 i od 46 do 64, Objazdowa od 40 do 62d i 53, Kardamonowa.

26.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Zagaje, Pęgowska od 11 do 37 i od 10 do 40, Mikory, Zarzecze, Zaziębie, Dalimira, Zabłocie od 3 do 7 i od 4 do 22, Grawerska od 97 do 111 nieparzyste.

27.09 od godz. 7:00 do 16:00