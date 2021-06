Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 24.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (24.06 7:09) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Psie Pole: Śremska od 6 do 10 parzyste, Meliorancka od 7 do 21 nieparzyste.

24.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Krakowska od 125 do 133 nieparzyste „Surmet”.

24.06 od godz. 7:00 do 16:00

powiat lubański

GRABISZYCE DOLNE, JURKÓW, SMOLNIK - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.06 od godz. 7:00 do 9:00

powiat lubiński

Lubin ul. Pawia okolice numerów: od 66A <-> do 66F, 67

24.06 od godz. 7:00 do 12:00

powiat lwówecki

Włodzice Małe, Kotliska, Rakowice Małe

24.06 od godz. 3:46 do 7:45

powiat oławski

Swojków

24.06 od godz. 7:00 do 16:00

Piskorzów, Piskorzów Hydrofornia

24.06 od godz. 7:00 do 16:00