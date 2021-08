Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 23.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (23.08 10:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Śródmieście: Plac Św. Macieja 11.

23.08 od godz. 8:00 do 12:00

powiat bolesławiecki

NOWOGRODZIEC, ul. Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejowa, Krótka - chwilowe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.

23.08 od godz. 7:30 do 14:00

GOŚCISZÓW, od 287 do 293.

23.08 od godz. 8:30 do 13:00

CZERNA, 109 A, 111, 111 E.

23.08 od godz. 9:00 do 14:00

powiat dzierżoniowski

Bielawa ulice: Bohaterów Getta, Żeromskiego

23.08 od godz. 7:17 do 11:00

powiat kamiennogórski

SĘDZISŁAW, od 50 do 61, od 71 do 77, od 81 do 86, od 91 do 96, od 98 do 102, od 121 do 138, Kościół, Kaplica Cmentarna, Stolarnia, Leśniczówka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.08 od godz. 7:30 do 17:30