Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 23.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 23.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 23.06 w dolnośląskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim Jelenia Góra JELENIA GÓRA, ul. Spółdzielcza 37.

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 JELENIA GÓRA, ul. Sobieskiego od 47 A do 47 K, 53 Zremb wszystkie obiekty, 80 Dom Dziecka, 82, od 82 A do 82 D, 88, Stacja redukcyjna gazu, Karola Miarki 5, 6, 7.

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 JELENIA GÓRA, ul. Trzcińska od 1 do 19, Wrocławska sklep z materiałami dekarskimi.

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 JELENIA GÓRA, ul. Cieplicka parzyste od 106 do 126, nieparzyste od 97 do 137, place budowy, Orla 11.

29.06 od godz. 8:30 do 12:00 Legnica Legnica ul. Nowodworska Firma REM-EL

29.06 od godz. 9:00 do 13:00 Wrocław Wrocław Stare Miasto: Kazimierza Wielkiego 7.

23.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Trakcyjna od 1 do 29 nieparzyste, Malinowskiego od 16 do 20 parzyste.

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Śremska od 6 do 10 parzyste, Meliorancka od 7 do 21 nieparzyste.

24.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Krakowska od 125 do 133 nieparzyste „Surmet”.

24.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Sępa-Szarzyńskiego od 62 do 72 parzyste.

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Pochyła od 8 do 10 parzyste, Zdrowa od 2 do 20 i 17, Szpitalna od 2 do 6 i 3, Grabiszyńska od 73 do 89 i 78.

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Aleja Piastów od 56 do 72 parzyste, Stanki od 20 do 26 parzyste, Sobótki od 33 do 59 nieparzyste.

28.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Górnickiego od 11 do 25 nieparzyste.

28.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Sułowska od 12 do 16 parzyste, Zegarmistrzowska od 36 do 40 parzyste.

29.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Benedyktyńska 14, Sępa-Szarzyńskiego od 39 do 43 nieparzyste, Wojtkiewicza od 5 do 19 i od 6 do 22, Żaka od 1 do 11 i od 2 do 10.

29.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Grota-Roweckiego od 2 do 32 i od 13 do 41, Spokojna od 1 do 19 i od 2 do 38, Oraczy od 1 do 15 nieparzyste, Przystankowa, Świt, Motylkowa 1.

29.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Orzechowa 111.

29.06 od godz. 8:30 do 15:30 powiat bolesławiecki ŻELISZÓW, od 123 do 136.

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

NOWOGRODZIEC, ul. Kolejowa 47.

29.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat dzierżoniowski Bielawa ulica: Żeromskiego nr 34, 34A i 34B.

23.06 od godz. 9:00 do 15:00 Pieszyce ulice: Bielawska działki nr: 444/2, 444/3 i 444/6.

24.06 od godz. 8:00 do 12:00 Józefówek działki nr: 299/16, 299/20, 925 i 926.

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Włóki działki nr 208/1 i 214/14.

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat głogowski R-812-12 - potrzeby własne SE Żukowice

23.06 od godz. 8:00 do 21:00 Głogów ul G. Morcinka 8 segment C

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 ST-812-6 - Biechów elektrownia biogazowa

24.06 od godz. 8:00 do 20:00

Głogów ul Brzoskwiniowa 54, 54a, 56

29.06 od godz. 7:00 do 15:00

powiat jaworski ŚWINY, działka budowlana 61.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Mściwojów : nr 46 ,nr 49,nr 50 nr 54 do nr 58A.

29.06 od godz. 9:00 do 19:00 powiat kamiennogórski BUKÓWKA - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.06 od godz. 7:30 do 18:30 KRZESZÓW, ul. Betlejemska 15, 17, 19, 21, 66, 66 A, 68.

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat karkonoski HALA SZRENICKA.

23.06 od godz. 8:30 do 14:30 SCHRONISKO SZRNICA.

24.06 od godz. 8:30 do 15:00 SAMOTNIA.

25.06 od godz. 8:30 do 15:00 DOM ŚLĄSKI.

25.06 od godz. 8:30 do 15:00 SZKLARSKA PORĘBA, ul. Armii Krajowej 1 A, 1 B, 1 E, Kołłątaja 7 A, działka budowlana 130/6.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00

KARPACZ, ul. Tetmajera, Kasprowicza.

28.06 od godz. 8:30 do 13:30 ZACHEŁMIE, 39, 40, 42, 68, 74, 75, 78.

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 PIECHOWICE, ul. Ciasna od 1 do 8, zakład kamieniarski, Przemysłowa 21, 24, 24 A, Tysiąclecia od 25 do 29, Szkoła, Kryształowa 10, 11, 13, 14, 15, 17.

29.06 od godz. 11:00 do 15:00 powiat kłodzki Polanica Zdrój ulica Leśna 1, 2, 3

23.06 od godz. 9:00 do 14:00 Włodowice od 67 do 100 i dz. 23/2 - odbiorcy będą zasilani z agregatu prądotwórczego

24.06 od godz. 7:30 do 16:30 Lasówka 3, 5, 5a, 5b, 10, 10a, 12, 14, 17, 18, 20, 21d, 22, 22a, 26,27, 27a, 30, 31 i od 33 do 36b i 38, 38a, 40, 41, 41a i od 43 do 45 i od 48 do 51a i 56, 59, 66b, 67a i Dz. nr. 2/1, 2/6, 2/5, 2/10, 5/2, 30/37, 32/7, 65, 70/21, 70/22, 70/33, 73/5, 73/7, 74, 269/4, 275/6, 275/26, 275/28, 275/31

24.06 od godz. 8:30 do 14:00

Włodowice od 67 do 100 i dz. 23/2 - odbiorcy będą zasilani z agregatu prądotwórczego

25.06 od godz. 7:30 do 16:30 Polanica Zdrój ulice: Graniczna od 4 do 10, Kościuszki 18, 18a, 20, 24, Reymonta od 1 do 10, Starkówek od 29 do 31 i Dz. 9/2, 355/6, 1310/2, 1310/3, 1456/1, Stary Wielisław 188, 188a, 189

25.06 od godz. 9:00 do 14:00 Włodowice od 67 do 100 i dz. 23/2

26.06 od godz. 8:00 do 12:00 Duszniki Zdrój ulice: Słowackiego 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 30a, 32, 32a, 34, 36, 38, 40, 40a, Kolejowa 19, Dworcowa 12

28.06 od godz. 9:00 do 14:00 Lutynia od 1 do 19 i 22, 24, 26 i działki nr 3/4, 63, 98, 193/1, Lądek Zdrój ulica Graniczna 14

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kłodzko ulica Zawiszy Czarnego 1a dz. nr 67/8 i dz. nr 67/3

29.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat legnicki Koskowice ul Lawendowa nr 1, 3, 13, 15, dz. nr: 463/1, 120/7, 131/1, 115/3

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański GRABISZYCE DOLNE, JURKÓW, SMOLNIK - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.06 od godz. 7:00 do 9:00 ŚWIERADÓW ZDRÓJ, ul. Lwówecka od 12 do 40, Rolnicza od 7 do 15 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.06 od godz. 7:30 do 16:00 GRABISZYCE ŚREDNIE, od 1 do 19, od 118 do 120, od 142 do 143.

24.06 od godz. 8:30 do 13:30 KRZEWIE MAŁE. BIEDRZYCHOWICE, od 1 A do 1 F - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.06 od godz. 8:00 do 17:00

NAWOJÓW ŁUŻYCKI, od 24 do 47 A.

28.06 od godz. 8:30 do 13:30 OLSZYNA, ul. Osiedle 16.

28.06 od godz. 9:00 do 18:00 PISARZOWICE, od 1 R do 17 R - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

29.06 od godz. 8:00 do 16:00 NAWOJÓW ŁUŻYCKI, od 24 do 47 A.

29.06 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński Lubin ul. Spacerowa 17 (ST-20)

23.06 od godz. 8:00 do 20:00 Lubin ul. Pawia okolice numerów: od 66A <-> do 66F, 67

24.06 od godz. 7:00 do 12:00 powiat lwówecki MLĄDZ, od 17 do 29 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 RADOMIŁOWICE.

23.06 od godz. 9:00 do 14:00 KROBICA, 17, od 22 do 25, 27, 27A, od 32 do 31, ORŁOWICE od 1 do 8, 40, 39, 51.

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

PŁAWNA GÓRNA, od 90 do 116, od 118 do 121.

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 PILCHOWICE, od 1 do 65, od 117 do 120.

28.06 od godz. 9:00 do 14:00 PILCHOWICE, chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 MIRSK. ul. Aleja Wojska Polskiego 1, 1A CPN CIRCLE - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

29.06 od godz. 8:00 do 16:00 MIRSK, ul. Zdrojowa 45, Mroczkowice od 2 do 9.

29.06 od godz. 9:00 do 16:00 powiat milicki Wrocławice 1, 2 i Zamek Myśliwski Gądkowice. Gm. Milicz.

23.06 od godz. 8:00 do 15:00

Wszewilki ul. Lawendowa działka 25/2. Gm. Milicz.

24.06 od godz. 8:00 do 12:00 Milicz ul. Poprzeczna - Aleje dębowe dz. 5/21,22.

25.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat oleśnicki Twardogóra ul. Waryńskiego, Spokojna, Długa 1, 3, 10-36 parzyste, Szkolna, Kołłątaja, Staszica, Grunwaldzka, Partyzantów 2-10 parzyste, Wielkopolska 24, 40-48 parzyste, 27-41 nieparzyste, działka 237.

24.06 od godz. 7:30 do 8:30 Twardogóra ul. Róż, Tulipanów, Jagiełły, Jadwigi, Długa 6, 5A, 4, 4A, Partyzantów 5-43 nieparzyste, Harcówka, Szkoła Podstawowa nr 2, MEBLOSTYL, MARTEX.

24.06 od godz. 8:00 do 18:00 Twardogóra ul. Waryńskiego, Spokojna, Długa 1, 3, 10-36 parzyste, Szkolna, Kołłątaja, Staszica, Grunwaldzka, Partyzantów 2-10 parzyste, Wielkopolska 24, 40-48 parzyste, 27-41 nieparzyste, działka 237.

24.06 od godz. 16:00 do 18:00 Drogoszowice 26-28, dz. 68/1, dz. 369-376 i działki przyległe. Gm. Twardogóra.

29.06 od godz. 7:30 do 11:00 Spalice ul. Warszawska 7-29, Orzechowa, Wierzbowa, Cisowa, Wrzosowa, Stolarnia i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

29.06 od godz. 9:00 do 10:00

powiat oławski Swojków

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 Piskorzów, Piskorzów Hydrofornia

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 Gęsice

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 Piskorzów, Piskorzów Hydrofornia

24.06 od godz. 7:00 do 16:00 Gęsice

24.06 od godz. 7:00 do 16:00 Swojków

24.06 od godz. 7:00 do 16:00 Jelcz-Laskowice ul. Lipcowa, Oleśnicka od Tymienieckiego do końca.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Bystrzyca ul. Tęczowa 22

29.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat polkowicki Grębocice ul. Kolejowa od 11 do 23, dz. 548/2 do 10, dz. 539/3 do 5

24.06 od godz. 8:00 do 17:00

powiat strzeliński Borów: ul. 11 Listopada, Remiza OSP, Polna, Słoneczna, Rataja, Witosa, Ogrodowa, Kwiatowa.

25.06 od godz. 7:00 do 16:00

Borów ul. Wrzosowa ul. Różana, ul. Szkolna 6.

28.06 od godz. 7:00 do 16:00 Przeworno ulica: Kolejowa 5, 8A, 8B, 9, 12, działka nr 136 oraz baza PKP.

29.06 od godz. 6:30 do 17:00 Myszkowice / Skoroszowice od numeru 21 do 28

29.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat trzebnicki Żmigród ul. Wrocławska.

23.06 od godz. 7:30 do 9:00 Żmigród ul. Wrocławska 52 POM.

23.06 od godz. 9:00 do 16:00 Żmigród ul. Wrocławska.

23.06 od godz. 16:00 do 17:00 Zajączków 18, 18a, 18b, dz.36/5 - 26; dz.16/22-55.

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Zawonia ul. Swobodna 1.

25.06 od godz. 8:00 do 13:00 Zawonia ul. Jaśminowa 19a, b, c; 20, 21.

25.06 od godz. 12:00 do 14:00

powiat wałbrzyski Jedlina-Zdrój ulica: Pokrzywianka dz. nr 187/7, 187/8.

24.06 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wołowski Łazy.

23.06 od godz. 7:00 do 9:00 Wrzeszów.

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 Łazy.

23.06 od godz. 13:00 do 14:00 powiat wrocławski Św. Katarzyna: Żernicka od 20 do 58 parzyste oraz dz.294/5, dz.276, dz.278 i dz.283/4/5, Bukowa 13 do 21 i 20 oraz dz.273, Lipowa, Parkowa, Akacjowa od 2 do 16 i od 5 do 19, Jesionowa od 1 do 9 i od 2 do 14, Klonowa.

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 Krzyków ul. Główna 40-60, 43-57. Gm. Czernica.

23.06 od godz. 8:30 do 15:00

Nadolice Wielkie ul. Krótka, dz. 180/9. Gm. Czernica.

23.06 od godz. 9:00 do 14:00

Domaszczyn dz. 169/3. Gm. Długołęka.

23.06 od godz. 9:00 do 14:00 Siechnice: Modrzewiowa, Kasztanowa, Jarzębinowa.

24.06 od godz. 7:00 do 16:00 Mędłów ul. Dębowa od numeru 8 do 15 24.06 od godz. 7:00 do 16:00 Nadolice Wielkie dz. 309/378, dz. 379, dz. 387, dz. 393, dz. 431 i działki przyległe. Gm. Czernica.

24.06 od godz. 8:00 do 11:00 Długołęka dz. 82/2, 84/3 HAFELE.

24.06 od godz. 9:00 do 14:00 Nadolice Wielkie ul. Sowia i działki przyległe. Gm. Czernica.

24.06 od godz. 11:00 do 15:00 Smolec: ul. Dębowa oraz obręb działek numer 86/16, 86/15, 88, 88/1.

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wierzbice ul. Kątecka od skrzyżowania z ul. Lipową w kierunku Gniechowic, Ślężańska od numeru 1 do 3, Spacerowa.

25.06 od godz. 7:00 do 16:00

Jeszkowice ul. Wrzosowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

25.06 od godz. 8:30 do 15:00 Domasław ul. Polna, Wiązowa.

28.06 od godz. 7:00 do 16:00 Proszkowice

28.06 od godz. 7:00 do 16:00 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 1-47, 4-46, Cicha, Kasztanowa, Ładna 12-18. Gm. Czernica.

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wojtkowice: obręb działek numer 134/4, 139/6.

29.06 od godz. 7:00 do 16:00 Racławice Wielkie: ul. Leśna, obręb działek numer 191/2, 27/7, 107/9, ul. Zaciszna.

29.06 od godz. 7:00 do 16:00 Tyniec Mały ul. Domasławska oraz obręb działek numer 79/1,2 i 76/1.

29.06 od godz. 7:00 do 16:00

Kamieniec Wrocławski ul. Działkowa 5. Gm. Czernica.

29.06 od godz. 8:00 do 11:00 Nadolice Wielkie ul. Agrestowa 16-26. Gm. Czernica.

29.06 od godz. 12:00 do 15:00

Kiełczów ul. Krótka 27c, 29, 31 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

29.06 od godz. 12:00 do 14:00 powiat zgorzelecki WILKA, od 16 do 33, od 42 do 45.

23.06 od godz. 8:30 do 13:30 CZERWONA WODA, działka budowlana 846.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 WILKA, od 16 do 33, od 42 do 45.

25.06 od godz. 8:30 do 13:30 ZGORZELEC, ul. Górnicza 16 – baza transportowa, Łużycka 89 – zakład kamieniarski Polonia Granit, działka budowlana 2/10 - przekaźnik GSM.

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat ząbkowicki Ząbkowice Śląskie ulica: Malinowa, Wiśniowa, Truskawkowa działka nr 21/46.

25.06 od godz. 7:30 do 13:00 Potworów od nr 2 do 6A i od nr 1 do 9.

25.06 od godz. 7:30 do 15:00

powiat średzki Krępice Spacerowa, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna, Promykowa i wszystkie do nich przyległe

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 Dębice

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 Żurawiniec, Spacerowa, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna, Promykowa i wszystkie do nich przyległe

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wilkszyn; ul. św. Mikołaja

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Radakowice

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Malczyce: pierwszego Maja, Poprzeczna, Sadowa, Różana, Spokojna

28.06 od godz. 7:00 do 16:00 Chełm

28.06 od godz. 7:00 do 16:00 Lubiatów obręb żwirowni oraz ogródków działkowych

28.06 od godz. 7:00 do 16:00

Brzezinka Średzka: Kościelna, Polna, Wrzosowa i wszystkie do nich przyległe oraz obręb działek 75, 78.

28.06 od godz. 7:00 do 16:00 Jarząbkowice

29.06 od godz. 7:00 do 16:00

Lutynia: Kościuszki, Zachodnia, Orzechowa, Jabłeczna, Morelowa, Czereśniowa, Wiśniowa.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 Klikawa

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 Chełm

29.06 od godz. 7:00 do 16:00 Romnów, Bogdaszowice, Stoszyce

29.06 od godz. 8:00 do 9:00 Romnów, Bogdaszowice, Stoszyce

29.06 od godz. 14:00 do 15:00 powiat świdnicki Świdnica ulica: Stalowa dz. nr 1487, 1488.

23.06 od godz. 9:00 do 16:00 Strzegom ulice: Armii Krajowej od 10 do 30, św. Jadwigi od 7 do 11, Zielona, Rybna od 1 do 61, Czarna, 3-go Maja, Stawowa, Wodna, Morska, Szarych Szeregów 3 i od 16 do 32, Potokowa

23.06 od godz. 16:00 do 18:00 Strzegom ulice: Armii Krajowej od 10 do 30, św. Jadwigi od 7 do 11, Zielona, Rybna od 1 do 61, Czarna, 3-go Maja, Stawowa, Wodna, Morska, Szarych Szeregów 3 i od 16 do 32, Potokowa

24.06 od godz. 16:00 do 18:00

Tąpadła dz. nr 185/3, 476/5, 478.

25.06 od godz. 9:00 do 16:00 Świdnica ulice: Okrężna 40 - 74, 53 - 63, garaże, Dębowa 2 - 26, garaże, Kopernika 36 - 40, 35, 39 - 49.

28.06 od godz. 7:00 do 15:00 Witoszów Górny cały, Witoszów Dolny bud. 99a, 100, 101 dz.69/3, 5, 6, dz.72/1

28.06 od godz. 8:00 do 16:00

ZOBACZ KONIECZNIE Planujesz wakacje? Zapomnij o tych 10 atrakcjach

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Polska stała się bezpieczna