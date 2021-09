Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 22.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Beethovena 14A,15.

24.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wałbrzych ulice: Gagarina 6, 7, 8, 10, 10A, 12, 12A, 14, 14A, ul. Klonowa 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

24.09 od godz. 9:00 do 12:00

Wałbrzych ulica: Aleja Podwale 1, 3, dz. 199/6, 202, garaże.

26.09 od godz. 8:00 do 12:00

Wrocław

Wrocław Krzyki: Orzechowa 2, Kopycińskiego od 37 do 45 nieparzyste.

22.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Białostocka od 39 do 43 nieparzyste, Zamojska od 34 do 36 parzyste, Hoża, Samotna od 10 do 12 parzyste.

22.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Litewska 46.

22.09 od godz. 9:00 do 15:00