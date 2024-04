Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 22.04 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 22.04? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 22.04 w dolnośląskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim.

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

powiat oleśnicki Syców ulica Polna 17, 19, 19 F, 19D, 19F, 19H, 21, 23, 25, 27, 29, DZ. 4, 4/3.

22.04 od godz. 8:30 do 12:00 Piszkawa od nr 17 do 17g, 18, 18b. Gm. Oleśnica.

22.04 od godz. 7:30 do 14:30 Piszkawa od nr 1 do 1g, 10f, od nr 17 do 17g, od nr 18 do 18s, od nr 19 do 19b, od nr 43 do 43a, od nr 45 do 45c, 46, 47, od nr 49 do 49b. Gm. Oleśnica.

22.04 od godz. 7:30 do 9:30 Sokołowice od nr 109C do 109F, 117, 117S, 118, 118A, 119H, 119W, 119Z, dz. 613 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

22.04 od godz. 8:00 do 9:00

Oleśnica ul. Kopernika od nr 13 do 13H, Garaże. Spalice ul. Topolowa dz. 193/9 i działki przyległe.

22.04 od godz. 10:00 do 14:00 Piszkawa od nr 1 do 1g, 10f, od nr 17 do 17g, od nr 18 do 18s, od nr 19 do 19b, od nr 43 do 43a, od nr 45 do 45c, 46, 47, od nr 49 do 49b. Gm. Oleśnica.

22.04 od godz. 12:30 do 14:30 Bartków od nr 1 do 26 oraz Bartków dz. 7/1, 17/5, 18/5, 19/5, 45/2. Gm. Dobroszyce.

23.04 od godz. 7:30 do 14:30 Poniatowice 32, od nr 34 do 69D, oraz Poniatowice dz. 296/4, 296/8, 324. Gm. Oleśnica.

23.04 od godz. 7:30 do 14:30 Ligota Wielka 11T, 11P, 11S, od nr 10J do 10Z, dz. 416/4 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

23.04 od godz. 8:00 do 9:30

Smardzów ul. Diamentowa od nr 51 do 62, Srebrna, Granatowa i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

23.04 od godz. 11:00 do 14:00 Oleśnica Plac Fatimski, ul. Południowa 1, Baza FTS, budynek na działce 28/3.

24.04 od godz. 7:30 do 15:00 Spalice ul. Dębowa, Jarzębinowa, Cyprysowa i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

24.04 od godz. 8:00 do 11:00 Sątok od nr 1 do 45, dz. 2/2 i działki przyległe. Gm. Bierutów.

24.04 od godz. 9:00 do 13:00 Dobroszyce ul. Wojska Polskiego 34, 35, 39, dz. 35/3, dz. 63, dz. 22, dz. 37/5 i działki przyległe, Rumiankowa.

25.04 od godz. 8:00 do 16:00 Twardogóra ul. Młyńska, Brzozowa, Sosnowa, Lipowa od nr 1 do 28, Krzywoustego, Ratuszowa od nr 17 do 43, Wielkopolska od nr 11 do 15, Wrocławska od nr 8 do 28, Poprzeczna i działki przyległe.

26.04 od godz. 8:00 do 12:00

Wyszogród. Gm. Oleśnica.

26.04 od godz. 8:00 do 14:00 Drągów PGR i działki przyległe. Gm. Twardogóra.

26.04 od godz. 11:30 do 15:00 Bierutów ul. Młyńska dz. 12/3.

26.04 od godz. 11:30 do 15:00 Krzeczyn od nr 82 do 82F, dz. 261/1-4, dz. 261/12,13, dz. 261/42-45 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

29.04 od godz. 8:00 do 11:00 Krzeczyn 79L, 79N i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

29.04 od godz. 11:30 do 14:00 Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Zjednoczenia Narodowego od 35 do 39, 42, 43, Korfantego od 5 do 12.

25.04 od godz. 8:00 do 13:00 Jelenia Góra, ul. Goduszyńska 45, 45A, 47, 49, 51, 53, 64.

25.04 od godz. 8:00 do 14:00

Legnica obiekcie Pawłowice PKP, GDDKiA oświetlenie drogowe - brak zasilania

23.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Legnica ul. Asnyka 29 - brak prądu

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Legnica ul. Kamińskiego 19, 21, 23, 25, 27, 29 oraz ul. Powstańców Warszawy 1, 3 - brak prądu

23.04 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Legnica klatki nr 14, 12, 10, Pawilon handlowy ul. Złotoryjska - brak prądu

25.04 od godz. 8:00 do 15:00 Wałbrzych Wałbrzych ul. Bystrzycka 1, 1A, 1B, 1C, 3B, 3C, 3D, 3E, ul. Noworudzka 2, 3, 4B, dz.17/10, stacja bazowa telefonii komórkowej, dz. 6/5, dz. 240, dz. 236, dz. 62/34, dz. 26/1, dz. 17/18, dz. 17/11, dz. 17/10, dz. 9/4, ul. Osiedle Górnicze 1A, 1C, 3A, 3B, dz. 106/17, dz. 106/4, ul. Noworudzka stacja bazowa telefonii komórkowej, altany, tartak, 3A, Salon Samochodowy, 4, 4A, ul. Świdnicka 98, dz. 11/2, dz. 13, dz,12/4.

22.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wałbrzych ul. Baczyńskiego działka 24/2.

23.04 od godz. 9:00 do 16:00 .

24.04 od godz. 8:00 do 15:00 Wałbrzych ul. Piętnastolecia od numeru 16 do numeru 99,Tysiąclecia, Główna 2a, Mieszka I od numeru 1 do numeru 79- przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00 Wałbrzych ul. Zagórzańska 4, 4A, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 28A, 30, 34, 34A, 36, działka 59/3

25.04 od godz. 8:00 do 15:00 Wałbrzych ul.: Kusocińskiego 21, 23, przekaźnik telefonii komórkowej, hala targowa Manhattan 1 i 2, działka 15/77, Plac Zamenhofa 1- przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

26.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wrocław Wrocław Fabryczna: Gromadzka od 55 do 57n nieparzyste oraz dz.6/1, dz.7/11, dz.30/1, dz.29/3 i dz.29/2, Panoramiczna od 3 do 15 nieparzyste oraz dz.6/1 i dz.7/11, Wedutowa 7 i od 10 do 12 oraz dz.30/1, dz.29/3 i dz.29/2.

22.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Kobierzycka od 18 do 22 parzyste, Jutrzenki od 11 do 27 nieparzyste oraz dz.40/9, dz.40/6, dz.41/5 i dz.37/9, Dożynkowa od 11 do 15 i 37 nieparzyste oraz dz.36/4.

22.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Oporowska od 1 do 13 nieparzyste.

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste.

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Łużycka dz.67/1, Osobowicka 45a.

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste.

24.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Lechitów od 31 do 43 i od 44 do 80.

24.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Pestalozziego 6, Barlickiego od 2 do 8 parzyste, Matejki od 1 do 19 i od 2 do 20, Sienkiewicza od 21 do 23 i od 20 do 50.

24.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Nowodworska od 17 do 17b oraz dz.7/6.

25.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste, Partynicka od 3 do 15 nieparzyste, Jeździecka od 15 do 23 nieparzyste.

25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Kochanowskiego od 16 do 30 parzyste.

25.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Kutrzeby od 1 do 3 i od 2 do 20, Abrahama od 5 do 15 i od 4 do 22, Pszczelarska, Parafialna 70 i od 71 do 79, Strachowskiego od 7 do 51 i od 2 do 18, Hubala od 1 do 11 nieparzyste, Łubinowa 7, od 2 do 10 i od 22 do 30, Rzepakowa, Nektarowa.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Zatorska od 61 do 75 i 128 oraz dz.4/4, dz.4/6 i dz.5/9, Sobieskiego dz.5/9, Bierutowska dz.4/1 i dz.26, Stoczniowa 79, Odolanowska od 51 do 57 nieparzyste, Gumińskiej.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Dembowskiego od 22 do 32 parzyste, Żeromskiego od 69 do 83 nieparzyste.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Wolska od 9 do 11 i od 6 do 10, Dolnobrzeska od 1 do 15 i od 2 do 30, Brzezińska od 1 do 15 i od 2 do 26.

29.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Marszowicka od 141 do 165 nieparzyste, Dolnobrzeska od 20 do 44 parzyste, Brzezińska od 1 do 15 i od 2 do 26.

30.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Przystankowa od 2 do 10 i od 9 do 13, Glebowa, Grota-Roweckiego od 2 do 6 parzyste oraz ogródki działkowe, Spiska ogródki działkowe, Orawska ogródki działkowe PKP, Motylkowa ogródki działkowe oraz hydrofornia, Koszycka ogródki działkowe.

30.04 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki Otok - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

22.04 od godz. 8:00 do 10:00 Parzyce - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

22.04 od godz. 8:00 do 10:00 Bolesławiec, ul. Bielska 16, 17, 18.

22.04 od godz. 9:00 do 14:00 Brzeźnik - stacja paliw DRAGONGAZ, maszty GSM, działki budowlane 355/2, 355/4.

Zzbłocie - maszt GSM, działki budowlane 10/1, 10/4, 11.

22.04 od godz. 10:00 do 12:00 Parzyce - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

22.04 od godz. 12:00 do 14:00

Otok - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

22.04 od godz. 12:00 do 14:00 Bolesławiec, ul. Bielska 14, 15.

23.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat dzierżoniowski Bielawa ul. Strażacka od nr 4 do 9A.

26.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat jaworski Lipa, od 117 do 126A.

22.04 od godz. 9:00 do 15:00 Grudno, Jastrowiec - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.04 od godz. 8:00 do 21:00 Bolków, ul. Republikańska 1A, 1B, 2, 2A,2B, 9, 22, 23, 24, Wiśniowa, Lipowa, Kolejowa 3, 4, Widokowa 31, Wolbromska.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Wiadrów 38 - gospodarstwo - brak prądu

24.04 od godz. 8:00 do 19:00 Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00

powiat kamiennogórski Pisarzowice, od 1 do 45, 152, od 206 do 211.

22.04 od godz. 8:00 do 12:00 Raszów.

25.04 od godz. 8:30 do 10:30 powiat karkonoski Komarno, od 26 do 30.

22.04 od godz. 9:00 do 17:00

Kromnów, od 35 do 47A, Kościół, Remiza, place budów.

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 Stara Kamienica, ul. Spacerowa od 1 do 26, Kamienicka od 11 do 51, Granitowa, Koralowa, Basztowa 1, Malachitowa - place budów.

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 Karpacz, ul. Partyzantów - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.04 od godz. 8:00 do 15:30 Karpacz, ul. Konstytucji 3-go Maja 42.

24.04 od godz. 8:00 do 13:00 powiat legnicki miejscowości Kochlice ul. Dębowa, Lubińska 31a, SPT Serwis - Brak prądu

22.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Chojnów ul. Adama Asnyka od 3 do 9, ul. Złotoryjska od 4 do 10D, ul. Polna od 1 do 8, ul. Południowa numery: 2, 4, 10, 12 - brak prądu

25.04 od godz. 8:00 do 14:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Jałowiec, od 16 do 29A, 40, 41, 42, 44, 45, 51.

22.04 od godz. 8:30 do 13:30 Bożkowice, działka budowlana 427/140.

22.04 od godz. 11:00 do 14:00 Jałowiec, od 15 do 52.

23.04 od godz. 8:30 do 13:30 Bożkowice, działki budowlane 427/7, 427/89/, 427/90, 427/91, 427/92, 427/97, 427/98, 427/111, 427/113, 427/114, 427/115, 427/116, 427/117, 427/119, 427/120, 427/121, 427/124, 427/125, 427/128, 427/140, 428/1.

23.04 od godz. 9:00 do 14:00

Olszyna Dolna, od 41 do 60 , 17, 26, 27 Olszyna, ul. Wolności od 102 do 113.

24.04 od godz. 8:30 do 13:30 Zaręba, ul. Spacerowa 13.

24.04 od godz. 9:00 do 14:00

Mściszów, od 130 do 160.

25.04 od godz. 8:30 do 13:30 Radostów Średni, od 39 do 52A.

26.04 od godz. 8:00 do 16:00 Mściszów, od 130 do 160.

26.04 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński miejscowości Składowice/Koźlice - ujęcie wody U301 MPWiK - brak prądu

22.04 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Rudna Oczyszczalnia Ścieków LGU53331, Farma PV ECOWOLT1 LGU53390, dz. 713/4 - brak prądu

25.04 od godz. 8:00 do 17:00 powiat lwówecki Niwnice - Osiedle od 151 do 151D,152,153,154,działka budowlana 35/12, Oczyszczalnia Niwnice.

24.04 od godz. 9:00 do 15:00

Kłopotnica - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

25.04 od godz. 8:00 do 10:00 Rakowice Wielkie, od 16 do 47E, Sklep spożywczy Rakowice Wielkie, Przepompownia Rakowice Wielkie.

25.04 od godz. 10:00 do 12:00 Kłopotnica - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

25.04 od godz. 14:00 do 16:00 powiat milicki Grabownica od nr 1 do 11 i działki przyległe. Gm. Krośnice.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00 Sułów od nr 28 do 47, Stacja ERA GSM i działki przyległe. Gm. Milicz.

26.04 od godz. 8:00 do 9:30 Sułów od nr 28 do 47, Stacja ERA GSM i działki przyległe. Gm. Milicz.

26.04 od godz. 15:00 do 16:00 Słączno 43, dz. 101/14 i działki przyległe. Gm. Milicz.

29.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat oławski Oława ul. Cegielniana 1, 2.

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Domaniów od numeru 20 do 80, ul. Akacjowa, ul. Wierzbowa.

24.04 od godz. 7:00 do 16:00

Sobocisko: Szkoła (przedszkole), od numeru 9 do 76 oraz obręb działek numer 54/2, 54/12,122/2, 230/1/2, 223, 82.

25.04 od godz. 7:00 do 16:00 Sobocisko działka numer 5/8

26.04 od godz. 7:00 do 16:00 powiat strzeliński Częstocice

22.04 od godz. 7:00 do 16:00 Częstocice

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Boreczek: 28a, 28, 11, Dworzec PKP Boreczek

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Mikoszów

24.04 od godz. 7:00 do 18:00 Ludów Śląski: od numeru 25 do 68 oraz działki przyległe.

25.04 od godz. 7:00 do 20:00

Głęboka.

26.04 od godz. 7:00 do 20:00 Strzelin: ul. Łąkowa 33, 35

29.04 od godz. 7:00 do 16:00 Kurczów

29.04 od godz. 7:00 do 20:00 powiat trzebnicki Baryczno.

22.04 od godz. 7:30 do 9:00 Lubnów ul. Pęgowska 10, 12, 14.

22.04 od godz. 8:30 do 11:00 Pekszyn.

22.04 od godz. 9:00 do 12:00 Uraz ul. Wołowska, Akacjowa, Słoneczna, Ziołowa, Rumiankowa, Storczykowa.

22.04 od godz. 11:00 do 12:00 Uraz ul. Wołowska 33; Szkoła; Straż Pożarna; Akacjowa

22.04 od godz. 12:00 do 14:30 Uraz ul. Wołowska, Akacjowa, Słoneczna, Ziołowa, Rumiankowa, Storczykowa.

22.04 od godz. 15:00 do 16:00 Baryczno.

22.04 od godz. 16:00 do 18:00 Masłów.

23.04 od godz. 8:30 do 11:00 Ludgierzowice 13.

23.04 od godz. 9:00 do 15:00

Kałowice 5-82; dz. 176/1-11; 30/1-11; 40/10; 57/14.

23.04 od godz. 10:00 do 15:00 Brzyków.

24.04 od godz. 7:30 do 18:00 Trzebnica ul. Prusicka 23, Konopnickiej 1-11a, Wojska Polskiego 22, Mickiewicza, Broniewskiego 10-12.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Trzebnica ul. Prusicka 32, sklep BelPol, 24 a. b. c, d.; dz. 7/15.

25.04 od godz. 7:30 do 9:00 Trzebnica ul. Prusicka 17a, 21-25.

25.04 od godz. 8:00 do 15:00 Trzebnica ul. Prusicka 32, sklep BelPol, 24 a. b. c, d.; dz. 7/15.

25.04 od godz. 15:00 do 16:00 Ligota Piękna ul. Brzoskwiniowa, Morelowa, Jagodowa, Polna, Wrocławska (Biedronka, Pepco, Rossman).

26.04 od godz. 7:30 do 9:00 Garbce 67, dz. 211/3.

26.04 od godz. 8:00 do 15:00 Skarszyn 45

26.04 od godz. 8:00 do 15:00

Ligota Piękna ul. Brzoskwiniowa, Morelowa, Jagodowa, Polna, Wrocławska (Biedronka, Pepco, Rossman).

26.04 od godz. 15:00 do 16:00 Piotrkowiczki.

29.04 od godz. 7:30 do 9:00 Sucha Wielka.

29.04 od godz. 9:00 do 15:00 Oborniki Śląskie ul. Energetyczna.

29.04 od godz. 14:00 do 20:00 Piotrkowiczki.

29.04 od godz. 17:00 do 19:00 powiat wałbrzyski Stary Julianów 179, 180, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 169a, 169b, działka 95/7,241/21, tartak.

22.04 od godz. 11:00 do 13:00 Głuszyca ul.: Kościuszki 3, 5, 6, 7, 9, 14,15A, 15B, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 23, 25, działka 194/4, Cmentarna 1, 4, Pamięci Narodowej 1.

23.04 od godz. 8:00 do 10:00 Boguszów Gorce ul. Widokowa działka 372/4, 372/2, 464/3, 464/2.

24.04 od godz. 9:00 do 14:00

Chwaliszów ul. Główna dz.148, 63, 65, 67, 68, 70, 72 pompownia P1, pompownia P2, pompownia P3,69, 71, 74A, 74B, 76, 80, dz.106/12, dz.106/3.

26.04 od godz. 9:00 do 13:00

powiat wołowski Orzeszków 89-115.

22.04 od godz. 9:00 do 15:00 Lipnica.

23.04 od godz. 7:30 do 17:00 Uskórz Wielki.

23.04 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wrocławski Mietków: obręb działek numer 443/17.

22.04 od godz. 7:00 do 16:00 Zachowice ul. Słoneczna, Leśna oraz obręb działek numer 228, 233, 235/6, 236/2, 238/2

22.04 od godz. 7:00 do 16:00 Suchy Dwór: Hydrofornia, ul. Kobierzycka, ul. Lisia 2a, 4, 4a, 6, 5, 7, 12, 9, ul. Malinowa, ul. Agrestowa 4, 6, 9, 3, ul. Brzozowa, ul. Parkowa od numeru 14 do 20, ul. Jaśminowa, ul. Leśna, ul. Lawendowa, ul. Wrocławska od skrzyżowania z ul. Kobierzycką do skrzyżowania z ulicą Akacjową

22.04 od godz. 7:00 do 16:00

Pruszowice ul. Spacerowa, Wspólna i działki przyległe. Gm. Długołęka.

22.04 od godz. 8:00 do 14:00 Gniechowice ul. Lawendowa oraz obręb działek numer 63/51,63/53,63/54,63/55.

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Kozłów.

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Pełcznica od nr 10 i 23 wzwyż, ul. Prosta.

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Będkowice

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Brzezia Łąka ul. Porzeczkowa od nr 3 do 11, 22, 30B, 30D, dz. 214/5 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 Pełcznica od Kościoła w kierunku Kątów Wrocławskich i Wszemiłowic.

24.04 od godz. 7:00 do 12:00 Bielany Wrocławskie: Różana, Polna, Kolejowa 2a, Wrocławska od 1 do 33 i od 2 do 32, Ogrodowa, Działkowa, Boczna, Malinowa 12 i 13, Agrestowa od 13 do 25 i od 12 do 22.

24.04 od godz. 7:00 do 16:00

Mokronos Górny: ul. Parocjowa 18, 24, 22.

24.04 od godz. 7:00 do 16:00 Solna

24.04 od godz. 7:00 do 16:00 Pełcznica od numeru 10 i 23 wzwyż, ul. Prosta.

24.04 od godz. 7:00 do 19:00 Pełcznica od Kościoła w kierunku Kątów Wrocławskich i Wszemiłowic.

24.04 od godz. 16:00 do 19:00 Bielany Wrocławskie: Malinowa od 15 do 21 nieparzyste, Agrestowa od 21 do 25 i od 20 do 22, Porzeczkowa od 1 do 35 nieparzyste.

25.04 od godz. 7:00 do 16:00 Będkowice

25.04 od godz. 7:00 do 16:00 Mokronos Górny ul. Akacjowa oraz obręb działek numer 74/15, 74/14.

25.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wilczków: ul. Kopernika od numeru 12d do 12f, ul. Południowa 28, oraz obręb działek numer 17/5, 16/11, 68/1, 68/2, 145.

25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Bogunów: obręb działek numer 99/2.

25.04 od godz. 7:00 do 16:00 Nadolice Małe ul. Zimna, Pigwowa, Wiosenna, Tęczowa, Letnia, Lawendowa, Wrocławska od nr 1 do 7, dz. 109/16 i działki przyległe. Gm. Czernica.

25.04 od godz. 8:00 do 11:00 Kiełczów ul. Hebanowa od nr 31 do 47 nieparzyste, ul. Cyprysowa od nr 20 do 46A, oraz Cyprysowa dz. 293/16, 293/17. Gm. Długołęka.

25.04 od godz. 8:00 do 14:00 Wojnowice ul. Szczere Pole, Główna 21a, 25, 27, Pałac, Poprzeczna 7, 9, 18, Ogrodowa 1, 3, 5, Czereśniowa 1, 2, 5, 11, 13, od nr 4 do 24c parzyste, działka 208/3. Gm. Czernica.

25.04 od godz. 8:30 do 14:00 Gajków ul. Polna od nr 1 do 38, Kanadyjska, Piaskowa, Słoneczna, Bukowa, Poprzeczna, Dębowa, Wspólna, Ustronie 4, Wiśniowa, Janowicka 14, 16, 19 i działki przyległe. Gm. Czernica.

25.04 od godz. 11:30 do 15:00

Kozłów

25.04 od godz. 15:00 do 18:00 Pełcznica od numeru 10 i 23 wzwyż, ul. Prosta.

25.04 od godz. 15:00 do 18:00 Smolec ul. Śliwkowa oraz obręb działek numer 173/341.

26.04 od godz. 7:00 do 15:00 Komorowice

26.04 od godz. 7:00 do 16:00 Sadków ul. Morelowa.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00 Jordanów Śląski: ul. Morelowa, ul. Srebrna oraz obręb działek 700/37.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00 Miłoszyce ul. Wyspiańskiego Stacja Paliw, Wrocławska 1H, 5C, dz. 328/7-8, Orzeszkowej, Konopnickiej, Sienkiewicza, Słowackiego i działki przyległe. Gm. Czernica.

26.04 od godz. 8:00 do 11:00 Kąty Wrocławskie ul. Rodzinna, Radłowa, Grunwaldzka, Roślinna, Jagiełły, Nowowiejska od 11b wzwyż, Spokojna, Zielińskiego, Popiełuszki od 11 do 18.

29.04 od godz. 7:00 do 13:00

Jordanów Śląski: obręb działek numer 633/25,26.

29.04 od godz. 7:00 do 16:00 Bielany Wrocławskie: Wrocławska od 45 do 55 i od 50 do 60b oraz dz.136/2, Kłodzka od 1 do 5 i od 2 do 6, Kwiatowa od 1 do 9a nieparzyste, Wiosenna od 1 do 9 i od 2 do 10 oraz dz.160/35 i dz.244/17, Makowa od 25 do 31 i od 16 do 40, Jesionowa, Klonowa, Lipowa 16, Kalinowa, Bzowa, Platanowa, Letnia, Widok, Dworcowa od 16 do 58 i od 35 do 57.

29.04 od godz. 7:00 do 16:00 Chrząstawa Mała ul. Kasztanowa, Sosnowa, Brzozowa, Świerkowa, Wiosenna, Żołnierzy Wyklętych, Leśna od nr 35 do 86, Wspólna 2, 11. Gm. Czernica.

29.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat zgorzelecki Tylice, ul. Jagodowa, działka budowlana 368.

22.04 od godz. 8:00 do 13:00

Sulików, ul. Górna 10, 10A.

23.04 od godz. 9:00 do 15:00 Jagodzin, 49 do 62.

24.04 od godz. 9:00 do 14:00 Przesieczany, 24, działka budowlana 52/1, 53/1, 53/2, 55/2.

26.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat złotoryjski miejscowości Złotoryja ul. Bolesława Krzywoustego 26 - brak prądu

22.04 od godz. 15:00 do 16:00 miejscowości Wilków dz. nr :490/56,490/75,490/72,490/90,490/103,893/27,90/80,490/26 - brak prądu

22.04 od godz. 17:00 do 18:00 Sokołowiec, od 4 do 11, Gospodarstwo.

23.04 od godz. 9:00 do 17:00 miejscowości Kozów dz.49/13,49/14,budynek 36G, 36H, 36E, 36J - brak prądu

29.04 od godz. 10:00 do 14:00 powiat ząbkowicki Ząbkowice Śląskie ul Malinowa numer 1, 2, 4, 6

26.04 od godz. 8:00 do 15:00 Rudnica, Lutomierz - Kolonia.

26.04 od godz. 9:00 do 15:00

Ząbkowice Śląskie ul Malinowa numer 1, 2, 4, 6

26.04 od godz. 9:30 do 11:30 powiat średzki Szczepanów: ul. Lipnicka, Słoneczna, Osiedlowa wszystkie do nich przyległe

22.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wilkszyn: ul. Błotna, Wilkszyńska, Łąkowa, Leśna, Radosna i wszystkie do nich przyległe

23.04 od godz. 7:00 do 16:00 Środa Śląska: ul. Korwina, Śląska, Wrocławska, Plac Wolności, Partyzantów, Daszyńskiego, Wąska, Parkowa i wszystkie przyległe.

24.04 od godz. 17:00 do 19:00 Środa Śląska: ul. Wrocławska do numeru 1 do 11A, Daszyńskiego, Wąska, Parkowa

25.04 od godz. 7:00 do 11:00 Żurawiniec

25.04 od godz. 7:00 do 10:00 Żurawiniec

25.04 od godz. 16:00 do 18:00 Środa Śląska: Korwina ,Śląska, Wrocławska, Plac Wolności, Partyzantów, Daszyńskiego, Wąska, Parkowa i wszystkie przyległe.

25.04 od godz. 17:00 do 20:00

Żurawiniec

26.04 od godz. 7:00 do 10:00 Żurawiniec

26.04 od godz. 16:00 do 18:00 Wilkszyn: ul. Wiśniowa, Malinowa, Wiosenna i wszystkie do nich przyległe

29.04 od godz. 7:00 do 16:00 Mieczków 5a

29.04 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Stanowice ul. Olszańska nr nieparzyste 1–19, parzyste 2–12, działki: 323, 324, 325/2, 427, 604/1, 609/2; 611/2.

23.04 od godz. 8:00 do 15:00 Milikowice ulice: Kościuszki od 1 do 9, Spacerowa od 1 do 12; Witków od 1 do 7 i od 59 do 65

23.04 od godz. 9:00 do 14:00 Jaroszów od 16 do 26 i od 106A do 113 i numer 100A

25.04 od godz. 9:00 do 14:00 Mrowiny ulice: Ogrodowa, Polna, Wojska Polskiego od 1 do 11

26.04 od godz. 9:00 do 14:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

