Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 2.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (2.09 12:09) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Kadetów, Elewów - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

2.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Śródmieście: Brodatego od 6 do 10 parzyste, Rydygiera 30.

2.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Sułowska od 38 do 54 parzyste, Fryzjerska od 5 do 9 nieparzyste, Markowskiego 9, Księgarska 7.

2.09 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

PARZYCE, od 106 do 136.

2.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat kamiennogórski

MARCISZÓW, ul. Polna 1.

2.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat karkonoski

KOMARNO, 129, 129a, Wodociągi.

2.09 od godz. 6:52 do 14:00

powiat lubański

RADOSTÓW ŚREDNI, od 38 do 52 A.

2.09 od godz. 8:30 do 13:30