Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 2.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (2.08 9:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Psie Pole: Szafranowa od 7 do 11 i od 2 do 10, Pawłowicka od 33 do 33a nieparzyste.

2.08 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

GIERAŁTÓW, od 1 do 15, od 151 do 154.

2.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat karkonoski

Komarno

2.08 od godz. 7:32 do 12:00

KOSTRZYCA, ul. Karkonoska działka budowlana 47/11.

2.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat lubański

BOŻKOWICE, od 12 do 34, od 42 do 45, 72, 72A

2.08 od godz. 8:44 do 12:30

UNIEGOSZCZ, ul. Dębowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

2.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat milicki

Stara Huta 1-7, 37-44. gm. Krośnice.

2.08 od godz. 8:30 do 14:00