Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 20.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (20.07 8:11) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Krzyki: Kniaziewicza od 34 do 40 parzyste, Komuny Paryskiej od 39 do 41, 49 i od 53 do 59 nieparzyste, Pułaskiego 41.

20.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Porębska od 90 do 152 parzyste, Boguszowska od 1 do 15 nieparzyste oraz dz.343 (szlaban parking).

20.07 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

GIERAŁTÓW, od 1 do 15, od 151 do 154.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat dzierżoniowski

Bielawa ulica: Miodowa numery: 8, 10, 12, 14, 16, 18.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kamiennogórski

ANTONÓWKA, ul. Polna działka budowlana 21/12, 21/13.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat karkonoski

ŁOMNICA, ul. Rybna, Lipowa, Karkonoska 3, 5, przepompownia ścieków.

20.07 od godz. 8:00 do 10:00