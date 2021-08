Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 18.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w dolnośląskim 18.08? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w dolnośląskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (18.08 6:08) nie ma prądu w dolnośląskim? powiat milicki Nowy Zamek, Godnowo, Trzebicko Dolne

18.08 od godz. 3:03 do 8:15 Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim Wrocław Wrocław Krzyki: Opatowicka od 125 do 129 i od 134 do 138.

18.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Kochanowskiego od 77 do 93 nieparzyste, Na Końcu od 1 do 3 i od 2 do 4.

18.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Podróżnicza od 35 do 43 i od 34-do 36, Beniowskiego 5.

18.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Jarnołtowska od 1 do 15 i od 2 do 14, Jerzmanowska od 117 do 135 i od 118 do 134, Płużna od 44 do 66 i od 45 do 65, Kośnego od 1 do 27 i od 2 do 26, Adamczewskich 8-12 parzyste, Gałowska 21-43 i 20-40.

19.08 od godz. 7:00 do 18:00

Wrocław Krzyki: Tunelowa od 1 do 31 i od 2 do 32, Zwrotnicza od 1 do 15 i od 2 do 16, Ekspresowa od 1 do 9 i od 20 do 28, Gotfryda Linkego, Braci Hofmannów od 1 do 11 i od 2 do 12.

19.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Kiełczowska od 64-do 66 parzyste.

19.08 od godz. 15:00 do 18:00 Wrocław Śródmieście: Pomorska 4.

20.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Kminkowa od 17 do 39 nieparzyste i dz. 8/3, Tymiankowa dz. 13/2-9, dz. 10/2-9, Byczyńska od 3 do 31 i od 4 do 30.

20.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Plac Św. Macieja 11.

23.08 od godz. 8:00 do 12:00

Wrocław Śródmieście: Jedności Narodowej 66.

24.08 od godz. 7:00 do 20:00 Wrocław Śródmieście: Spółdzielcza od 2 do 22 parzyste.

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Kosmonautów 1, dz. 26/1 i 28/1 ZDIUM, Przemiłowska od 1 do 9, od 2 do 4, dz. od 10/4 do 13/17 i od 32/8 do 13/18, Jędrzejowska od 1 do 7, 4, od 22 do 34, dz. 91/50 do 55, dz. 91/46 do 47, Świeża 82, Wojanowska dz. 12/5, Główna od 1 do 17, od 2 do 22, dz. 34 i 35, Starobielawska od 36 do 52, od 47 do 73, dz. 68/2, Górecka od 99 do 117, od 100 do 120, od 149 do 161, dz. 91/64 do 65, dz. 91/76 do 78, dz. 91/66 do 80, dz.91/67 do 79, dz. 91/61 20/2AM14 i 4/2 AM 15, Lewa od 1 do 53 i od 2 do 52, Trójkątna od 1B do 39 i od 2 do 68.

24.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Płużna od 9 do 11, 12 i dz. 27/3.

24.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat bolesławiecki BOLESŁAWIEC, ul. Bazaltowa, Kamienna, Zabobrze od 125 do 135, 180, 182, od 189 do 190.

18.08 od godz. 9:00 do 13:00 PAROWA, od 111 do 152 A, gospodarstwo rybackie.

19.08 od godz. 9:00 do 13:00 BOLESŁAWIEC, ul. Zabobrze, Jasna - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

20.08 od godz. 7:30 do 15:00

NOWOGRODZIEC, ul. Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejowa, Krótka - chwilowe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.

23.08 od godz. 7:30 do 14:00 GOŚCISZÓW, od 287 do 293.

23.08 od godz. 8:30 do 13:00 CZERNA, 109 A, 111, 111 E.

23.08 od godz. 9:00 do 14:00 BOLESŁAWIEC, ul. Kleeberga od 6 A do 12 F.

24.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat dzierżoniowski Pieszyce, ulica: Piskorzów działki nr 685 i 687/11.

19.08 od godz. 8:00 do 14:00 Włóki działki nr 110/4 i 110/5.

20.08 od godz. 8:00 do 14:00 Włóki działka nr 253.

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 powiat głogowski ST-812-6 - Biechów elektrownia biogazowa

18.08 od godz. 8:00 do 20:00 powiat jaworski Jawor ul. Paderewskiego 12

18.08 od godz. 9:00 do 15:00 STARE ROCHOWICE, od 107 do 116.

19.08 od godz. 8:30 do 12:00 Męcinka dz.148/4, dz. 148/2

20.08 od godz. 9:00 do 15:00 Grobla 21, Pogwizdów 66

24.08 od godz. 8:00 do 16:00 Chełmiec Kolonia 1-11

24.08 od godz. 10:00 do 13:00 powiat kamiennogórski SĘDZISŁAW, 4, 5, od 87 do 90, od 135 do 148.

19.08 od godz. 7:30 do 17:00

SĘDZISŁAW, od 50 do 61, od 81 do 86, Stolarnia, Przepompownia Ścieków, Centrala T P S A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

19.08 od godz. 7:30 do 17:30 SĘDZISŁAW, od 50 do 61, od 71 do 77, od 81 do 86, od 91 do 96, od 98 do 102, od 121 do 138, Kościół, Kaplica Cmentarna, Stolarnia, Leśniczówka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.08 od godz. 7:30 do 17:30

powiat karkonoski KOMARNO, od 78 do 190, kościół, przekaźnik, owczarnia - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

18.08 od godz. 7:30 do 18:00 PIECHOWICE, ul. Polna 1, 3.

18.08 od godz. 8:00 do 16:00 STANISZÓW, ul. Muzyczna, Cieplicka, Urocza, Pod Gaikiem.

18.08 od godz. 8:00 do 12:00

KARPACZ, ul. Wilcza 1, 3, 3 A.

19.08 od godz. 8:00 do 16:00 KOMARNO, ul. Leśna 4, 5.

19.08 od godz. 8:00 do 14:00 KARPACZ, ul. Olimpijska, Świerkowa, Gimnazjalna, Słowackiego, Karkonoska 79 Biały Jar, Armii Krajowej - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.08 od godz. 7:30 do 14:30 SZKLARSKA PORĘBA, ul. Konopnickiej 19.

23.08 od godz. 8:00 do 14:00 JEŻÓW SUDECKI, ul. Północna 22, Zachodnia 37.

23.08 od godz. 8:00 do 14:00 SZKLARSKA PORĘBA, ul. Górna.

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kłodzki Długopole Zdrój ulice: Zdrojowa, Leśna, Sadowa, Słoneczna, Ogrodowa, Kościuszki, Kościelna, Ponikwa Dz. nr 272/4, 276/5

18.08 od godz. 8:00 do 12:00 Jeleniów Dz. nr 221

18.08 od godz. 9:30 do 14:30

Lądek Zdrój ulice: Klonowa nieparzyste od 1 do 9, Krótka 1, 2, Łąkowa 1, 3, 5, 7, 9, 13, Rynek 11, 12, 13, 14, 15, 17, Ratusz, Słodowa od 1 do 31 i nieparzyste od 33 do 41, Strażacka 2, Widok 4, Zdrojowa 1, 3, 7 - odbiorcy będą zasilani z agregatu prądotwórczego

19.08 od godz. 8:30 do 14:30 Lądek Zdrój ulica: Klonowa 11, 16a i Dz. nr. 351/6, 351/11, 351/21, 351/24

20.08 od godz. 9:00 do 11:00

Miejsce: Kłodzko ulice: Noworudzka 3, 5, 5a, dwie myjnie samochodowe, Ładny Gips, INTER CARS, DACHPOL, Objazdowa 7, 7a, 9, 11, 22, 24, PHU SAN TECH, Hurtownia TRIBES, Spółdzielnia Rzemieślnicza, Belowscy Serwis Ogumienia, Wypożyczalnia Nart i Rowerów, Pokrycia Dachowe, MULTI FORM, Centrum Płytek Ceramicznych, Centrum Mody HAJ-YANG, Mała Twierdza, Drogmost, Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Noworudzka-Droga Krajową nr 8 - odbiorcy będą zasilani z agregatu prądotwórczego

23.08 od godz. 7:30 do 12:30

Raszków, Suszyna, Chocieszów, Niwa, Kamieniec, Wolany od 33 do 52 i 61, 62 i Dz. nr 28/6, 146/1

24.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat lubański JURKÓW. GRABISZYCE DOLNE, od 47 do 54, 92.

19.08 od godz. 8:30 do 13:30 ŁAGÓW, ul. Młyńska, Strumykowa 24, 43, 45, 47.

19.08 od godz. 9:00 do 13:00 ŚWIERADÓW ZDRÓJ, ul. Leśna 6, 8, 9, 11.

20.08 od godz. 8:00 do 16:00 SZYSZKOWA, od 27 do 74.

20.08 od godz. 8:30 do 13:30 GRABISZYCE ŚREDNIE, od 1 do 19, od 118 do 120, od 142 do 143.

23.08 od godz. 8:30 do 13:30 SIEKIERCZYN, od 245 do 348, od 353 do 353 A.

23.08 od godz. 9:00 do 12:00 GRABISZYCE ŚREDNIE, od 1 do 19, od 118 do 120, od 142 do 143.

24.08 od godz. 8:30 do 13:30

powiat lwówecki RAKOWICE WIELKIE, 8 A, 10, 11, 12 od 48 A do 48 F, Szkoła Ekonomiczno-Rolnicza, hurtownia, pompownia ścieków.

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 powiat milicki Stara Huta 1-7, 37-44. Gm. Krośnice.

23.08 od godz. 8:30 do 14:00

powiat oleśnicki Dobroszyce ul. Ogrodowa 5, 6, 7, Wesoła 6.

19.08 od godz. 8:00 do 14:30 Dobroszyce ul. Malinowa, Czereśniowa 9-19 i działki przyległe.

19.08 od godz. 10:00 do 13:00 Oleśnica ul. Pszeniczna 10, 12-21, 23-29, 31.

20.08 od godz. 10:00 do 14:00 Gorzesław 62-70, 73-76, 79-82, działka 340/32. Gm. Bierutów.

24.08 od godz. 7:30 do 9:00 Gola Mała 8-17. Gm. Twardogóra.

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Gorzesław 1-61. Gm. Bierutów.

24.08 od godz. 8:00 do 14:00

Gorzesław 62-70, 73-76, 79-82, działka 340/32. Gm. Bierutów.

24.08 od godz. 13:00 do 15:00 powiat oławski Godzikowice od numeru 1 do 14 i od numeru 109 do 119, oraz ul. Spółdzielcza

18.08 od godz. 7:00 do 16:00 Jelcz-Laskowice ul. Szkolna 7-21 nieparzyste, 12-28 parzyste, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole, ul. Świętochowskiego 2, 2a, Kowalińskiego 18-18b, działka 51.

20.08 od godz. 8:30 do 14:00 Sobocisko 1a, 1b, 1c oraz obręb działek numer 248/3, 246.

23.08 od godz. 7:00 do 16:00 powiat strzeliński Strzelin ul. Kadłubka oraz obręb działek numer 4/6,7,8, 3/35, 17/4,5,6,9.

18.08 od godz. 7:00 do 16:00 Gęsiniec ul. Lipowa oraz obręb działek numer 483/14, 486/14,3.

19.08 od godz. 7:00 do 16:00 Biały Kościół ul. Jodłowa oraz obręb działek numer 220/9.

20.08 od godz. 7:00 do 16:00

Kondratowice: ul. Różana, Makowa.

23.08 od godz. 7:00 do 16:00 Biały Kościół ul. Fiołkowa, Akacjowa, Sportowa, Stokrotkowa

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 powiat trzebnicki Oborniki Śląskie ul. Paderewskiego 21, Ptasia 12-19, Moniuszki.

19.08 od godz. 7:00 do 15:00

Jaźwiny 35 i 36.

20.08 od godz. 8:00 do 15:00 Pęgów dz. 785.

20.08 od godz. 10:00 do 15:00 Siemianice ul. Bursztynowa dz. 38/12.

23.08 od godz. 8:00 do 15:00 Szymanów ul. Ogrodnicza, Jesienna, Lotnicza, Wiosenna, Letnia, Zimowa.

24.08 od godz. 7:30 do 9:00 Szymanów ul. Ogrodnicza, Jesienna, Lotnicza, Wiosenna, Letnia, Zimowa.

24.08 od godz. 13:00 do 14:00 powiat wałbrzyski Jugowice ulica: Gazowa 1, 1a, 3.

18.08 od godz. 9:00 do 14:00 Walim ulica: Mickiewicza 7, 14, 14a, 16, dz. 645/3, 645/5, 645/11, 645/12, 645/13, 649/12, 657/1, przekaźnik RTV, przekaźnik telefonii komórkowej.

19.08 od godz. 9:00 do 14:00

Podlesie dz. 30/6, 30/7.

20.08 od godz. 9:00 do 14:00 Walim ulice: Kolonia Górna 6 8 10 11 1 2 4 4A 1 6.

23.08 od godz. 9:00 do 14:00 Jugowice ulica: Gazowa 5; Walim ulica: Wyszyńskiego 90 92 92a 93 dz._116/3 72 76 78 80 82 83 84 85a 86 87 87A 88 89 94 dz._125/3.

24.08 od godz. 9:00 do 14:00 Witków działka 158/7.

24.08 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wołowski Krzelów.

18.08 od godz. 7:30 do 16:00 Wołów ul. Sikorskiego, Wileńska, Inwalidów Wojennych, Krótka, Piłsudskiego.

19.08 od godz. 8:00 do 9:30 Wołów ul. Sikorskiego, Wileńska, Inwalidów Wojennych, Krótka, Piłsudskiego.

19.08 od godz. 16:00 do 17:00 Wołów ul. Kościuszki.

24.08 od godz. 8:00 do 16:00

Stary Wołów dz. 539/23; 539/17.

24.08 od godz. 8:00 do 13:00 powiat wrocławski Górzyce

18.08 od godz. 7:00 do 16:00

Domaszczyn ul. Fiołkowa dz. 197/25-27, 197/20, 197/29-31, 197/43,45, 204/12, 204/21, 203/16 i przyległe. Gm. Długołęka.

18.08 od godz. 8:00 do 15:00 Sulistrowiczki

19.08 od godz. 7:00 do 16:00 Mnichowice ul. Leszczynowa, Leśna, Brzozowa

19.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wojkowice ul. Kwiatowa, Leśna, Wrocławska 37, 39

20.08 od godz. 7:00 do 16:00 Chrząstawa Wielka ul. Oliwkowa, Sportowa 9 do 31 nieparzyste, Widawska 8 i 10 oraz działki przyległe. Gm. Czernica.

20.08 od godz. 8:00 do 15:00 Tyniec nad Ślęzą: ul. Spadochroniarzy oraz obręb działek numer 43/7, 43/8

23.08 od godz. 7:00 do 16:00 Radomierzyce: Wrocławska od 11 do 35 nieparzyste.

23.08 od godz. 7:00 do 16:00

Maniów Mały

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 Święta Katarzyna: Dębowa.

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 Galowice: ul. Polna oraz obręb działek numer 73/4

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zgorzelecki JASNA GÓRA, ul. Sportowa, Górska od 8 do 58.

18.08 od godz. 9:30 do 13:30 DZIAŁOSZYN, od 59 do 146.

20.08 od godz. 9:00 do 12:00 STARY WĘGLINIEC, ul. Górnicza, Głowackiego, Wiejska, Łużycka, Kręta. PIASECZNA, od 13 do 23, 81, 87, 194 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 JAGODZIN, od 88 do 104.

24.08 od godz. 9:00 do 13:00 STARY WĘGLINIEC, ul. Piaseczna, Potrójna, Skrajna, Zielona, Gajowa, Główna od 56 do 56 A, od 68 do 71.

24.08 od godz. 9:00 do 14:00

powiat ząbkowicki Ząbkowice Śląskie ulice Cukrownicza.

23.08 od godz. 10:00 do 14:00

powiat średzki Środa Śląska: ul. Słoneczna, Różana, Wiśniowa, Dojazdowa i wszystkie do nich przyległe

19.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wilkszyn: ul. Wiśniowa, Grabowa, Parkowa, Storczykowa, Liliowa, Szafranowa, Sosnowa, Storczykowa, Różana, Nasturcjowa, Konwaliowa, oraz obręb działek numer 70, 81, 142.

23.08 od godz. 7:00 do 16:00 Miękinia: ul. Willowa, Jesionowa oraz obręb działek 495, 498, 499, 496, 480.

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 Wilkszyn: Pogodna, Jagodowa, Łąkowa, Szczęśliwa, Pod Lasem

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Świdnica ulica: Bystrzycka 33, 33a,35, dz. 1010.

18.08 od godz. 9:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

