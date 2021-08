Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 17.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (17.08 11:06) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Wolności nieparzyste od 163 do 187, parzyste od 180 do 184, 184A, Cinciały, Gminna, Ludowa od 25 do 29 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

17.08 od godz. 8:30 do 14:00

Wrocław

Wrocław Stare Miasto: Długa od 50 do 54 parzyste.

17.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Chociebuska od 2 do 10 parzyste, Nowodworska od 55 do 67 nieparzyste, centrala telefoniczna, sygnalizacja uliczna Nowodworska Gubińska.

17.08 od godz. 7:00 do 18:00

Wrocław ul. Brodzka

17.08 od godz. 10:30 do 12:30

powiat bolesławiecki

Młyńska, Milików, Gościszów, Kolonia Milików, Nowogrodziec, Ocice

17.08 od godz. 8:29 do 12:00

BOLESŁAWIEC, ul. Pogodna, Spacerowa, Astrów od 1 do 5, Różana od 2 do 12, Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" parzyste od 10 do 22, przepompownia, hurtownia farb.

17.08 od godz. 9:00 do 12:00