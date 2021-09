Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 16.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (16.09 14:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław, ul. Robotnicza od 42 do 72

od 15.09 godz. 21:26 do 16.09 godz. 18:00

Wrocław Fabryczna: Odkrywców od 56 do 52 parzyste oraz ROD "Przodownik" i Pracowniczy Ogród Działkowy.

16.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Kolejowa od 3 do 5 nieparzyste.

16.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Wysockiego od 43 do 49 nieparzyste.

16.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Byczyńska 20, Bierutowska 75-77 nieparzyste.

16.09 od godz. 7:00 do 20:00

Wrocław Psie Pole: Markowskiego od 9 do 21 i od 10 do 22, Fryzjerska od 13 do 19 nieparzyste.

16.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Litewska 40.

16.09 od godz. 9:00 do 15:00