Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 16.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (16.08 2:06) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat kłodzki

Bielice; Goszów; Karpno; Lądek-Zdrój ulice: Mickiewicza, Kłodzka, Kolejowa, Kościuszki; Nowy Gierałtów; Stary Gierałtów; Stojków; Strachocin; Stronie Śląskie ulice: 40-lecia PRL, Hutnicza, Kościuszki, Krótka, Mickiewicza, Morawka, Nadbrzeżna, Polna, Sudecka, Zielona

16.08 od godz. 1:36 do 3:45

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Wolności nieparzyste od 163 do 187, parzyste od 180 do 184, 184A, Cinciały, Gminna, Ludowa od 25 do 29 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

17.08 od godz. 8:30 do 14:00

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Rajska od 1 do 47 i od 2 do 36a, Kosmonautów od 234 do 240 parzyste, pl. Ciesielski, Wielkopolska od 1 do 39 i od 2 do 38, pl. Kaliski, Złotnicka od 9 do 33 i od 16 do 36a, Kościańska od 29 do 31, od 37-do 47 i od 30 do 46.

16.08 od godz. 7:00 do 18:00