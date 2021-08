Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 15.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Wrocław Fabryczna: Rajska od 1 do 47 i od 2 do 36a, Kosmonautów od 234 do 240 parzyste, pl. Ciesielski, Wielkopolska od 1 do 39 i od 2 do 38, pl. Kaliski, Złotnicka od 9 do 33 i od 16 do 36a, Kościańska od 29 do 31, od 37-do 47 i od 30 do 46. 16.08 od godz. 7:00 do 18:00

JELENIA GÓRA, ul. Wolności nieparzyste od 163 do 187, parzyste od 180 do 184, 184A, Cinciały, Gminna, Ludowa od 25 do 29 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. 17.08 od godz. 8:30 do 14:00

Wrocław Fabryczna: Jarnołtowska od 1 do 15 i od 2 do 14, Jerzmanowska od 117 do 135 i od 118 do 134, Płużna od 44 do 66 i od 45 do 65, Kośnego od 1 do 27 i od 2 do 26, Adamczewskich 8-12 parzyste, Gałowska 21-43 i 20-40. 19.08 od godz. 7:00 do 18:00

Wrocław Fabryczna: Podróżnicza od 35 do 43 i od 34-do 36, Beniowskiego 5. 18.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Kochanowskiego od 77 do 93 nieparzyste, Na Końcu od 1 do 3 i od 2 do 4. 18.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Opatowicka od 125 do 129 i od 134 do 138. 18.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Długa od 50 do 54 parzyste. 17.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Chociebuska od 2 do 10 parzyste, Nowodworska od 55 do 67 nieparzyste, centrala telefoniczna, sygnalizacja uliczna Nowodworska Gubińska. 17.08 od godz. 7:00 do 18:00

Wrocław Krzyki: Tunelowa od 1 do 31 i od 2 do 32, Zwrotnicza od 1 do 15 i od 2 do 16, Ekspresowa od 1 do 9 i od 20 do 28, Gotfryda Linkego, Braci Hofmannów od 1 do 11 i od 2 do 12.

19.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Kiełczowska od 64-do 66 parzyste.

19.08 od godz. 15:00 do 18:00

Wrocław Psie Pole: Kminkowa od 17 do 39 nieparzyste i dz. 8/3, Tymiankowa dz. 13/2-9, dz. 10/2-9, Byczyńska od 3 do 31 i od 4 do 30.

20.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Pomorska 4.

20.08 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

BOLESŁAWIEC, ul. Pogodna, Spacerowa, Astrów od 1 do 5, Różana od 2 do 12, Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" parzyste od 10 do 22, przepompownia, hurtownia farb.

17.08 od godz. 9:00 do 12:00