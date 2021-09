Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 13.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Wrocław Fabryczna: Junacka od 44 do 48 parzyste, Polkowicka od 1 do 19 i od 2 do 22, Mokrzańska od 1 do 5 nieparzyste, Prężycka od 62 do 68 i od 76 do 82. 13.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Pełczyńska od 43 do 61 i od 46 do 60, Miętowa od 7 do 15 i od 8 do 18. 13.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Kaparowa, Cynamonowa 34, Gorczycowa od 9 do 13 i 14 oraz dz.15/3, dz.22/1 i dz.22/3/1, Kminkowa od 21 do 57 i od 34 do 38 oraz dz.22/6 i dz.22/9, Czarnuszkowa od 12 do 14 parzyste oraz dz.22/1, dz.22/3 i dz.16/3. 15.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Jaspisowa od 1 do 29 i od 2 do 28. 14.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Częstochowska od 41 do 47 nieparzyste, Żywiecka 5a, od 9, 15, od 25 do 27, od 10 do 12 i od 16 do 20. 14.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Motylkowa od 65 do 79 i od 80 do 98, Deszczowa od 22 do 32 parzyste, Wietrzna od 7 do 11, od 25 do 31 i od 45 do 49 nieparzyste.

15.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Chodkiewicza od 3 do 5 i od 4 do 8, Adamczewskich od 6 do 26 i od 7 do 21, Jerzmanowska 112, od 124 do 132 i od 131 do 135, Kośnego 1, Jarnołtowska 1.

15.09 od godz. 7:00 do 16:00