Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 11.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (11.01 0:03) nie ma prądu w dolnośląskim?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Wrocław Śródmieście: Braci Gierymskich od 145 do 149 nieparzyste, Bartoszowicka dz.175/2 plaża, Mickiewicza od 39 do 55 i 58, Jezierskiego od 1 do 3 i od 2 do 14. 12.01 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Dukielska, Ratyńska, Smolna 6 oraz dz.8/6, Dolnobrzeska 130 oraz dz.2/25 i dz.9/44, Grzybowa od 1 do 5 i od 2 do 12, Mokrzańska od 63 do 71 i od 80 do 86. 11.01 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Górnickiego od 1 do 7 i od 2 do 12, Grunwaldzka od 1 do 31 i od 2 do 40, Ładna od 13 do 29 i od 12 do 24, Benedyktyńska od 17 do 23 i od 26 do 32, Miła, Piwna 20. 16.01 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Szczepowa od 1 do 23 i 2, Zwiadowców 13 i od 14 do 24, Unruga od 31 do 39 nieparzyste. 16.01 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Miodowa, Szkolna, Beskidzka, Babiogórska, Matematyczna, Logiczna, Krajobrazowa, Plenerowa, Gromadzka, Panoramiczna, Pejzażowa, Dukielska, Ratyńska, Batorego dz.67/5, Częstochowska od 3 do 5 nieparzyste, Krzeszowska od 19 do 29b i od 22 do 34. 16.01 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Stawowa od 5 do 23 i od 14 do 24, Piłsudskiego od 81 do 105 i od 78 do 114, Gwarna 23 i od 4 do 12, Małachowskiego od 3 do 15 nieparzyste, Zaułek Wolski od 5a do 5b, Komandorska od 2 do 12 parzyste.

16.01 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Rzeszowska od 1 do 41 i od 2 do 42, Małopolska od 37 do 47 i od 40 do 58, Tarnowska od 1 do 17 i od 2 do 20, pl. Ciesielski 4, Przemyska od 1 do 23 i od 2 do 26, Kielecka od 16 do 20 parzyste, Nowosądecka od 1 do 17 i od 2 do 16, Chęcińska od 1 do 19 i od 2 do 20, Dębicka od 2 do 10 i od 17 do 27, Miechowska 15 i od 16 do 40.

17.01 od godz. 7:00 do 16:00