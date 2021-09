Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 10.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (10.09 8:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Beethovena 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 11A, 12A, 3A, 3B, 5A, 6A, 8A, 9a, garaże, 2, 19, 10, 10A, 14D.

10.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Psie Pole: Paprotna 8.

10.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Marszowicka od 21 do 69, od 24 do 68 i 131, Bojanowska od 1 do 11 i od 2 do 12, Krzelowska Kościół.

10.09 od godz. 7:00 do 20:00

Wrocław Fabryczna: Ostroroga od 1 do 5 nieparzyste, Nałkowskiej od 11 do 25 i od 10 do 28, Australijska od 49 do 53 i od 62 do 64.

10.09 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

BOLESŁAWIEC, ul. Starzyńskiego, Łasicka garaże, sklep Dino -chwilowe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.

10.09 od godz. 7:30 do 14:00