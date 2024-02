Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 10.02 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w dolnośląskim 10.02? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w dolnośląskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (10.02 9:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wałbrzych Wałbrzych ulica: Świętego Józefa

10.02 od godz. 8:26 do 10:30

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Grottgera 1, 3 oficyna, Zamenhofa 3, 5, 7, ABC Elektroniki.

12.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wałbrzych R-WSSE, Wałbrzych ul. Uczniowska 16.

10.02 od godz. 15:00 do 18:00 Wrocław Wrocław Fabryczna: Mińska od 35 do 37 nieparzyste oraz dz.110/2, Parandowskiego od 1 do 15 i 2, Dąbrowskiej 2, Aleja Pracy od 7 do 25a nieparzyste.

12.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Żmigrodzka 242e i 242f.

12.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Paderewskiego 35 oraz dz.7.

12.02 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Szkolna dz.61/1, dz.61/2, dz.5/1, dz.5/2 i dz.5/3, Matematyczna, Udzieli 18, Rumiankowa 49 i od 52 do 56, Gdacjusza od 1 do 49 i od 2 do 50, Ketlinga od 1 do 15 i od 2 do 18, Rezedowa od 1 do 59 i od 2 do 46, Berberysowa 76, Kordeckiego od 4 do 12 parzyste, Inżynierska od 56 do 84 parzyste, Aleja Pracy od 27a do 33 nieparzyste.

13.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Bezpieczna od 20 do 26 parzyste, Krotoszyńska od 1 do 29 i od 2 do 8, Ostrzeszowska od 9 do 11 i od 2 do 46, Wieruszowska, Osobowicka od 77 do 95 nieparzyste oraz dz.7/1, Kominiarska od 9 do 23 nieparzyste oraz dz.29/4, Pełczyńska od 25 do 61 i od 40 do 56 oraz dz.9 i dz.48/2, Miętowa od 7 do 15 i od 10 do 16, Podbiałowa, Lekcyjna od 5 do 7b nieparzyste.

13.02 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Skoczylasa od 52 do 58 parzyste, Inżynierska od 51 do 79 i od 54 do 66, Aleja Pracy od 27a do 27f, Szkocka 64.

14.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Twardogórska, Sulejowska 33, Łopianowa od 1 do 19 i od 2 do 22, Meliorancka od 1 do 21 i od 2 do 38, Ostowa od 1 do 3 nieparzyste, Grawerska od 100 do 104 parzyste, Strażacka od 71 do 77 i od 90 do 94, Rzemieślnicza od 1 do 19 i od 2 do 38, Kominiarska od 31 do 43 i od 32 do 42.

14.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Cieplicka od 5 do 7 nieparzyste, Jeleniogórska 56 i 78.

15.02 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Pszczelarska od 21 do 39 i od 12 do 18, Rzepakowa, Łubinowa 7 i od 20 do 22, Chmurna od 7 do 29, od 10 do 12 i 24, Iracka 2.

15.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Pęgowska od 8 do 40 i od 9 do 37, Zaziębie, Zarzecze, Zagaje, Zabłocie od 1 do 13 i od 2 do 14, Dalimira, Mikory.

15.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Bukowa, Gagarina od 40 do 66 parzyste, Zagony od 7 do 45a i od 2 do 28, Stryjska, Trawowa od 1 do 11 i od 2 do 10, Krzemieniecka od 93 do 137 i od 122 do 132, Stanisławowska od 31 do 69 i od 38 do 68, Pińska od 1 do 13 nieparzyste.

16.02 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Podwale od 45 do 49 i od 46 do 50.

16.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Stabłowicka od 111 do 117e nieparzyste.

19.02 od godz. 7:00 do 12:00 Wrocław Krzyki: Armeńska od 1 do 7 nieparzyste, Świeradowska od 59 do 75 nieparzyste, Piławska od 2 do 6 parzyste, Dzierżoniowska od 5 do 29a i od 6 do 28a, Bielawska od 1 do 19a i od 2 do 20, Pieszycka od 5 do 27 i od 6 do 46, Pietrzykowicka od 1 do 5a i od 2 do 10, Szybka od 3 do 7 nieparzyste.

19.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Bałtycka 4.

19.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Wygodna od 8 do 12a parzyste.

19.02 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Igielna 14 i 15.

19.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Karmelkowa od 81 do 89 nieparzyste, Terenowa od 32 do 82 parzyste oraz dz.3/53.

20.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Zaułek Rogoziński 2.

20.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Żeromskiego od 18 do 28 parzyste, Moniuszki od 6 do 10 parzyste.

20.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Karmelkowa od 81 do 89 nieparzyste, Kosmiczna od 10 do 10c, Chlebowa od 2 do 6 parzyste, Wiśniowa od 21 do 59 i od 14 do 40, Sudecka od 103 do 119 nieparzyste, Pocztowa od 9 do 21 i od 20 do 22, Sztabowa od 99 do 101 nieparzyste oraz dz.47/4, Grota-Roweckiego 76, Nenufarowa od 3 do 7 i 22, Parafialna 22, Jareckiego od 1 do 11 i od 6 do 20, Sarnia od 3 do 25 i od 2 do 24, Kiepury od 1 do 5 nieparzyste, Platówny od 1 do 15 nieparzyste.

21.02 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Lekcyjna od 47 do 69 nieparzyste.

21.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Gałowska od 19 do 23 i od 14 do 22, Rajska od 65 do 77 i 58, Kamiennogórska od 1 do 7 i 10 oraz dz.47/1 i dz.39, Kosmonautów dz.36 i dz.56/1.

22.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Karmelkowa od 81 do 89 nieparzyste, Klasztorna od 19 do 41 nieparzyste,, Smardzowska, Wierzyńskiego.

22.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Wesoła 1.

23.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Piwnika-Ponurego od 48 do 84 parzyste, Wilczkowska, Pedagogiczna od 1 do 19 i od 2 do 18, Bratysławska od 7 do 27 i od 12 do 20, Siedzikówny od 15 do 57 i od 22 do 50, Brzuchowicka od 9 do 31 nieparzyste, Charkowska od 1 do 9 nieparzyste, Odesska od 1 do 17 nieparzyste, Sewastopolska od 2 do 10 parzyste, Omska od 1 do 15 nieparzyste, Wołgogradzka od 2 do 10 parzyste, Ryska od 1 do 15 nieparzyste, Kurska od 2 do 6 parzyste, Motykówny od 1 do 39 i od 2 do 28, Belgradzka od 1 do 31 i od 2 do 70, Okulickiego 2, Lublańska od 1 do 3 nieparzyste, Sarajewska od 1 do 13 i od 2 do 14, Zagrzebska od 1 do 11 i od 2 do 14, Dubrownicka od 1 do 39 nieparzyste, Irkucka 5 i od 12 do 18 oraz dz.102/43, Bora-Komorowskiego od 69 do 73 nieparzyste.

23.02 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Mickiewicza od 39 do 55 i 58, Jezierskiego od 1 do 3 i od 2 do 14.

23.02 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki Łaziska, od 56 do 87.

12.02 od godz. 8:30 do 12:30 Przejęsław, 32, od 41 do 88 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

13.02 od godz. 8:00 do 9:00 Przejęsław, od 22 do 22D, od 89 do 90, przepompownia, Osiecznica, ul. Rzeczna 3.

13.02 od godz. 9:00 do 14:00 Przejęsław, 32, od 41 do 88 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

13.02 od godz. 13:00 do 15:00 powiat dzierżoniowski Mościsko, Lutomia Dolna od 37 do 65, Grodziszcze 111.

15.02 od godz. 9:00 do 12:00 powiat głogowski miejscowości Głogów ul. Armii Krajowej 7 - brak prądu

14.02 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Jaczów ul. Kalinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Lawendowa, Magnoliowa, Pogodna, Miodowa, Łagodna, Dębowa, Podgórna, Smardzowska, Cisowa, Bukowa, Górska, Spadzista, Główna, Olchowa, Obwodowa, Polna, Stroma, Akacjowa, Słoneczna, Jaśminowa, Przedszkole gminne - brak prądu

17.02 od godz. 7:00 do 22:00 powiat jaworski miejscowości Zębowice 35, 35A, 36, Piekarnia Furtak - brak prądu

16.02 od godz. 8:00 do 14:00 Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kamiennogórski Przedwojów, Przepompownia S-3 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

15.02 od godz. 8:00 do 20:00 Janiszów, od 2 do 4, od 48 do 66 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

16.02 od godz. 8:00 do 10:00

Janiszów, od 2 do 4, od 48 do 66 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

16.02 od godz. 18:00 do 20:00

powiat karkonoski Przesieka, ul. Kamienna 6, Słoneczna 1, 2, 3, 3A, 4, 5, Krótka 4, Karkonoska 26, 26A, 35A.

12.02 od godz. 8:00 do 14:00 Mała Kamienica, Mała Kamienica - Kolonia, Stara Kamienica, LBF Technika wentylacyjna.

13.02 od godz. 8:00 do 9:30 Komarno, od 1C do 1G, działka budowlana 394/8, ul. Leśna działka budowlana12 pompownia, działka budowlana 10/1.

13.02 od godz. 8:00 do 14:00 Szklarska Poręba ul. Urocza - Szkoła narciarska i wyciąg Wesoła Górka

14.02 od godz. 9:00 do 14:00 Mała Kamienica, Mała Kamienica - Kolonia, Stara Kamienica, LBF Technika wentylacyjna.

15.02 od godz. 8:00 do 9:00 Kowary, ul. Ogrodowa 34.

15.02 od godz. 8:00 do 10:00 Kowary, ul. Ogrodowa 34A.

15.02 od godz. 8:00 do 14:00

Kowary, ul. Ogrodowa 34.

15.02 od godz. 13:00 do 15:00 Karpacz, ul. Zagajnik 2, Kolejowa 6, 7, 8, 12, 12A, 9, 9A, Nadrzeczna 7, Wiosenna 9, 11, 12.

16.02 od godz. 8:00 do 14:00 Szklarska Poręba, ul. Mickiewicza 16, od 23 do 25, działka budowlana 22, 28, Odrodzenia 37, Krasińskiego 6.

16.02 od godz. 9:00 do 14:00 powiat kłodzki Orłowiec 14, 14a,14b,14c, 16, 17, 17a, 17b, 18, 18a, 18b, 18c, 18d,18e, 19, 20, 20a, 20b, 20c, 20l, 21, 21f, 26, 26a, działka 149/5, 149/6, 88, 294/8, 294/22

12.02 od godz. 8:00 do 15:00 Bystrzyca Strażacka 11, 8, 25, 23, 9c

12.02 od godz. 8:00 do 15:00

Dzikowiec numery 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 19B, 2A, 3, 4, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 59A, 59B, 6, 60, 60A, 63A, 64, 65, 68, 69, 69A, 69B, 7, 73, 74, 76, 77, 77A, 78, 79, 8, 88C, 88D, działka nr 527

12.02 od godz. 9:00 do 14:00

Gołogłowy od 31 do 41, Ścinawica 48, Ścinawica działka 8/1 - przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego

13.02 od godz. 7:30 do 16:30

13.02 od godz. 8:00 do 16:00 Nowa Ruda ulice: Osiedle Wojska Polskiego od 1 do 5, Kłodzka 17, 19, 21, 23, 25

13.02 od godz. 8:30 do 15:00 Lądek Zdrój ulica Klonowa 11, 13, 16, ulica Graniczna 14, Lutynia 1, od 1a do 1z, 22, 24, 26

13.02 od godz. 9:00 do 14:00 Nowa Ruda ulice: Osiedle Wojska Polskiego od 1 do 5, Kłodzka 17, 19, 21, 23, 25

13.02 od godz. 9:00 do 15:00 Dzikowiec numery 1, 10, 11, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, 19, 19A, 2, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 2A, 3, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 4/1, 40, 42, 43A, 43B, 45, 5, 50, 51, 52, 53, 6, 8, 84, 87, 9, 93, działki nr 446, 599/1, 858

14.02 od godz. 9:00 do 14:00

Dzikowiec numery 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 124A, 125, 126, 127, 128, 129, 129A, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 140A, działki nr 29, 51/2, 51/1

16.02 od godz. 9:00 do 14:00

powiat legnicki miejscowości Biała nr 124C- brak prądu

16.02 od godz. 8:00 do 14:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Radogoszcz, od 41 do 67, od 95 do 110 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.02 od godz. 8:00 do 8:30 Nawojów Śląski, od 1 do 13A, Uniegoszcz, ul. Dolna od 44 do 45 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.02 od godz. 8:00 do 8:30

Radogoszcz, 57, 61E.

12.02 od godz. 8:30 do 13:00 Olszyna, ul. Górna.

12.02 od godz. 8:30 do 13:30 Nawojów Śląski, od 1 do 13A, Uniegoszcz, ul. Dolna od 44 do 45 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.02 od godz. 12:30 do 13:30 Radogoszcz, od 41 do 67, od 95 do 110 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.02 od godz. 12:30 do 13:30 Olszyna, ul. Górna, Legnicka 64B, od 66 do 70B.

13.02 od godz. 8:30 do 13:30 Olszyna Dolna, od 3 do 28, od 50 do 58, 60G.

14.02 od godz. 8:30 do 13:30 Biedrzychowice, od 40 do 42, od 64 do 78, od 102 do 119.

14.02 od godz. 8:30 do 14:00 Olszyna Dolna, od 3 do 28, od 50 do 58, 60G.

15.02 od godz. 8:30 do 13:30

Olszyna Dolna, od 3 do 28, od 50 do 58, 60G.

16.02 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński miejscowości Lubin ul. Polna numer 17/1, 17/2, 19- brak prądu

16.02 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Ustronie nr 4C, 4D, działka 101/3, 101/4 - brak prądu

16.02 od godz. 8:00 do 16:30 powiat lwówecki Niwnice, od 1 do 6, od 9 do 84, Gradówek od 23 do 45.

13.02 od godz. 9:00 do 12:00 Ubocze, działka budowlana 572/1, 573/1, 573/3, 573/5.

13.02 od godz. 9:00 do 14:00 Bielanka, od 1 do 28 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.02 od godz. 8:00 do 9:30 Rębiszów, od 1 do 44, 81, 82.

14.02 od godz. 8:00 do 15:00

Rębiszów, od 96 do 113B, działka budowlana 526/1, 527.

14.02 od godz. 8:00 do 16:00 Bielanka, od 1 do 28 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.02 od godz. 15:00 do 17:00 Niwnice, od 1 do 6, od 9 do 84, Gradówek od 23 do 45.

15.02 od godz. 9:00 do 13:00 powiat milicki Ruda Milicka, Stawno. Gm. Milicz.

12.02 od godz. 9:00 do 13:00 Karminek od nr 1 do 10D i działki przyległe. Gm. Milicz.

12.02 od godz. 11:30 do 15:00 Sułów ul. Milicka od nr 25 do 60 oraz działki przyległe. Gm. Milicz.

14.02 od godz. 8:00 do 13:00 Luboradów i działki przyległe. Gm. Krośnice.

15.02 od godz. 8:00 do 15:00 Stara Huta od nr 9 do 15, 16A, 45. Gm. Krośnice.

15.02 od godz. 8:30 do 14:00

Police, Żeleźniki. Gm. Krośnice.

19.02 od godz. 7:30 do 8:30 Dziewiętlin Leśniczówka, Dziewiętlin, Dziewiętlin Park, Świebodów, Lasowice Borówiana.

19.02 od godz. 10:00 do 11:00

Duchowa 47, przepompownia ścieków, Wąbnice 1 i działki przyległe.

19.02 od godz. 12:30 do 14:00 Dziewiętlin Leśniczówka, Dziewiętlin, Dziewiętlin Park, Świebodów, Lasowice Borówiana.

23.02 od godz. 11:00 do 12:30 Duchowa 47, przepompownia ścieków, Wąbnice 1 i działki przyległe.

23.02 od godz. 13:00 do 15:00 powiat oleśnicki Poniatowice od nr 1 do 2 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

12.02 od godz. 8:00 do 11:00 Drogoszowice 22G, 163, dz. 100/10-20 i działki przyległe. Gm. Twardogóra.

12.02 od godz. 8:00 do 11:00 Będzin, Pajęczak, Droździęcin, Zakrzów, Drągówek. Gm. Twardogóra.

12.02 od godz. 8:00 do 13:00

Oleśnica ul. Wojska Polskiego 1D Galeria Handlowa, LIDL.

12.02 od godz. 8:00 do 9:00 Ostrowina od nr 48 do 49R i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

12.02 od godz. 12:00 do 14:00 Oleśnica ul. Wojska Polskiego 1D Galeria Handlowa, LIDL.

12.02 od godz. 13:00 do 15:00 Nowa Wieś Goszczańska Świniary od nr 1 do 4 i działki przyległe. Gm. Twardogóra.

12.02 od godz. 13:00 do 19:00 Boguszyce od nr 102 do 119, oraz Boguszyce dz. 419, 421/2, od nr 436 do 438, 441, 446, od nr 450 do 504, od nr 506 do 514, od nr 520 do 596, 621. Gm. Oleśnica.

13.02 od godz. 9:00 do 14:00 Ostrowina 64, 63A, 62E, dz. 211/17, dz. 211/58-64, dz. 212/8,9 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

13.02 od godz. 11:00 do 12:00

Będzin, Pajęczak, Droździęcin, Zakrzów, Drągówek, Nowa Wieś Goszczańska Świniary od nr 1 do 4 i działki przyległe. Gm. Twardogóra.

14.02 od godz. 8:00 do 19:00

Ligota Mała 21AM, 20Z, dz. 198/32 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

14.02 od godz. 12:00 do 14:00 Ligota Mała dz. 372/22,23 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

15.02 od godz. 8:00 do 10:00 Ligota Mała dz. 834, dz. 835 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

15.02 od godz. 10:00 do 13:00 Sątok 45, dz. 22 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

15.02 od godz. 10:00 do 14:00 Jenkowice 6B i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

16.02 od godz. 8:00 do 11:00 Spalice ul. Warszawska 16, 16A, od nr 19 do 29, Wierzbowa od nr 1 do 15, dz. 119/3, Cisowa, Orzechowa od nr 1 do 16, Kopernika dz. 193/9. Gm. Oleśnica.

16.02 od godz. 8:00 do 14:00

Bystre ul. Południowa od nr 15 do 21, od nr 33 do 49, dz. 99/20,21 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

16.02 od godz. 10:00 do 13:00 Brzezinka dz. 113/3-15, dz. 111/1 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

16.02 od godz. 12:00 do 15:00 Sokołowice od nr 92 do 100. Gm. Oleśnica.

19.02 od godz. 8:00 do 14:00 Sokołowice od nr 92 do 100. Gm. Oleśnica.

20.02 od godz. 8:00 do 14:00 Sątok 45, dz. 22 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

20.02 od godz. 10:00 do 14:00 powiat oławski Domaniów

13.02 od godz. 7:00 do 16:00 Chwałowice ul. Kochanowskiego, Chopina, Szkolna. Dębina ul. Laskowicka, Skowronkowa i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

13.02 od godz. 8:00 do 14:00 Siedlce: 49a, działka 267/2 oraz stacja uzdatniania wody.

14.02 od godz. 7:00 do 16:00

Jelcz-Laskowice ul. Łabędzia, Bociania, Słowicza i działki przyległe.

16.02 od godz. 8:00 do 11:00 Oława ul. Zaciszna 88, 90, 92 oraz obręb działek numer 1, ul. Lipowa nr 15, 17, 18, 19, 19A, 19B, ul. Kutrowskiego od numeru 2 do 6 , 19, 19A

19.02 od godz. 7:00 do 16:00 Miłoszyce ul. Sienkiewicza, Konopnickiej, Orzeszkowej, Wyspiańskiego, Słowackiego od nr 8 do 34 parzyste, 41, Wrocławska 5V, 1H, oraz Wrocławska dz. 239/7,8, dz. 736/1, dz. 744, dz. 746, dz. 93, stacja paliw. Gm. Jelcz-Laskowice.

20.02 od godz. 8:00 do 15:00 Chwałowice, ul. Leśna, Świerkowa, Akacjowa 2, 2A, Klonowa od nr 1 do 3, 8, Kasztanowa, Dębowa, Jodłowa, Cisowa, Jałowcowa, Długa, Nowa, Słoneczna, Krótka, Główna od nr 92 do 122 parzyste, od nr 132 do 146 parzyste, od nr 137 do 151 nieparzyste, 157, 161, 163, 167, 171, 173, 175, 179, 189, 196, 197. Gm. Jelcz-Laskowice.

20.02 od godz. 8:00 do 15:00

powiat polkowicki miejscowości Polkowice Ogrody działkowe Barbarka - brak prądu

13.02 od godz. 8:00 do 20:00 miejscowości Guzice nr 1B, 1C działka nr 169, 170 - brak prądu

15.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat strzeliński Strzelin: ul. Wolności od numeru 11 do 37, Piastowska, Generała Władysława Sikorskiego, Pocztowa od numeru 11 do 17, Centrum Delikatesy, Marszałka Józefa Piłsudskiego od numeru 12 do 26, Carrefour, Inter Apteka, Jana Pawła II 27, 25, 23, 21, Liceum Ogólno Kształcące, Stacja Paliw Orlen.

12.02 od godz. 7:00 do 16:00 Suchowice

15.02 od godz. 7:00 do 16:00

Szczodrowice: obręb działek numer 121/2, 121/3, 132/3, 132/4, 121/9.

15.02 od godz. 7:00 do 16:00 Strzelin: ul. Aleksandra Zawadzkiego, Czesława Miłosza, Gałczyńskiego 2, 5, Wisławy Szymborskiej 2, 4, Wichrowa oraz obręb działek numer 307/78, 307/73, 307/70-71, 19/1, 307/19, 392/1, 19/24, 25, 26, 19/59, Zakład Wodociągów i Kanalizacji

15.02 od godz. 7:00 do 18:00 Mańczyce.

15.02 od godz. 7:00 do 18:00 Zielenice nr 27, 28, 29, 59.

16.02 od godz. 7:00 do 16:00 Mańczyce.

16.02 od godz. 7:00 do 18:00 powiat trzebnicki Oborniki Śl. ul. Siemianicka13-31a, Miła, Kopernika 18-51, Orzeszkowej, Prusa, Lipowa 1-14, Broniewskiego, Tuwima, Parkowa (Dom Dziecka).

12.02 od godz. 8:30 do 11:00 Barkowo 3-67

12.02 od godz. 9:00 do 12:00 Oborniki Śl. ul. Trzebnicka 56-101, Skłodowskiej 71-102, Górna 1-12, Wzgórze Magdaleny, Wzgórze Partyzantów, Modrzewiowa, Leśna, Jodłowa.

12.02 od godz. 12:00 do 14:30 Raszów.

13.02 od godz. 8:30 do 11:00 Węglewo.

13.02 od godz. 9:00 do 12:00 Ligota Piękna ul. Różana, Fiołkowa, Jaśminowa, Osiedlowa, Na Kolonii, Krótka, Letniskowa, Akacjowa, Modrzewiowa 3-25, Działkowa, Jałowcowa - AgroMig.

13.02 od godz. 12:00 do 14:30

Oborniki Śl. ul. Parkowa, Kopernika, Licealna, Siemianicka 1-16, Reja, Miła, Krótka, Wyszyńskiego 53-55, Broniewskiego, Poniatowskiego, Sikorskiego 1-37, Żeromskiego, Tuwima.

14.02 od godz. 8:30 do 11:00 Radziądz ul. Piaskowa, Szeroka, Żmigrodzka, Spokojna, Gajowa, Bzowa, Szkolna.

14.02 od godz. 9:00 do 12:00 Oborniki Śl. firmy na terenie POM (Elektrokasteco, Amet-Organique, ANT, GSM, ProDrób, Janex, Oskar-Mode).

14.02 od godz. 12:00 do 14:30 Piotrkowice.

15.02 od godz. 8:00 do 9:00

Strupina ul. Piastowska, Krótka, Polna, Kwiatowa, Sportowa, Stawowa, Radosna, Rzemieśnicza, Rynek, Ligota Strupińska, Piotrkowice.

15.02 od godz. 10:00 do 14:00 Piotrkowice.

15.02 od godz. 14:00 do 16:00 Sanie.

16.02 od godz. 9:00 do 12:00 Piotrkowiczki.

19.02 od godz. 8:00 do 14:00 Ujeździec Wielki 68-57; ul. Polna dz. 249/5.

19.02 od godz. 9:00 do 15:00

Trzebnica ul. Obornicka 4-6, Marcinowska 2-6, Brama Trębaczy 3-9.

20.02 od godz. 8:30 do 11:00 Trzebnica ul. Oleśnicka 21 a-f; 19 a-e.

20.02 od godz. 12:00 do 14:30 powiat wałbrzyski Boguszów Gorce ul. 1go Maja 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, warsztat, garaże, działka 575/4.

12.02 od godz. 9:00 do 16:00 Nowe Bogaczowice ul. Głowna od numeru 1 do numeru 28.

14.02 od godz. 9:00 do 16:00 Stare Bogaczowice ul. Główna od numeru 1 do numeru 32 - przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

14.02 od godz. 9:00 do 16:00 Stare Bogaczowice ul. Główna od numeru 34 do numeru 76- przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

14.02 od godz. 9:00 do 16:00 Jabłów ul. Główna 8, 9, 25, 26, dz. 160/4.

15.02 od godz. 8:30 do 14:30

Zagórze Śląskie ul.: Drzymały od numeru 26 do numeru 38a, Leśna - przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

16.02 od godz. 9:00 do 17:00 Nowy Julianów ul.: Fiołkowa, Konwaliowa

17.02 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wołowski Straszowice.

12.02 od godz. 7:30 do 9:00 Żychlin, SUW Straszowice.

12.02 od godz. 9:00 do 15:00

Straszowice.

12.02 od godz. 14:00 do 16:00 Lubiąż ul. Nadodrzańska, Kościelna, Zjazdowa, Legnicka, ks. Bolesława Wysokiego, Niecała, Piastowska, Cysterska, Willmana, Cicha.

13.02 od godz. 7:30 do 9:00 Lubiąż ul. Willmana 21-57; 10-34; Cicha, Wojska Polskiego 3a (szkoła); ks. Bolesława Wysokiego 1-28; Nadodrzańska 1-12a; Niecała 1-5; Piastowska 1-7a; Cysterska.

13.02 od godz. 9:00 do 15:00 Lubiąż ul. Nadodrzańska, Kościelna, Zjazdowa, Legnicka, ks. Bolesława Wysokiego, Niecała, Piastowska, Cysterska, Willmana, Cicha.

13.02 od godz. 14:00 do 16:00

Stary Wołów 86-145; dz. 215/9, 214, 539/17, 539/23, 539/20, 539/26; Krzywy Wołów 48a, 52a, 54, 70, 100, 102, 104, 106, 108, 110.

14.02 od godz. 8:00 do 9:00 Stary Wołów 86-145; dz. 215/9, 214, 539/17, 539/23, 539/20, 539/26; Krzywy Wołów 48a, 52a, 54, 70, 100, 102, 104, 106, 108, 110.

14.02 od godz. 9:00 do 13:00 Mojęcice ul. Akacjowa 27-38; Długa 27a, dz. 573/1.

14.02 od godz. 9:00 do 15:00 Stary Wołów 86-145; dz. 215/9, 214, 539/17, 539/23, 539/20, 539/26; Krzywy Wołów 48a, 52a, 54, 70, 100, 102, 104, 106, 108, 110.

14.02 od godz. 12:00 do 14:00 Brzeg Dolny ul. Rajdowa, Zbożowa 15.

15.02 od godz. 8:30 do 11:00 Krzydlina Wielka.

16.02 od godz. 7:30 do 9:00 Krzydlina Wielka 1-38; Ferma; Szkoła Podstawowa; Kościół; dz. 326.

16.02 od godz. 9:00 do 15:00

Krzydlina Wielka.

16.02 od godz. 13:00 do 15:00 Jodłowice.

20.02 od godz. 7:30 do 16:00 Pysząca.

20.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wrocławski Suchy Dwór: ul. Wrocławska 1 oraz działka numer 50

12.02 od godz. 7:00 do 16:00

Pełcznica: ul. Wietrzna, Zefirowa.

12.02 od godz. 7:00 do 16:00 Ozorzyce: Czereśniowa od 28 do 30 parzyste oraz dz.68/2, dz.68/5, dz.68/6 i dz.84/2.

12.02 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Wrocławskie: Dębowa dz.75/1, Sezamkowa od 1 do 23 nieparzyste oraz dz.23/1 do 3, Lipowa 27, Jesionowa od 23 do 35 i od 24 do 30.

12.02 od godz. 7:00 do 16:00 Gajków ul. Magnoliowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

12.02 od godz. 8:00 do 13:00 Czernica ul. Wojska Polskiego 15, dz. 568/2 i działki przyległe.

12.02 od godz. 9:30 do 14:00

Tyniec Mały ul. Domasławska od numeru 7 do 7Z

13.02 od godz. 7:00 do 16:00 Rogów Sobócki: ul. Radosna, Złoty Widok, Szkolna od Radosnej w kierunku Żerzuszyc.

13.02 od godz. 7:00 do 16:00 Smolec: ul. Laurowa 30 oraz obręb działek numer 168/402,418.

13.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wojnowice ul. Słoneczna, Pogodna i działki przyległe. Gm. Czernica.

13.02 od godz. 8:00 do 11:00 Długołęka ul. Rzemieślnicza 5, 6, 7, dz. 160/15 i działki przyległe.

13.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wojnowice ul. Jelczańska, Główna od nr 46 do 70, Akacjowa, Orla, Polna od nr 1 do 24, Warsztat, Sosnowa, Dębowa, Klonowa, Czereśniowa 35, od nr 38 do 28, dz. 240/1 i działki przyległe. Gm. Czernica.

13.02 od godz. 11:30 do 15:00

Smardzów: Raczyńskiego od 16 do 18 parzyste oraz dz.22/20.

14.02 od godz. 7:00 do 16:00 Zacharzyce: Akacjowa od 10 do 18 parzyste oraz dz.4/10, Jabłeczna od 11 do 19 i od 12 do 26 oraz dz.3/123, dz.3/122 i dz.3/34.

14.02 od godz. 7:00 do 16:00

Smolec ul. Wrocławska, Laurowa, Chłopska, Zacisze, Szafranowa, Borowikowa, Marcepanowa, Tulipanowa, Lipowa od 1 do 4, Główna 94, Bzowa, Kresowa, Jemiołowa.

14.02 od godz. 7:00 do 16:00 Jordanów Śląski: obręb działek numer 888/21, 888/22

14.02 od godz. 7:00 do 16:00 Nadolice Wielkie ul. Topolowa, Olchowa, Wierzbowa, Jarzębinowa, Grabowa, Brzozowa 17, działki przyległe. Gm. Czernica.

14.02 od godz. 8:00 do 11:00 Chrząstawa Wielka ul. Konwaliowa, Tulipanowa, Piaskowa dz. 541/7-9, dz. 542/16 i działki przyległe. Gm. Czernica.

14.02 od godz. 8:00 do 14:00

Długołęka ulice: Liliowa, Nowa, Zawadzkiego 18, Stawowa 1, Wiejska 1, 3A, 4A, od nr 5 do 12, Słoneczna od nr 1 do 35, 36, 37, 39, 41, Sienkiewicza od nr 14 do 16, Robotnicza od nr 1 do 9, Brzozowa, Jemiołowa od nr 1 do 10, Rumiankowa, Lawendowa od nr 8 do 14 - parzyste, Makowa od nr 3 do 6, od nr 8 do 18 - parzyste, 48, 54, Chabrowa 1, 4, 6, 8, 9, Polna od nr 1 do 10, od nr 12 do 24 - parzyste.

14.02 od godz. 8:00 do 14:00 Łozina ul. Nowe Osiedle 35, 39D, dz. 199/7 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

14.02 od godz. 8:00 do 15:00 Chrząstawa Mała ulice: Wiosenna, Świerkowa, Brzozowa, Kasztanowa, Leśna, Żołnierzy Wyklętych, Oziewicza, Wierzbowa, Malinowa 3AB, 6, 8AB, 10, Stawowa od nr 37 do 39, 43, 45, 49, od nr 48 do 54 - parzyste, Iglasta, Wrocławska od nr 65 do 137 - nieparzyste, od nr 46 do 112 - parzyste, Wspólna, Borówkowa, Orzechowa, Ogrodowa, Kwiatowa, Wiśniowa, Radosna, Polanka, Polnych Kwiatów, Przyległa, Sąsiedzka, Leśnych Kwiatów, Akacjowa, Lipowa, Parkowa, Słowikowa, Słoneczna. Gm. Czernica.

14.02 od godz. 9:00 do 10:00

Nadolice Wielkie ul. Leszczynowa, Bzowa, Brzozowa, Jeżynowa, Klonowa, Dębowa, Cedrowa, Akacjowa, Grabowa, Gajowa, Jodłowa, Modrzewiowa, Agrestowa, Cyprysowa, Jesionowa, Dworska, Jaworowa, Cisowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

14.02 od godz. 11:30 do 15:00 Ozorzyce: Krasińskiego od 2 do 6 parzyste oraz dz.67/2, dz.143 i dz.68/1, Czereśniowa od 26 do 32 parzyste oraz dz.68/17 i dz.68/18, Orzechowa dz.69/2.

15.02 od godz. 7:00 do 16:00 Groblice: Zacisze dz.330, dz.369/4 i dz.51/2, Pogodna 11.

15.02 od godz. 7:00 do 16:00 Sobótka: ul. Krótka 2 oraz obręb działek numer 14, 4/1.

15.02 od godz. 7:00 do 16:00 Strzeganowice 1A, 1B.

15.02 od godz. 7:00 do 16:00 Borowa ul. Bzowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

15.02 od godz. 8:00 do 11:00 Nadolice Wielkie ul. Sportowa od nr 12 do 17 i działki przyległe. Gm. Czernica.

15.02 od godz. 8:00 do 14:00

Długołęka ul. Wrocławska 34A, Serwisowa, Wiejska 52, 63, 64, dz. 130/2, sygnalizacja świetlna, stacja paliw, Biedronka, salon samochodowy Honda.

15.02 od godz. 9:00 do 14:00 Długołęka ul. Zachodnia, Cisowa, Okrężna, Zawadzkiego od nr 83 do 93, od nr 128 do 136, Wierzbowa i działki przyległe.

15.02 od godz. 11:30 do 15:00 Zębice: Cyprysowa, Polna 32 oraz dz.199/66.

16.02 od godz. 7:00 do 16:00 Sulistrowice ul. Modra oraz obręb działek numer 267/1, 269/1, 269/3, 269/4, 270/2.

16.02 od godz. 7:00 do 16:00 Nadolice Wielkie ul. Żurawia dz. 309/387,393, dz. 309/431 i działki przyległe. Gm. Czernica.

16.02 od godz. 8:00 do 14:00 Ratowice ul. Chabrowa, Słoneczna, Wrocławska dz. 103/7-9, dz. 57/1, Orzechowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

16.02 od godz. 11:30 do 15:00

Żerniki Małe: ul. Lwowska oraz obręb działek numer 111/8.

19.02 od godz. 7:00 do 16:00 Królikowice: ul. Makowa, Wesoła, Zielona, Długa od Wesołej w kierunku Kobierzyc,

19.02 od godz. 7:00 do 16:00 Kobierzyce ul. Zielona, Jaśminowa, Pogodna.

19.02 od godz. 7:00 do 16:00 Dobrzykowice ul. Widawska 7 i działki przyległe. Gm. Czernica.

19.02 od godz. 8:00 do 14:00 Pasikurowice ul. Kasztanowa 10 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

19.02 od godz. 8:00 do 14:00 Kiełczówek ul. Liliowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

20.02 od godz. 8:00 do 14:00 Św. Katarzyna: Łąkowa od 50 do 56 parzyste.

22.02 od godz. 7:00 do 16:00 Radwanice: Pogodna od 1 do 13 i od 16 do 24, Tęczowa od 1 do 11 nieparzyste.

23.02 od godz. 7:00 do 16:00

powiat średzki Cesarzowice, Michałów, Bukówek.

12.02 od godz. 8:00 do 14:00 Łowęcice

13.02 od godz. 7:00 do 16:00 Mrozów

13.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wilkszyn: ul. Storczykowa, Jarzębinowa, Wiśniowa, Szafirowa, Sosnowa, Bolesława Chrobrego, Gradowa, Liliowa, Różana, Nasturcjowa, Konwaliowa, Topolowa, Jesionowa i wszystkie do nich przyległe

14.02 od godz. 7:00 do 16:00 Prężyce

14.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wojnowice, Czerna, Wilkostów

14.02 od godz. 8:00 do 14:00 Malczyce: ul. Różana, 1-go Maja, Południowa, Sadowa, Fiołkowa, Kwiatowa i wszystkie do nich przyległe

15.02 od godz. 8:00 do 14:00 Środa Środa: ul. Kilińskiego 33, Szkoła Specjalna

16.02 od godz. 8:00 do 16:00 powiat świdnicki Świdnica ul. Robotnicza 5 MISTAL ACCESSORIES.

12.02 od godz. 8:00 do 14:00

Strzegom ulica Graniczna od 15 do 23, 33 a i b, 38.

12.02 od godz. 9:00 do 12:00 Strzegom ul. Zielona od nr 1 do 22, ul. Armii Krajowej 18, 20, 23 i 25 (Przychodnia), 28, 32 oraz działki nr 896 i 898, ul. Św. Jadwigi 11.

12.02 od godz. 9:00 do 13:00 Jaroszów od 40 do 43, 129b, 130A-D, od 131 do 144, działki 362/55, 362/59, Jaroszów Osiedle od 1 do 6d

13.02 od godz. 8:00 do 10:00 Brak wyłączonych odbiorców - odbiorcy zasileni z podziałów sieci

13.02 od godz. 9:00 do 13:00 Świdnica ul. Witosa 15 - WAKUM ŚWIDNICA bnz.

14.02 od godz. 8:00 do 14:00 Bartoszówek - przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

14.02 od godz. 8:00 do 16:00

Świdnica ul. Serbska cała, ul. Bobrzańska cała, ul. Trzeboszańska cała, ul. Ślężańska cała, ul. Lechicka cała.

14.02 od godz. 9:00 do 13:00 Jaroszów od 40 do 43, 129b, 130A-D, od 131 do 144, działki 362/55, 362/59, Jaroszów Osiedle od 1 do 6d

14.02 od godz. 13:00 do 17:00 Strzegom ulica Graniczna od 15 do 23, 33 a i b, 38.

14.02 od godz. 13:00 do 17:00 Tomkowa od 29A do 47 oraz od 1 do 2

15.02 od godz. 9:00 do 13:00 Świdnica ul. Kliczkowska 41 - R-OSADOWSKI.

16.02 od godz. 8:00 do 14:00 Grochotów od nr 2 do nr 31.

16.02 od godz. 8:00 do 14:00 Witoszów Górny nr 22A, 22B, 23, 24, 25, oraz dz. nr 9/5, Pogorzała nr 3, 4, 5, 6, 32, 33, 33B, 34, 34A, 34B, 35 oraz dz. nr 33, dz. nr 15, dz. nr 14/2, dz. nr 92 (Wodociągi), dz. nr 93.

16.02 od godz. 9:00 do 12:00

Tomkowa od 31B do 33 oraz od 48 do 52

16.02 od godz. 9:00 do 13:00 Świdnica ul. Ofiar Oświęcimskich 46, Ludwika Zamenhofa 49

16.02 od godz. 9:00 do 13:00 Grochotów cała miejscowość.

16.02 od godz. 12:00 do 15:00 Pasieczna 24d. od 16.02 godz. 16:00 do 17.02 godz. 16:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

