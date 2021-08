"Wydaje się, że moja kariera była po to, bym mógł budować przyszłość Opery Wrocławskiej jako dyrektor". Rozmowa z Mariuszem Kwietniem

Tosca jako muzyczny kryminał. Czy Puccini myślał, że tworzy opowieść kryminalną? A może To chwyt marketingowy Opery Wrocławskiej?

Sądzę, że Puccini w ogóle się nad tym nie zastanawiał. Z pewnością myślał bardziej jak muzyk. Chciał stworzyć odpowiednią dramaturgię, dostosowywał linie melodyczne do głosów, by śpiewacy mogli zachwycić publiczność. Ale nie da się ukryć, że to… jest kryminał. Na końcu mamy w sumie trzy trupy. Pierwszy już w drugim akcie. Nie zapominajmy, że na końcu sama Tosca odbiera sobie życie. Jak inaczej nazwać taką historię? Tosca jest takim rodzajem dramatu, który możemy określić również mianem kryminału.

Puccini pisał o silnych kobietach. Mimi, Madame Butterfly, Tosca. A jednak są to kobiety tragiczne. Czy to oznacza, że opera dobiera repertuar tak, by poruszać problemy społeczne?

Nie do końca kierowałem się tą myślą. Mamy taki plan, żeby 2024 roku w sezonie zagrać wszystkie opery Pucciniego. Po to, by pokazać piękno tej muzyki. I dlatego, że to setna rocznica śmierci kompozytora. Manon Lescaut, Madame Butterfly, Mimi. To wszystko są kobiety piękne, silne, dumne, ale ich mądrość i seksualność nierzadko je gubią. Widzimy jednak siłę płynącą z tych postaci. Jeśli przy okazji zwrócimy tym samym uwagę widzów na siłę kobiet, jestem jak najbardziej za.