Wyczynowa jazda na hulajnodze we Wrocławiu. Zobaczcie niesamowite akrobacje

Niesamowite zawody we Wrocławiu. Wyczynowa jazda na hulajnogach! Zobaczcie, co wyprawiają zawodnicy! Jarosław Jakubczak Zobacz galerię (59 zdjęć)

Hulajnogi zyskały dużą popularność jako środek lokomocji i na stałe wpisały się w krajobraz wielu miast. Młodzi ludzie jeżdżą też wyczynowo - to coraz bardziej popularny sport i rozrywka wśród młodzieży - mówią organizatorzy. W sobotę (16 marca) we Wrocławiu, odbywają się niezwykle widowiskowe zawody dla pasjonatów tych pojazdów. Zobaczcie, co można zrobić na hulajnodze!