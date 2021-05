Wyciekły tematy maturalne? Internauci godzinę przed egzaminem pytali Google o "Lalkę"

Czy doszło do wycieku tematów maturalnych? Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie musiała to sprawdzić, a wiele wskazuje, że mogło dojść do nieprawidłowości. Po godz. 7 użytkownicy zaczęli wpisywać w wyszukiwarkę Google frazy związane z “ambicją”. Google Trends pokazuje, że zwroty “ambicja”, “motyw ambicji”, “ambicja w lalce” zaczęto wpisywać najpierw w województwie podlaskim, a następnie w niemal całym kraju. W poprzednich miesiącach takich zapytań nie było wcale, dziś wykresy wystrzeliły w górę. Także z Dolnego Śląska pochodziło wiele zapytań związanych z motywem ambicji.