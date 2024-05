Wycieczki rowerowe w woj. dolnośląskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Pomysły na jednodniową wyprawę

Myślisz nad trasę rowerową w woj. dolnośląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. dolnośląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. dolnośląskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe po woj. dolnośląskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. dolnośląskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w woj. dolnośląskim ma być od 16°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 17% do 83%. W niedzielę 02 czerwca w woj. dolnośląskim ma być od 15°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 35% do 54%. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Lesica Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 93,67 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 531 m

Suma podjazdów: 1 455 m

Suma zjazdów: 1 438 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44 Dziś wyruszam w poszukiwaniu kolejnego kamiennego krzyża . Tym razem Lesica . Mała wioska koło Międzylesia . W tej okolicy w lesie stoi kolejny taki krzyż . Do Lesicy docieram dość szybko . W samej wiosce jest tablica informacyjna na której jako jedna z atrakcji znajduje się wspomniany krzyż . Niestety trudno znaleźć tu kogoś kto wskazałby to miejsce . Jadę więc powoli i szukam jakiś znaków . Dobrze ,że krzyż jest naprawdę duży i przy dużej uwadze widoczny z drogi .

Jest to jeden z ładniejszych krzyży pokutnych , w miejscu którym stoi robi naprawdę duże wrażenie .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Stary Zamek i Rogów Sobócki , pałac Korbielowice i Mauzoleum Bluchera Początek trasy: Sobótka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,72 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 231 m

Suma zjazdów: 222 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Rowerowa wycieczka do zamku w Korbielowicach . Trasa głównie po drogach mniej uczęszczanych , miejscami wręcz po chaszczach . Ale w nagrodę piękny zamek . Niestety akurat w tym dniu zamknięty ze względu na odbywającą się tam wesele . Za Korbielowicami mauzoleum Buchnera . W drodze powrotnej krzyż pokutny w miejscowości Stary Zamek , a wcześniej smaczny leszcz w smażalni na stawach rybnych.

W Rogowie Sobóckim trzy krzyże wmurowane w kościelny mur i jeden przy drodze do Sobótki

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zamek w Gorzanowie Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 83,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 206 m

Suma podjazdów: 1 692 m

Suma zjazdów: 1 690 m Januszek_44 poleca tę trasę Obecnie zachowany zamek w Gorzanowie rozpoczęto wznosić w 1573 roku na południe od pierwotnego średniowiecznego zamku, który został zniszczony w 1470 roku. W latach 1653-1657, kiedy właścicielem Gorzanowa był Johann Friedrich von Herberstein, zamek został rozbudowany, pracami kierował Lorenzo Nicelli, a po nim przejął kierownictwo Andrea Carove. Zamek miał plan zbliżony do prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem. Główny wjazd prowadził przez bramę od północy na dziedziniec gospodarczy, a stąd bramą w północnym skrzydle pałacu na wewnętrzny dziedziniec. Istniała jeszcze druga brama od południa. Od strony dziedzińca na osi skrzydła wschodniego wzniesiono wysoką kwadratową wieżę, która wyżej przechodzi w ośmiobok. Wszystkie skrzydła zamkowe są trzykondygnacjowe, pokrywa je odrestaurowana w 1906 roku dekoracja sgraffitowa.

W 1735 roku ukończona została kolejna przebudowa, która nadała wnętrzom cechy barokowe. W 1775 roku przyległy do pałacu park założony w 1635 roku zamieniono w park krajobrazowy.

Główne zabudowania pałacowe użytkowano jeszcze do końca drugiej wojny światowej, później zniszczone próbowano remontować, jednak nie ukończono tych prac. Obecnie użytkowane są tylko podzamkowe zabudowania gospodarcze.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na URAZ przez ... w siną dal Początek trasy: Wrocław

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 85,24 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 369 m

Suma zjazdów: 369 m Taz77 poleca tę trasę rowerzystom Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Strefa MTB Sudety Kamienna Góra DOT106 rowerem.info Początek trasy: Wałbrzych

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 4,64 km

Czas trwania wyprawy: 22 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 45 m

Suma zjazdów: 91 m Trasę dla rowerzystów poleca Dolnoslaska_OT

Parokilometrowy łącznik poprowadzony po lekko pagórkowatym, bardzo przyjemnym, terenie. Widokowy i płaski. Warto go zapamiętać komponując dłuższe przebiegi, np z Lubawki (Góry Krucze, Zawory, Obniżenie Mieroszowskie, Góry Suche lub Masyw Lesistej) do Wałbrzych/Boguszów Gorce. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: okolice Jutrosina Początek trasy: Wąsosz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,29 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 201 m

Suma zjazdów: 108 m Rowerzystom trasę poleca Plantmar Trasa w miarę łatwa. Początkowo sporo asfaltów, po stronie śląskiej utwardzone drogi leśne. Piękny leśny przejazd czarnym szlakiem rowerowym z Żydowskiego Brodu do Marchwisk, wśród leśnych stawów wygodną drogą wysadzaną dorodnymi dębami rekompensuje płaski i bezleśny odcinek na zachód i północ od Jutrosina. W osadzie Żydowski Bród pozostałości przedwojennej granicy z Niemcami w postaci podstawy szlabanu granicznego. Tutaj przebieg granicy rozmija się nieznacznie z obecnym podziałem województw. Ciekawy dwór w Sielcu Starym. Do nieukończonego pałacu Czartoryskich obok nie ma żadnego dojazdu. Po drodze kilka zorganizowanych miejsc postojowych, np. w Jeziorach. Zapewne do leśniczówki Lila jak i do Żydowskiego Brodu można znaleźć wygodniejsze drogi. Korzystałem z mapy Powiat Rawicki (1:75 000) wyd. przez Topmapę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rawickie pogranicze Początek trasy: Wąsosz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,47 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 230 m

Suma zjazdów: 114 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Plantmar

Rawicz, mimo że nie został nigdy zdobyty przez powstańców wielkopolskich, mocą Traktatu Wersalskiego przypadł Polsce. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję przygranicznego miasta, a granica znajdowała się zaledwie kilka kilometrów od centrum.

Przebieg trasy pozwala zapoznać się z pozostałymi po tamtych czasach pamiątkami w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Jej fragment od rowerowego szlaku czerwonego prowadzi dokładnie dawną granicą.

Dodatkowym urozmaiceniem są zabytki przyrody: rezerwat Dębno i kilka pomnikowych drzew, m.in. monumentalny buk o siedmiu pniach. Ścieżka przyrodniczo-leśna Dębno jest słabo oznakowana, tropiąc ją, dojechałem do śródleśnej polany, skąd wyprowadził mnie żółty szlak pieszy. Drogi gruntowe przejezdne. Teren płaski.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kapliczka powodzian w Lądku Zdroju Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 276 m

Suma podjazdów: 520 m

Suma zjazdów: 518 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Planowanie tras rowerowych w grudniu nie ma większego sensu . Planowałem wyjazd w kierunku przełęczy Płoszczyna a potem może Stare Mesto . Z każdym przejechanym kilometrem spadała temperatura a w Nowej Morawie było już poniżej minus 1, wiatr , mgła .....lepszym rozwiązaniem okazały się tereny w okolicy Lądka Zdroju . No i wyszła taka pętelka po okolicy .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Jasienica G , Białą Nyska , Kępnica , Wierzbięcice , Domaszkowice Początek trasy: Ziębice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,81 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 606 m

Suma zjazdów: 605 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Kolejna trasa w poszukiwaniu krzyży pojednania . Tym razem auto pozostawiłem w czeskiej miejscowości Vidnava . Urocze miasteczko , ze sporym rynkiem , gdzie można spokojnie pozostawić auto . Pierwszy krzyż pokutny odnajduje w kościele w Jasienicy Górnej , leży sobie spokojnie po lewej stronie przy wejściu do kościoła . Kościół był otwarty więc dziś się udało . Teraz już jadę do Białej Nyski , tu krzyż znalazłem koło kościelnego muru . W Kępnicy odnajduje kolejny krzyż wmurowany w mur kościelny , tuż przy schodach wejściowych do kościoła . W Wierzbięciach dwa kolejne krzyże , jeden w zasadzie na wprost sklepu spożywczego, drugi nieco dalej , przy drodze , uszkodzony podczas wypadku drogowego , uszkodzony . Ma zostać przeniesiony do muzeum w Nysie . I ostatni największy krzyż przy kościele w Domaszkowicach . Po drodze był jeszcze krzyż w Niwnicy ...ale jakoś go pominąłem , może następnym razem

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zamek Grodno - J Bystrzyckie - J Daisy - Pałac w Mokrzeszowie - Pałac Wdów - Zamek Książ Początek trasy: Głuszyca

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,68 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 312 m

Suma podjazdów: 1 039 m

Suma zjazdów: 1 022 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Moją dzisiejszą trasę zaczynam w Zagórzu . Bez problemu znajduje tu pusty plac , który posłużył mi za parking , bliżej zamku też były wolne miejsca parkingowe , ale w sezonie pewnie zajęte . Ruszam w kierunku Jeziora Bystrzyckiego i zapory . Ruch tu na razie niewielki , chociaż rowerzystów sporo . Trochę się tu zmienia , przebudowie ulega wisząca kładka , kiedyś stanowiła sporą atrakcję . odremontowano zaporę .

Teraz ruszam w kierunku Mokrzeszowa , z daleka widać opuszczony pałac , kiedyś szpital zakonu kawalerów maltańskich, po wojnie siedziba Technikum Rolniczego a teraz opuszczony , straszy trochę swoim wyglądem . Spędzam tu chwilę i jadę dalej w kierunku pałacu wdów .Ruiny pałacu letniego Hochbergów, zbudowanego na planie prostokąta, w którym przebywały teściowe i matki książąt, przetrwały do dzisiejszych czasów. Niewiele tu można zobaczyć , więc jadę dalej do Książa . Tego miejsca nie trzeba nikomu przedstawiać . Chwila przerwy na ławce przy fontannie , z dala przelewających się tłumów .I jadę dalej w kierunku zagórza , po drodze podjeżdżam jeszcze pod Ptasią Kopę . Ten odcinek jest stromy a droga nie bardzo nadaje się na rower .Ale widoki są piękne i ta cisza . W Zagórzu krótka wizyta w zamku Grodno . Dużo się zmieniło , odremontowano częściowo pałac , przybyłą infrastruktura.

Trasa jest ciekawa , a nie wspomniałem jeszcze od Jeziorku Daisy i przepięknych widoków na trasie

Nawiguj

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Dolny Śląsk — Raj dla Rowerzystów

Dolny Śląsk to malowniczy region w południowej Polsce, który oferuje różnorodne trasy dla rowerzystów o różnym poziomie zaawansowania. Dla rodzin z dziećmi idealnym miejscem na relaksujące wycieczki są kompleksy Stawów Milickich oraz parki krajobrazowe, takie jak Przemkowski, Doliny Bobru, Chełm, Rudawski czy Dolina Bystrzycy. Amatorzy rowerów górskich z pewnością znajdą coś dla siebie w unikalnym systemie singletracków, czyli specjalnie przygotowanych trasach prowadzących przez lasy, które znajdują się w okolicach dolnośląskich miast takich jak Świeradów-Zdrój, Szklarska Poręba, Jelenia Góra, Pogórze Kaczawskie oraz Kotliny Kłodzkiej.

Nie brakuje też atrakcji dla entuzjastów rowerowych wyzwań. Góry Izerskie to idealne miejsce dla tych, którzy pragną podziwiać piękne krajobrazy i jednocześnie przeżyć prawdziwe rowerowe przygody. Dolny Śląsk to prawdziwy raj dla wszystkich, którzy pragną odkrywać piękno regionu na dwóch kółkach.