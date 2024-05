Wychowanek RB Lipsk nowym piłkarzem Śląska. Drugie letnie wzmocnienie WKS-u OPRAC.: Dawid Foltyniewicz

WKS Śląsk Wrocław/Adrianna Ficek

Simon Schierack związał się ze Śląskiem Wrocław dwuletnią umową z opcją przedłużenia o dwa kolejne sezony. To wychowanek niemieckiego RB Lipsk. W klubie z Saksonii pomocnik regularnie przemierzał kolejne szczeble młodzieżowe, jednak nie doczekał się oficjalnego debiutu w dorosłym zespole. Do tej pory dziewiętnastolatek występował za to regularnie w zespole U19, z którym wywalczył piąte miejsce na koniec obecnego sezonu młodzieżowej Bundesligi.