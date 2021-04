Wybory w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej: Obecny prezes vs syn byłego prezesa

Padewski to także dyplomowany menedżer sportu, były zawodnik i trener. W strukturach związku funkcjonuje od 2000 roku. Pierwszy raz na Prezesa Zarządu DolZPN wybrany został w 2010 roku, kiedy to ustępował... Jerzy Koziński, czyli ojciec jego obecnego kontrkandydata (Jerzy Koziński postanowił odejść do Zagłębia Lubin, gdzie został prezesem).

Takie rozwiązanie umożliwiła specjalna uchwała, na mocy której m.in. Zbigniew Boniek wciąż trwa na stanowisku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Boniek to prywatnie dobry znajomy prezesa Padewskiego. Ten - poza szefowaniem piłce na Dolnym Śląsku - pełnił już w PZPN-ie kilka ról. Był m.in. członkiem zarządu i przewodniczącym komisji ds. piłkarstwa kobiecego PZPN, a obecnie jest wiceprezesem i dyrektorem do spraw zagranicznych i jednym z najbliższych współpracowników Bońka.

Przez blisko 11 lat rządzenia dolnośląską piłką Padewski dał się poznać w każdym zakątku województwa. Jeździ na mecze drużyn od klasy C do ekstraklasy, na pamięć zna adresy i większość działaczy. Tajemnicą Poliszynela jest, że to on dba o to, by na Stadionie Wrocław regularnie gościła reprezentacja Polski, która zwykle przynajmniej raz w roku rozgrywa swoje mecze na największym obiekcie w regionie.

Zarzuty pod adresem Padewskiego to przede wszystkim brak przejrzystości finansowej DZPN-u. Jego kontrkandydat konsekwentnie wytyka to władzom dolnośląskiej piłki i formułuje kolejne zawiadomienia do prokuratury. Podczas kadencji Padewskiego w siedzibie DZPN-u pojawiło się CBA oraz różnego rodzaju kontrole. Na tę chwilę prokuratura nie postawiła nikomu żądnych zarzutów, a kolejne postępowania są umarzane ze względu na brak dowodów.