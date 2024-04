Wybory samorządowe 2024. Głosowanie i frekwencja we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

AKTUALIZACJA

Godz. 13.40

Państwowa Komisja wyborczy podała informacje o frekwencji w wyborach samorządowych, które odbywają się 7 kwietnia 2024 roku:

W całej Polsce do godziny 12 swoje głosy oddało 16,52% osób uprawnionych do udziału w wyborach.

W województwie dolnośląskim frekwencja wyniosła 15,04% - niższą odnotowano tylko w województwie opolskim.

We Wrocławiu frekwencja na godz. 12 wyniosła 14,63%.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o frekwencji w wyborach samorządowych 7.04.2024 PKW

Godz. 13

Są pierwsze informacje o frekwencji wyborczej w Głogowie. Do godz. 12 wyniosła ona 14,9%.

Godz. 12

W Legnicy uprawnionych do głosowania jest około 70 tysięcy mieszkańców. Mogą oni oddawać swoje głosy w 48 lokalach wyborczych. Zobaczcie, jak w tym mieście przebiega głosowanie, klikając w ten link:

