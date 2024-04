WYBORY Druga tura wyborów w Kątach Wrocławskich. Wyniki wyborów, kto nowym burmistrzem?

Wybory burmistrza miasta i gminy Kąty Wrocławskie budzą ogromne emocje wśród mieszkańców, a rywalizacja jest niezwykle zacięta. Przypomnijmy, że Kąty Wrocławskie to jedna z najszybciej rozwijających się gmin pod Wrocławiem, gdzie wciąż napływają nowi mieszkańcy. Nie tylko do samego miasta, ale także do wsi należących do gminy. Spośród nich wielkością i dynamiką przyrostu mieszkańców wyróżnia się m.in. Smolec, Nowa Wieś Kącka czy Krzeptów.

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

Do wyborów burmistrza w I turze zgłosiło się czterech kandydatów. Oto wyniki, jakie odnotowali w wyborach 7 kwietnia 2023:

ŻYGADŁO JULIAN - 33,16 proc.

SEBZDA-SZTUL KATARZYNA - 33,15 proc.

SOBKO PIOTR - 18,67 proc.

KLIMOWICZ Maciej - 15,02 proc.

Do II tury przeszła pierwsza dwójka kandydatów. Jaka dokładnie różnica głosów dzieliła ich w I turze?

[*]ŻYGADŁO JULIAN - 3553 głosy

[*]SEBZDA-SZTUL KATARZYNA - 3552 głosy