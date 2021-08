Wybory do rad osiedli we Wrocławiu już w październiku. Przygotowania ruszyły

Wybory do rad osiedli we Wrocławiu miały się odbyć wiosną tego roku, ale z powodu pandemii radni miejscy zdecydowali o przesunięciu daty wyborów na 17 października. Kadencja dotychczasowych rad wygasła w kwietniu, ale dotychczasowe zarządy osiedli wciąż funkcjonują – aż do rozpoczęcia kadencji nowo wybranych rad. Przygotowania do jesiennych wyborów już ruszyły, ale najważniejszy etap dopiero przed nami, czyli przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów na radnych.

We Wrocławiu funkcjonuje 48 rad osiedli w których do objęcia jest 786 mandatów (średnio rada liczy 16 członków). Rejestracja osób, które chciałyby kandydować w wyborach trwa od 6 do 17 września. Miesiąc przed wyborami listy zostaną zamknięte.

Co mogą radni osiedlowi i co z wynagrodzeniem za ich pracę?

Głównym zadaniem radnych osiedlowych jest działanie na rzecz jego mieszkańców i wbrew obiegowym opiniom mogą całkiem sporo dla nich załatwić. Radni mogą występować do władz miasta z wnioskami: o powstanie na osiedlu nowego domu kultury, szkoły, przedszkola, czy ośrodka sportu. Mogą inicjować zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej lub organizacji ruchu na osiedlu. Mogą wnioskować o stworzenie zieleńców, parków czy placów zabaw. Jedną z najistotniejszych prerogatyw rada osiedli jest opiniowanie ilości i lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu na osiedlu. Mają też prawo wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni osiedlowi mogą występować również o dotacje z miejskiej kasyna, np. na zamontowanie progów zwalniających, utworzenie dodatkowych przejść dla pieszych.