Wulkany na Dolnym Śląsku. Dziś już wygasłe, ale... czy na pewno? Zobaczcie, gdzie się znajdują

Dolnośląska kraina wygasłych wulkanów

Powulkaniczne góry, które tworzą Krainę Wygasłych Wulkanów to:

Czy góra Ślęża była wulkanem?

Choć najwyższa góra Przedgórza Sudeckiego, czyli Ślęża (717,5 m n.p.m) do złudzenia przypomina wulkan, to nim nie jest. Charakterystyczny kształt stożka, który najlepiej widać z odległości, sprawia, że bardzo dużo osób tak myśli, zwłaszcza przez nizinny krajobraz dookoła.

Czy wulkany na Dolnym Śląsku mogą wybuchnąć?

Nasze wulkany mają status wygasłych, ale nie da się tego wykluczyć. Choć to mało prawdopodobne, aby kiedyś się jeszcze obudziły. Zwłaszcza, że obecnie są to zalesione wzgórza. Co więcej, Polska i Dolny Śląsk nie znajdują się na granicy styków płyt tektonicznych, które ewentualną erupcję mogłyby spowodować.