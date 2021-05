Wtargnął do kościoła pełnego ludzi i wycelował w proboszcza

Mrożące krew w żyłach zdarzenie podczas mszy świętej. 3 maja, w trakcie kazania wygłaszanego przez proboszcza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach - Zdroju, do kościoła wszedł mężczyzna i szybko zbliżył się do ambony. Gdy się zatrzymał, podniósł rękę, w której trzymał pistolet i wycelował w stronę księdza. Proboszcz wycofał się, a uczestnicy mszy wyprowadzili napastnika ze świątyni. Mężczyzna, gdy znalazł się na zewnątrz, uciekł.

- Do zdarzenia doszło podczas mszy św. o godz. 8 rano. Mężczyzna wszedł do kościoła z przedmiotem do złudzenia przypominającym broń palną i wycelował w księdza. Na miejsce przyjechali policjanci z Polanicy - Zdroju. W wyniku podjętych czynności zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego. Po przebadaniu okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy, miał 2,2 promila alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska.

Okazało się, że napastnik posługiwał się pistoletem gazowym.