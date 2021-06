Wszystkie mecze reprezentacji Polski na Stadionie Wrocław. Pamiętasz? (GALERIA)

Polska - Bośnia to będzie 11 mecz naszej narodowej reprezentacji na Stadionie Wrocław. Odnieśliśmy tu tylko trzy zwycięstwa, przegraliśmy cztery raz w tym ten najważniejszy mecz - z Czechami na Euro 2012. Pamiętasz wszystkie mecz kadry oraz strzelców bramek we Wrocławiu? Przypominamy je!WAŻNE! Do kolejnego meczu przejdziesz za pomocą gestów na telefonie lub strzałek.

Szymon Starnawski /Polska Press