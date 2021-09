Wschodnia obwodnica Wrocławia: Kluczowy fragment w budowie. Oto najnowsze zdjęcia [ZOBACZ] Jerzy Wójcik

Budowa wschodniej obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany - Długołęka. Stan prac na drugą połowę sierpnia 2021 Źródło: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Trwa budowa kluczowego, około 10-kilometrowego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia. Połączy ona rondo przy ulicy Strachocińskiej we Wrocławiu z drogą wojewódzką nr 372 (dawna droga krajowa nr 8), czyli wyjazdem z Wrocławia w stronę Długołęki. Trasa będzie się składać z jednej, dwupasmowej jezdni (po jednym pasie w każdym z kierunków), drogi pieszo-rowerowej oraz dróg dojazdowych i technicznych. Wykonawca (liderem konsorcjum jest firma Kobylarnia) ma w ramach tego zadania wybudować wiadukty nad terenami PKP oraz most na Widawie i mniejszych ciekach wodnych. Prace w terenie trwają od połowy 2020 roku, a termin ich zakończenia to listopad 2022 roku. Postęp robót budowlanych na przełomie sierpnia i września tego roku wynosi około 40 procent. Zobaczcie jak to wygląda na najnowszych zdjęciach z tej inwestycji.