Wrocławskie uczelnie rozpoczynają nabory uzupełniające

Drugi nabór na studia na Politechnice Wrocławskiej ruszył 20 lipca. Wolne miejsca są jeszcze na ponad 60 kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia we Wrocławiu oraz Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Najwięcej na kierunkach: budownictwo, mechanice i budowie maszyn energetycznych, inżynierii środowiska - na każdym z wymienionych kierunków jest jeszcze po 90 wolnych miejsc. Na kierunku technologia chemiczna zostało 80 miejsc. Najmniej wolnych miejsc jest na kierunku telekomunikacja - 5 i po 10 wolnych miejsc na gospodarce przestrzennej, geoinformatyce, informatyce stosowanej w języku angielskim, inżynierii zarządzania, zarządzaniu, zarządzaniu w języku angielskim i inteligentnej elektronice.

Kandydaci mogą rejestrować się do 25 lipca do godz. 13. Wyniki zostaną ogłoszone 26 lipca, a dokumenty będą przyjmowane do godz. 15, 29 lipca.

W pierwszej rekrutacji wpłynęło ponad 8,5 tysiąca zgłoszeń na dostępnych 7 tysięcy miejsc. Najwięcej chętnych było do rozpoczęcia studiów na kierunkach informatyka stosowana, cyberbezpieczeństwo, informatyka techniczna oraz automatyka i robotyka.