Wrocławskie szpitale łączą się. Przeciwny tylko jeden radny m,AZ

Tylko jeden dolnośląski radny - szef klubu Koalicji Obywatelskiej w sejmiku Marek Łapiński - zagłosował przeciw planom połączenia trzech dolnośląskich szpitali. To krok w kierunku budowy we Wrocławiu nowoczesnego centrum onkologicznego. Uchwałę w sprawie połączenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych i Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc poparło 31 radnych. Łapiński tłumaczył później, że sprzeciwił się jej, bo nie ma zaufania do osób, które odpowiadają za łączenie szpitali, a inwestycja jest źle prowadzona.